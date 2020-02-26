26 февраля, 2020, 17:04

Российско-украинская война, которая началась в 2014 году, и которую безуспешно пытается прекратить команда президента Зеленского, многими обозревателями толкуется как война за идентичность. И тому есть много подтверждений

Наиболее объективный показатель природы любой войны - ее результаты. Нынешняя война еще не закончена, но промежуточные итоги можно подвести.

Россия выступила инициатором конфликта и получила от него главные трофеи. То есть это было классическое нападение. Но достижения Путина вызывают определенные вопросы относительно его истинных намерений. Так, захвата Крыма с военно-стратегической и экономической точки зрения был выгоден России. Она получила таким образом контроль над большей частью Черного моря, богатым ресурсами шельфом и морскими транспортными путями (в том числе, для прокладки трубопроводов). Оккупацию Донбасса тоже можно рассматривать как создание барьера на перспективном транзитном направлении.

И все же главный смысл российских территориальных достижений лежит в плоскости символического капитала. "Возвращение Крыма" - это пока единственное подтверждение имперских амбиций Москвы, а дестабилизация Донбасса - одинокое свидетельство того, что Победобесная империя воюет с мировым злом - Америкой и "фашизмом". Без этих двух идей современная российская идентичность теряет свои опоры, а легитимность власти падает, как минимум, до показателей Болотной площади.

Сегодня Кремль якобы соглашается на определенную деэскалацию вооруженной фазы и даже на замораживание конфликта. Об этом говорят Зеленскому глаза Путина, и это подтверждает интервью Суркова по итогам его отставки. Но полученный символический капитал режим никому отдавать не собирается. В своем многосерийном интервью по случаю 20-летия правления Путин повторяет традиционные мантры о "едином народе", дьявольских "внешних силах", которые ссорят украинцев с россиянами и т.п. И никаких уступок в сфере идентичности россияне делать не будут.

С украинской стороны война является защитной, и наши реакции в сфере политики идентичности соответствуют этому состоянию. Они являются острыми, но вынужденными.

Последние новости с фронтов борьбы за идентичность в Украине приносит шоу-бизнес. Очередные скандалы возникли с песней победителя отборочного тура этого года и праздничным приветствием лидера прошлогоднего конкурса. Они снова всколыхнули культурную общественность праведным гневом. Не может наше патриотическое сообщество стерпеть "Ванюшу" и "23 февраля" на родной украинской земле. И такую реакцию можно понять. Потому что война.

Но особенность этой войны за идентичность, которая сегодня идет между Украиной и Россией, заключается в том, что она а) ведется, главным образом, на своей территории и б) прежде всего, за своих собственных граждан. И в этой игре мы, к сожалению, проигрываем значительно больше территории, чем на карте вооруженного противостояния.

Вся истерия российского телевидения вокруг событий в Украине адресована российскому обывателю. Именно за его мировоззрение и электоральные инстинкты борется Кремль. Украина нужна в этом шоу только как виртуальная реальность, картинка и текст с ключевыми словами-стимулами. На этой основе Путину удалось объединить Россию, совместить в единой формуле идентичности бурят с чеченцами, фашистов с коммунистами, олигархов с пенсионерами.

Нам от этого тоже кое-что перепало. Некоторые отечественные наблюдатели (особенно наши западные друзья) намекают, что Путин внес неоценимый вклад в становление украинского самосознания, когда отождествил понятия "Россия" и "война", "Россия" и "враг". Это так. Процессы национального самосознания и идентификация с родиной для многих украинцев значительно ускорились. Но Путина это, по большому счету, не очень беспокоит.

Ему надо укрепить свою власть в России, собрать в единый кулак свою империю и, по возможности, присоединить к ней все, что откликается на трубы имперского реванша. Путин собирает "своих", а сознательные украинцы для него - это уже потерянное колесо к имперской телеге. Их ненависть и патриотическая мобилизация не слишком волнует Кремль, а лишь дает информационное сырье для внутренней пропаганды.

Мы тоже ведем войну за идентичность на своей территории. Эта война, к сожалению, превратилась уже в нашу внутреннюю борьбу, и это не может не радовать наших врагов.

Бесконечные скандалы, негативный эмоциональный фон нашей публичной политики, постоянные претензии одноязычных к иноязычным, больших патриотов к меньшим патриотам и наоборот показывают наше поражение в достижении главного критерия успешной идентичности - национального единства. То есть того, что удалось достичь (на время) режиму Путина в России.

Если провести аналогию с игрой в "морской бой", то наши "четырехпалубный" и "трехпалубный" уже горят, а вокруг "однопалубных" угрожающе скопились враждебные выстрелы.

Есть и хорошие новости с полей войны. Нынешний этап борьбы за идентичность в Украине мобилизует все новых и новых воинов. Многие мои знакомые и друзья за последние три десятилетия прошли путь от нейтралитета в вопросах идентичности до украинского "джихада". Они сегодня повторяют те же тезисы и проявляют те же реакции, которые были присущи руховцам начале 90-х.

Многие из патриотов считают самым большим поражением украинского дела избрание президентом Украины Владимира Зеленского. То есть симптом они склонны считать болезнью. Рискну вызвать их возмущение и скажу, что это не верный диагноз. И из него вытекают ложные рецепты. Реванш постсоветской идентичности, ее сопротивление украинизации мы должны изучить как урок и домашнее задание на будущее.

Мы должны признать, что реализация "руховской" программы украинизации является необходимым, но недостаточным условием успешного национального самоопределения.

Нам нужна новая модернизированная модель идентичности, которая не уменьшала бы нашу силу и единство в противодействии агрессору, а увеличивала ее.

Особенностью этого вируса, который наделал столько шума в мировом медийном пространстве, является так называемая корона. Так называют специфические отростки, позволяющие ему сочетаться с различными живыми клетками и проникать в их внутреннюю структуру.

Феномен политической репрезентативности Владимира Зеленского и "95 квартала" как феномена коллективного сознания следует воспринимать как запрос на такую же эффективную и экспансивную модель украинской идентичности, как этот коронавирус.

Украинское ядро идентичности, построенное на основе исторической и культурной самобытности украинского народа, должно получить современную действенную гражданскую оболочку, которая будет иметь связующие звенья ко всем разновидностям и формам идентификации, которые сегодня составляют наше национальное тело.

При этом, конечно, в этой модели должен быть заложен механизм иммунной реакции на вирус имперского реванша или внешнего вмешательства.

Такая модель идентичности возможна. Она успешно функционирует во многих развитых странах, прошедших в своем становлении этап республиканской (или имперской) самоорганизации.

В основе такой модели - гражданские добродетели, лояльность к собственному государству, консенсус по базовым вопросам исторической, культурной, языковой политики. Ее согласование и утверждение не является чем-то невозможным, но оно противоречит логике той политической борьбы, которая сделала вопрос идентичности своим инструментом. В этой борьбе соревнуются не идентичности, а театральные маски, не государственные деятели и политики, а паяцы и марионетки.

Мы выиграем войну за идентичность, если выйдем за пределы политического балагана на свежий воздух и попробуем услышать друг друга. Хотя Россия сделает все возможное, чтобы нам этого не позволить. На войне как на войне.

Между тем в Ростове.

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