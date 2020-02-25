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Espreso.tvОбществоЕжи Марек Новаковский: Есть угроза, что Запад согласует федерализацию Украины, что спровоцирует частичную ее оккупацию Россией

Ежи Марек Новаковский: Есть угроза, что Запад согласует федерализацию Украины, что спровоцирует частичную ее оккупацию Россией


фото: ipla.tv
Дипломат, эксперт по вопросам международной безопасности (Польша) в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о духе ялтинской конференции в Мюнхене, стратегическом окружении Украины и угрозе ее разделения

Украина находится в очень сложной ситуации. С одной стороны продолжаются так называемые формальные дипломатические переговоры с Кремлем, которые проводит президент Зеленский, а с другой - мы видим, как Россия и в дальнейшем агрессивно атакует Украину.

Во многих западных странах, а еще больше в политических кругах, наступает что-то вроде "усталости от Украины". Слова об "усталости от Украины" следует понимать таким образом, что российско-украинский конфликт в Крыму и на Донбассе исчез с первых полос газет, превращаясь в конфликт, который, извините, "никого не волнует". И с этой точки зрения для политиков многих западных стран Украина начинает становиться проблемой, ведь нашей проблемой, проблемой, вероятно, всего западного мира становится то, что политические лидеры мыслят категориями ближайших выборов и ничем больше. План, который был представлен благодаря бывшему замминистру иностранных дел Германии, человеку, который является лидером крупнейшей в мире безопасности конференции Вольфганга Ишингера является опасным планом. И опасность эта имеет несколько аспектов. Сейчас мы имеем годовщину Ялтинской конференции и образ мышления авторов плана Ишингера, является таким же способом мышления, который был и в тех трех господ, которые заседали в Ялте, рисуя мировые границы. Это такое мышление, что мол, "мы, супердержавы, решаем за других, меньших, что будет для них лучшим". И это очень большая проблема. Это очень большая проблема и угроза и для Украины, и для Беларуси, и для Польши, ведь в современном мире возвращается мышление имперских категорий сверхдержав, "концерта супердержав", как когда-то это называли. И этот "концерт сверхдержав" желает диктовать украинцам условия мира, максимально приближенные к тем, которых ожидают россияне.

Возможно, речь идет о так называемом секторном разделении Украины на зоны влияния?! Ведь понимаем, все не заканчивается только на Донбассе или в Крыму, а речь идет еще и о многих других интересах.

Мы знаем, о чем думают россияне, и знаем, каким является российский план. Российский план очень простой - заставить Украину признать субъектность Донбасса и пророссийских боевиков. Для чего? - основное это субъектность. Для того, чтобы укрепить крюк, которым россияне будут держать Украину, чтобы Украина не убежала на Запад. Владимир Путин, по моему убеждению, хочет присоединить Беларусь к России, но присоединение Украины было бы для россиян слишком затратным. Поэтому Украину следует прижать, парализовать и ждать, пока украинские яблоки сами упадут в российскую корзину. Мало кто помнит, что экономическое взаимодействие между Польшей и Германией является большей, чем между Германией и Россией. Польша, с точки зрения немецкой экономики, важнее России, но стереотип все равно другой, мол, Россия большая и в ней можно заработать, конечно, можно как раз не заработать, а потратить, но это не важно для стереотипов общественного и политического мышления. Но есть еще и другой, более важный повод, по которому западные политики хотят "перезапуска" отношений с Россией. Есть такая надежда, что канцлер, президент или премьер, будет разгуливать по европейским политическим салонам с медведем на цепи и будет устрашать других. Есть надежда различных лидеров - подобное часто случалось в истории - что установление особых отношений с путинской Россией приведет к усилению позиций той страны в Европейском Союзе или в Западном мире в широком смысле. По тем двум причинам к Путину звонят, приезжают разные лидеры, рассчитывая на то, что им удастся наладить особые отношения. Когда-то такой замысел имел Шредер, а сейчас, боюсь, такие мысли может иметь президент Франции. А это дает россиянам очень мощные торговые позиции.

Вы очень правильно отметили момент о "медведе на цепи", но понимаем, что этого медведя попытаются накормить украинским мясом. Во время последней Мюнхенской конференции было озвучено, что соседи Украины должны иметь влияние на формирование украинской идентичности, а это значит, что Россия просто хочет ввести план так называемого "внешнего управления Украиной".

