Наша Масленица - наш старый и добрый Колодий! Как украинцы весну встречают: будет солнце, будет любовь и будет вкусно!

26 февраля, 2020, 09:32

Татьяна Зинченко

Последняя неделя зимы всегда воспринимается по-особенному. Чем жили, как праздновали возрождение природы наши предки, что вкусного ели в начале весны и перед Великим постом - в первой весенней праздничной разведке Еспресо-TV

Последняя неделя зимы у нас особенная. Наконец заканчивается календарная зима, и хотя в этом году она нас больше радовала теплом, чем пугала морозами, и все же весну с ее всецелым возрождением ждут все, как, кстати, ждали всегда. Поэтому еще с тех далеких-далеких времен (этнографы даже 2000 года начисляют) наши предки эту неделю прекрасно праздновали. Ну согласитесь, грядущая весна этого заслуживает!

Последнюю неделю перед Великим постом отмечали с развлечениями, песнями, ярмарками, музыкантами, казаками верхом на лошадях, шутками.

В этом году она приходится на 24 февраля - 1 марта, со 2 марта начинается Великий пост, а 19 апреля - Пасха.

Фото с сайта mamajeva-sloboda.ua.

Предвесеннюю неделю называли Колодием, и в этом есть много красивых символов и знаков. Коло Дие - начинается новый круг на земле - весенний. Поэтому в эту неделю (а в некоторых регионах и две-три недели) отмечали праздник солнца.

Название "Колодий" еще знаменательно и тем, что с приближением весны Солнце все выше и выше поднимается по своему небесному кругу, отгоняя зимние холода, а его сила передаются природе и людям.

Каждый регион праздник весны отмечал на свой вкус и со своими обычаями и традициями: хотелось всей душой почувствовать возрождение земли после зимней спячки, прославить солнце в надежде на тепло и урожаи, и просто порадоваться тому, что скоро все расцветет и взорвется! И разве для такого найдется универсальный "сценарий" праздника?

Отсюда сейчас у нас так часто завязывается полемика: праздновать надо так-то, называть праздник надо так-то, готовить надо то-то. Праздник - любой - это не кодекс законов и правил, это живая жизнь определенной общности, региона, даже угла, и часто людям даже хотелось разнообразить собственный праздник, внести свой штрих, чтобы отличаться от соседнего угла: хотелось отпраздновать лучше, пышнее!

Подробнее о том, что праздновать, что готовить, как называть последнюю неделю зимы мы расспросили у этнографов и у старших людей в некоторых регионах.

Было - и прошло!

Но сначала - о тех спорах, которые в последние дни зимы идут среди особо ожесточенных (кстати здесь будет это слово) сторонников праздников на тусовках и в интернетном пространстве. "Ни в коем случае нельзя блинов, - утверждают одни, - блины - это у россиян. У нас вареники, и только вареники!". "Не называйте праздник Масленицей, у нас Масница! А еще лучше - Колодий!". "Не привязывайте этот праздник к религиозному!". "Этот праздник - религиозный, оно означает начало поста и приближение Пасхи!".

Словом, надо фильтровать разговор. Однако из песни, как говорится, слов не выкинешь. Так, как не выкинешь из нашей истории той страницы, где мы были под колпаком коммунистического режима с его душераздирающими лозунгами: "Против лома нет приема!". То есть на праздник надо доказать свою непобедимую мощь, даже если это касалось просто праздника весны. Поэтому стенка на стенку, кулачные бои - да, это было! Сожжение чучела - было! Но мы его придумали, не мы культивировали, наши предки этого не знали и мы знать не хотим. Было - и прошло, не жить же этим вечно.

Блины - маленькие солнышки!

