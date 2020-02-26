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Espreso.tvКультураКак выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками

Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками

Авторы этих книг дают советы почти на все случаи жизни - от работы до отдыха, от брака до экзотики. И обычно это или простой разговор о сложных вещах, или квалифицированная консультация о том, как лучше использовать полученные знания, получая максимум удовольствия от работы и жизни

 

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Лори Готтлиб. Как выйти замуж. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2020

Эта увлекательная, удивительная, грубая и познавательная книга - честное и смешное чтиво, в котором истории реальных людей переплетаются с личным опытом автора, содержащее резкие наблюдения относительно того, как в игру вступают общество и культура, когда женщины ищут любви. В такой радикальный способ автор на самом деле помогает женщинам увидеть, как вследствие культурных или личных фантазий появляются ожидания, уничтожающие сначала искренние чувства, а затем и брак. Так, много предубеждений, куча правил, норм с догмами и штампов с клише, в результате чего проблема отношений заменяют всю жизнь.

"Отношения похожи на игру со стульями - напоминают нам, - если слишком долго ждать, пока звучит музыка, то все стулья окажутся занятыми". В общем иногда это звучит, как честная и поучительная исповедь женщины, которой есть что рассказать заинтересованному в предмете разговора читателю. "Поэтому мы сходили на несколько свиданий, а потом я звонила подругам и жаловалась, что Крис слишком худой или недостаточно амбициозен, потому что много лет работал на одной работе и не стремился к повышению. Он вырос в маленьком городке и слишком спокойный. Я подумала: "это безумие. Я городская девушка. У нас ничего не получится". Но мне нравилось быть с ним больше, чем с любым другим кавалером. Я по-настоящему в него влюбилась примерно через пять месяцев с начала отношений, и после этого мы еще около года встречались. Но у меня постоянно были возражения. На мой день рождения Крис пришел с воздушными шариками, а я думала только о его костлявости". Как быть в большинстве случаев, когда сомнения перевешивают чувства - об этом, собственно, и можно узнать из этой поучительной книги.

 

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Клаудия Хаммонд. Искусство отдыха. Как перевести дыхание в современном мире. - М .: Yakaboo Publishing, 2020

В этой книге автор аккумулировала все свои знания о недооцененном и мало исследованном, но жизненно необходимом искусстве отдыха и щедро делится его неожиданными секретами. Подробно рассматривая и объясняя психологию и нейромеханику десяти самых популярных способов релаксирующего досуга Клаудия объясняет, что, как и почему наиболее успокаивающе действует на разных людей. В книге можно найти четкие и остроумные указатели к сбалансированной жизни, где мечта действительно отдохнуть и наконец расслабиться станет явью.

 

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Алекс Корб. В ловушке депрессии. Как преодолеть тревожность и радоваться жизни. - К: Наш Формат, 2019

Автор этой книги, известный нейроученый, консультирующий биотехнологические и фармацевтические компании, недаром считает, что депрессия - это не просто плохое настроение. Люди с депрессией могут и не быть подавленными. Там, где должна была быть какая-то эмоция, они часто чувствуют пустоту. То, что когда-то дарило удовольствие, больше не радует. Все кажется сложным, и ничто не стоит усилий. Хуже всего, что депрессия не просто тянет на дно, но и прочно удерживает там. Проблема заключается в физиологии и взаимодействии элементов нервной системы. Но, к счастью, существует способ отрегулировать их деятельность. Поэтому именно в этой книге ее автор объясняет, почему мозг погружается в нисходящей спирали депрессии, а также описывает то, как можно повлиять на активность различных нейронных цепей и преодолеть депрессию, изменив образ жизни.

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Мэй Накамура. Как приручить дракона. Скрытый Мир. Открытие Скрытого Мира. - М .: Утро, 2019

По сюжету этого бестселлера, который давно уже воплотился в блокбастер, перед вожаком драконьих всадников, Гикавкой, встала сложная задача: жестокий охотник на драконов по имени Грымчак ни перед чем не остановится, лишь бы взять в плен его верного Беззубика. Пока Гикавка решает, не пора навсегда покинуть Берк, чтобы драконы и люди могли жить в безопасности, Беззубик думает о другом (или о ком). Он встретил Дневную Ярость и теперь не может думать ни о ком, кроме нее. В чем, спросите, лайфхак для рядового читателя? А в том, как совместить дружбу, любовь и жажду свободы и жизни свободным в свободном мире.

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Стефан Гарнье. Думай и действий как кот. - М .: Виват, 2019

Эту необычную книгу перевели на 25 языков, и в одной только Франции, на родине автора, продали тиражом более 120 000 экземпляров. В чем же секрет успеха описания, анализа и выводов из ежедневного бдения за собственным котом в течение 15 лет? На самом деле автор для этого приглашает в сокровенные глубины кошачьих мыслей и кошачьего восприятия мира, чтобы дать себе и читателю возможность ценить жизнь и наслаждаться им так же, как они! Вполне возможно, что ради этого, имея техническое образование, он сменил множество профессий: звукорежиссера, плотника, страхового агента, пиарщика, бухгалтера, продавца ландышей, агента по недвижимости, бариста, блогера, певца, журналиста, писателя. Поэтому в качестве наблюдателя за собственным животным автор выделил 40 характерных кошачьих черт, которые могут быть полезными и в нашей повседневной жизни: на работе, дома, в кругу друзей - кот научит вас овладевать стрессом, оберегать собственную независимость, тайком влиять на все ... Поэтому представьте , что вашим коучем по улучшению жизни - независимым, спокойным, рассудительным - есть ... кот, и все в жизни, наконец встанет на свои места!

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