Помните об истории. В свое время прогрессивный, сейчас очень положительно описанный в историографии Запад, поддерживал раздел Польши. Потому что россияне объясняли, что "они оказывали вторжение в Польшу в 18 веке для того, чтобы бороться с анархией и чтобы защищать преследуемую православную общину". Итак, сейчас россияне говорят, что они защищают преследуемых в Украине россиян, хотя этих русских никто не преследует. Я не слышал об этом. Но они так говорят, а Запад охотно это покупает. Мы уже говорили о медведе на цепи. Итак, проблема заключается в том, что идея медведя на цепи - это идея, которую имеют западные лидеры, но здесь основной вопрос в том, кто же тянет за эту цепь - медведь или тот, кто ведет медведя. В реальности тянет медведь. На такого типа схемах выгоду должны иметь прежде всего русские. Зато, прошу помнить еще об одном - речь идет не только о бизнес-интересах. Есть еще одна важная причина, почему Запад хочет договориться с Россией. Эта причина называется Китай. Соревнования между Соединенными Штатами и Китаем, соревнования между Европейским Союзом и Китаем с каждым разом сильнее. А в китайском вопросе Россия для Запада является ключевым игроком. В этом аспекте, например, то, что Китай поддерживает, прошу на это обратить внимание, соблюдение крайней меры механизмов суверенности Беларуси, то, что Китай хотел очень сильно войти в Украину, - это фактор, который может сыграть парадоксально так, что Запад будет иметь обязательства " связанным, или вынужденным к сильной поддержке этих стран как независимых государств. Ну разве Владимир Путин придет с договорным пакетом, например, "совершая совместный антикитайской фронт". Тогда продадут Украину за 15 минут. Не имейте иллюзий.

А какая, по вашему мнению, сейчас самая большая угроза для Украины? И как бы Кремль пытался действовать в сложившейся ситуации?

Я думаю, что существует две угрозы для Украины. Первая, самая большая угроза для Украины, - парадоксально, но это присоединение Беларуси к России, и Путин стремится это сделать. Захват Беларуси берет Украину в стратегические клещи, ставя под удар саму украинскую независимость. Вторая огромная угроза, это то, что Запад согласует тот проект, который является проектом федерализации Украины. Федерализация Украины означала бы, что в ближайшем будущем Украина будет разделена, и большая ее часть будет или присоединена к России, или находиться в российской сфере влияния. Признание аннексии Крыма означает изменение всей модели политики и составит для России поощрение очередных захватов территории Украины.

Но, к сожалению, мы видим, с так называемых Минских договоренностей, что дело Крыма выведено из переговорного процесса.

Сейчас следует защищать Украину как унитарное государство. Надо сопротивляться попыткам федерализировать Украину. Прошу помнить, что федерализация Украины - это и приглашение различных внешних игроков к вмешательству во внутренние дела страны и, де-факто, доведение до ее распада. Если речь идет о Минских соглашениях, то они имеют одно преимущество, как говорится, они прерывают взаимное убийство людей. Но не больше. Я провел много лет как польский посол в Армении. И видел, как дело Нагорного Карабаха безобразно травит общественную, политическую и политико-международную жизнь Армении. Это классический первый замороженный Россией конфликт. Итак, концепция России очень проста - творить как можно больше замороженных конфликтов, потому что тогда она раздает карты. В этом аспекте россияне будут пытаться решить дело Донбасса военным путем скорее в весьма ограниченных масштабах. Боюсь, что они будут пытаться держать этот конфликт замороженным, чтобы он блокировал любую активность Украины. Армения является страной, глубоко зависимой от России, прежде всего из-за Карабаха. Россиянам речь шла о том же в случае Грузии, когда они реализовали оккупацию Абхазии и Осетии. Речь идет о том же в Молдове, где они удерживают искусственную Приднестровскую республику. И так же они хотят поступить с Украиной. "Дело Донбасса" должно стать гирей на ноге Украины, которая собьет украинцев с мечты о Европейском Союзе и НАТО, а в определенный момент эта гиря на ноге, когда наступит благоприятная политическая конъюнктура, должна втянуть Украину в русское море и окончательно ее потопить.

 

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