А относительно блинов, против которых сейчас также ведутся цели словесные баталии, то извините. Блины у нас жарили с давних времен: огромные, солнечные, с яйцами, много-много яиц. Я с детства запомнила это действо, когда бабушка разбивала яйцо за яйцом в большое деревянное ведро, сбивала их ложкой, образуя вкусный гоголь-моголь. Мы ждали этого, чтобы попробовать. Затем добавлялось молоко, еще немного крахмала и мука - просеянной до нежного белого пороха. Замешивалось тесто без комочков. И в печи жарились большие блины солнышка на подсолнечном масле. Мы съедали добрую часть еще на "подлете" к столу, бабушка улыбалась и говорила, что пустые блины - еще не блины. "Подождите, цыплята! Сейчас мы сделаем начинку и ешьте, трясця вас!". Трясця нас никак не брала, тем более, что бабушка раз разминала сквозь сито такой пахучий сыр, который нельзя было поддаваться ежедневно тряске. Ибо к рыхлой сырной массе уже летели оранжевые желтки, сыпался сахар и все, что бабушка насушила: какие-то клубнички, чернички, клюковка. Вот в этом, наверное, и заключается разница в блинах: наши родные блины были с начинками, наши налиснички. Какие там еще у кого - не знаю, не интересно. Я свои люблю.

Вареники - Божьи хваленики!

Но главным на этом празднике весны были, конечно, вареники. Им бы я посвятила целые оды, но желающих сделать это и без меня очень много. Вареники в масле - это, можно сказать, был вкусный символ первых весенних празднеств, в котором - и достаток, и надежды (даже начинки готовились - с мечтами, с хорошими посылами, с душой), и любви!

Колодия величаем - Весну встречаем!

Ученый, писательница и исследовательница народного творчества Любовь Сердунич рассказывает об истоках предвесенних торжеств, а также расставляет акценты названии праздника и главных его действующих лицах.

"Я, как и многие мои земляков, о Масленице услышали совсем недавно, когда журналисты набросились на модные темы. А между тем с раннего детства и испокон веков живут с нами не Масленица, а Масница и Колодий, - рассказывает она. - Колодий - это Бог брака, примирения и взаимопонимания. Приходит к людям на Сретение. Возобновитель утраченных сил весной ".

Праздник Колодия - прославление Солнца

"Масленица (Сыропуст, Колодий, Сыропустная неделю, Сырная неделя, Бабский праздник, Седмица) - украинские названия праздника, - продолжает этнолог Любовь Сердунич. - Масленица (мясоед) - первая встреча весны и проводы зимы. Колодий - начало нового цикла ухаживаний и любовных ласк, поиска пары с целью продолжения рода ".

С приходом христианства Колодия стали называть мясоед, Масленицей, Сыропустом, Сыропустной неделей, Сырной неделей. Это неделя перед началом Великого поста, который не имеет определенной даты, потому что зависит от даты Пасхи каждый год.

Религиозный или светский? Вареники или блины? Фейки и мифы о Масленице

Валентин Долгочуб, аспирант факультета истории и философии ОНУ имени И.И. Мечникова, детально изучает народные обычаи и обряды и анализирует их через призму собственных научных исследований.

"Начнем с того, что это полностью народный праздник, в нем отсутствуют собственно церковные элементы, - отвечает исследователь на наш вопрос о том, что в празднике является истинным, народным, наконец научным, а что - фейком, преувеличением. - Хотя для церкви это тоже, конечно, знаковое время: последняя неделю перед Великим постом. Народный праздник отталкивались от этого факта (потому что пост следовало держать - а вместе с постом была вынужденная голодовка из-за исчерпания запасов на зиму), но развивало свою линию независимо от церкви ".

"Языческие элементы в празднике доминируют: это касается и поминовения предков в Задушную субботу (последнюю перед Масленицей) и уважения Волосия / Власа в четверг на Масленичной неделе (Полесье), и обрядов с колодками, - продолжает историк. - Для народа Масленица была прежде границей между зимой и весной. Масленица аналогичная средиземноморским карнавалам: это время ритуального буйства, когда разрешалось вести себя раскованнее, чем обычно. Прежде всего это касалось женщин, из-за чего неделю называли Бабьей.

Природные процессы - приток молока в конце января, перспектива исчерпания запасов в марте-апреле - во время Масленицы сочетались с общественными: конец зимнего брачного периода и символическое "наказание" колодкой той молодежи, которая этот "долг" не выполнила. Отсюда видно, насколько обрядность Масленицы связана с образом жизни людей, который существовал более ста лет назад: сельским, традиционным, сильно ритуализированным.

Фейки по Масленице, распространенные в украинском информационном пространстве, связаны с желанием некоторых неспециалистов представить украинскую культуру как "антироссийскую" и максимально удаленную от российской. Это не имеет ничего общего с этнографией, ведь этнографические факты подсказывают нам главное: традиционные культура привязана к конкретному краю, и в разных уголках Украины она очень сильно отличалась; и наоборот, в разных регионах мы можем найти общие черты с российской, белорусской или польской культурами. Не понимаю вообще безумных атак на блины - традиционное украинское блюдо. Вот сожжение чучела Зимы для Украины действительно характерно ", - заключает Валентин Долгочуб.

Не женился еси, то колодку носи!

Древние украинцы почитали свое весеннее солнышко праздником в честь Колодия, покровителя брака.

"После торжественной встречи приглашают Колодия к себе в гости. В первый день отмечают его рождение, - рассказывает о праздновании Колодия Любовь Сердунич. - В понедельник утром женщины собиралось делать Колодки. Колодка (фаллический символ) у наших предков была символом продолжения рода. Одна из женщин ложила на стол небольшое обычное полено, которое символизирует собой часть Древа Жизни: "бревно". Другие женщины пеленают колодку полотняным тряпьем. Принеся вина, садятся за стол вокруг него, пьют и приветствуют друг друга с рождением. Колодка оставалась в кабаке до субботы, потому что в понедельник она родилась, во вторник крестилась, в среду похрестини, в четверг колодка умирает, в пятницу ее хоронят, а в субботу оплакивают. Конечно, никто за ней не плакал, веселые развлечения продолжались как при "рождении", так и при "смерти". В воскресенье же наступала кульминация Колодия, а заодно и Колодчиной судьбы. Молодые женщины "волокли" колодки.

После празднования народин Колóдки замужние женщины обходили те семьи, где были ребята, которые не женились за последние время, и привязывали матерям колодку к ноге. Таким образом наказывали и девушек, которые перебирали женихами и не успели выйти замуж, а уже пора иметь детей, носить и ласкать их на руках, как и матерям качать колыбельку с внуками. Девичью колодку украшали красочными повязкой и бумажными цветами и привязывали к левой руке (а не к ноге, как ребятам).

Парни заранее готовились к Колодию, от которого можно откупиться деньгами или магарычом, а еще - бусами или платком. Таким Колодий напоминает: "Не женился еси, то колодку носи!". Вот так Бог брака не только благословляет супружескую жизнь, но и наказывает тех, кто пренебрегает им и нарушает обет. Недаром Колодий после Масленицы запрещает делать свадьбу. Наши отцы и деды знали, что лучшее время для рождения - конец зимы, когда начинает воскресать природа. Роженицы в начале полевых работ выздоравливали, детки немного подрастали и не было каких-либо осложнений в земледельческое время ", - на таком интересном моменте с древних традиций акцентируется этнолог Любовь Сердунич.

Этнолог Любовь Сердунич

Умеем праздновать - умеем и готовить!

На Масленицу готовили всего, чтобы наесться перед постом. Опять же приоритет определенной блюда зависел от региона. В основном эти вареники были с сыром, но обязательно в масле. В некоторых регионах делали и блины, но не из пшеничной муки, как у россиян, а из гречневой и смазывали их жиром. Еще наши прабабушки в "бабью неделю" готовили сырники, творожные бабы, жарили блинчики с сыром, варили лапшу и клецки на молоке.

Также делали много ряженки, Колотуха, розтирачкы, молочной каши с гречкой, молочный кисель и много других молочных блюд. На Колодия стремились наесться "про запас" на целых семь долгих недель весеннего Великого поста.

Навари, милая!

Поэтому нужно варить вареники, к примеру, с маком, они замечательные! "Начинка сладкая, нежная, сочная. Моим родным очень понравились такие вареники. Теперь буду их готовить часто. И вам рекомендую попробовать!" - говорит Лилия Цвит, мастер изысканных блюд и художница караваев.

Лилия Цвит говорит, что готовятся такие вареники просто. "Мак запарить. ( Здесь рецепт как запарить мак). Охладить, добавить сахарную пудру, белок яйца, измельченные грецкие орехи, мягкое масло. Все тщательно перемешать. Начинка готова. Тесто - как обычно для вареников: мука, желток, вода. Замесить тугое тесто, раскатать примерно на 3 мм. Вырезать стаканом небольшие кружочки. Слепить вареники. В воду для вареников добавить немного сахара. Отварить (примерно 5 минут). Вынуть из кипятка, промыть, чтобы не слипались. Смазать горячие вареники (1 ст. л. растопленного масла).

Подавать вареники с маком нужно с медом. Он идеально подчеркивает вкус маковой начинки. Или, если у вас нет меда, можно полить сиропом, джемом или посыпать сахарной пудрой. Приятного аппетита!"

А еще в почете на этой неделе - блюда из творога. Испеките легендарный Львовский сырник, побалуйте семью! Лилия Цвит подробно рассказывает как это делать и уверяет: это творчество замечательное и вдохновенное!

Цветочные пряники - потому что весна на носу!

Пряниками обычно на этой неделе угощают всех, кого только можно! Не отставайте от традиций! Как испечь весенние тюльпаны, расскажет Вероника Степанченко, мастер праздничной выпечки из Львова. Эти прянички она пекла вместе с детьми и советует также привлекать детей к прекрасному процессу вкусностей.

Тесто: 4 ст. л. натурального меда (гречишный) , 60 г сахара (прогреть в кастрюле, чтобы сахар растаял). Снять с плиты, добавить по 1 ч.л. молотой корицы, имбиря, 0.5 ч.л. мускатного ореха, цедру лимона, 2 ч.л. соды. Перемешать тесто, добавить 100 г масла, 1 яйцо, 500 г муки. Замесить и поставить в холодильник минимум на 1 день.Затим раскатать (3 мм) и выпекать при температуре 180 г 10 минут. Холодные покрываем глазурью (1 белок, 150 грамм пудры, пищевой краситель - сбить). Посмотрите, какие они красивые! И очень вкусные!

Прянички Вероники Степанченко

Жінко! Люди говорили: Масниця зайшла; А млинців ще ми й не їли, Може б ти спекла?

(Яков Щеголев)

Опять о блинах - и с литературы, и с кулинарной студии. В ней Марина Гармаш расскажет нам, как приготовить эти замечательные яблочные блины.

"Нежное тоненькое тесто, потрясающий яблочный аромат, - говорит она о своем вкусный произведение. - Готовить такие блины - сплошное удовольствие. В составе минимальное количество сахара, потому что эти блины обычно подаются с медом или сгущенным молоком. По вкусу можно добавлять в тесто корицу или ваниль. Из указанного количества ингредиентов получается 20 яблочных блинов при диаметре сковороды 17 см.

Для приготовления яблочных блинов нужно:

молоко - 500 мл;

сахар - 1 ст. л.;

соль - щепотка;

яблоки - 2 шт.;

яйца - 3 шт.;

масло - 2 ст. л. (В тесто) и для жарки блинов;

мука - 180 г.

"В глубокой миске для взбивания соедините яйца, сахар и соль. Взбейте с помощью миксера около 2 - 3 минут. Влейте молоко комнатной температуры. Добавьте просеянную муку и масло. Взбейте с помощью миксера до полной однородности теста. Тесто получается жидким, плавно стекает с ложки. Оставьте блинное тесто для набухания клейковины на 25 - 30 минут. Чтобы не обветрилось, накройте пищевой пленкой, сделав пару проколов. Яблоки очистите от кожуры, натрите на средней терке. Введите в тесто, перемешайте ложкой. Сковороду разогрейте, смажьте с помощью силиконовой щетечки маслом. Влейте с помощью половника порцию теста на край сковороды. Круговым движением быстро распределите тесто по дну сковороды. Готовьте яблочные блины на среднем огне по минуте с каждой стороны. Готовые жареные блины складывайте в стопку. Вкусные такие блины с медом или сгущенным молоком с теплым ароматным чаем, молоком или какао. Готовить их очень просто а результат вас приятно удивит ", - отмечает Марина Гармаш.

Поэтому Масленица разворачивает на весну, акцентируется на продлении жизни, образовании новых семей, возрождении этноса - тех моральных ценностях, которые оставили нам наши предки и которые мы обязаны беречь и приумножать. Это - наши вкусности, полезные традиции, наша общая радость. И это - праздник любви, встречи весны, обновления в природе и душе. И - мысли о Пасхе, которая уже совсем скоро. Хорошего праздника весны!