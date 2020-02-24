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Espreso.tvОбществоСлуги народа или прислуга малороссов? "Зеленский" на пути к "русскому миру"

Слуги народа или прислуга малороссов? "Зеленский" на пути к "русскому миру"


фото: reuters
Вопрос "Кто я?" в начале года был поставлен Зеленским правильно

За тридцать лет топтания на одном месте, мало кто из сорока миллионов здешнего народонаселения осознает, какой смысл его существования и куда направляется наша толпа под сине-желтым флагом.

Только вот президент Владимир Зеленский , когда спрашивал, тоже ответа не знал. Потому что идентификация, где в основе лежит "Оливье" с советским душком и "какаяразница" - это не про национальный успех, а о новом порабощении, где украинцы расходный материал для новых социальных экспериментов, которые заканчиваются всегда одинаково - братскими могилами под сиренью.

Владимир Зеленский так долго торговал сериалами "95 Квартала" с культом безродности и замалчивание любой идентификации на российский рынок, что имеет устойчивую иллюзию и сейчас - что государство без признаков отдельной нации сможет выжить и радоваться миротворческими трудом клоуна Сивохо и экс-помощника Тедеева - Ермака.

Только вот, каждая уступка лично Зеленского - это надгробия даже теми свершениями, которые были сделаны в муках в противостоянии с "совками", которые синхронно поднимают головы и шипят по-змеиному на все, что доказывает, что Украина - не Россия.

Взять хотя бы закон о языке. В первые дни каденции близкое окружение Зеленского в лице Бориса Шефира не скрывали, что квоты на государственном языке - то есть полная ерунда. А отмена закона о языке - это "первый шаг для того, чтобы отменить войну". Вторая ласточка прилетела от 25-летней звезды "Слуги народа" Алексея Устенко, что Крым вроде захватили из-за языкового закона - хотя он был принят только весной 2019 года.

Ни в первом, ни во втором случае Владимир Зеленский не осудил действия соратников и это стало сигналом для активизации другой "обслуги малороссов" в составе "Слуги народа" - надо отменить закон о языке. Только вот раньше об этом активно говорил человек с золотой цепурой Макс Бужанский, а сейчас целый председатель комитета по гуманитарным вопросам, опытный медийник Александр Ткаченко намекает, что тот же закон "создал много рисков для общества в целом и для новых депутатов". Кто виноват депутатам, рожденным уже в независимой Украине, что они не осилили хотя бы разговорный уровень на уровне "тиндера" - неизвестно.

Только вот есть важное предостережение.

В 2012 году из-за похожих телодвижений начался Языковой Майдан, а в 12 регионах областные советы как сумасшедшие начали предоставлять статус регионального русскому языку. Впрочем эти акции не спасли Януковича от кровопролития и позорного бегства уже в следующем году - причем зарубы в Одессе и Харькове были еще те.

Если нейтрализация языковой идентичности - это нечто по выполнению плана "12 шагов к миру", где Украине предлагают отказаться от истории, идентификации и всего, что раздражает РФ - то стоит честно сказать - мы малороссы и нам лучше быть "изнасилованимы, чем украинизированимы". Во-вторых, что следующее предложат, чтобы угодить России?

Не так давно Сергей Сивохо - главный миротворец по версии Зеленского - анонсировал диалоговую платформу "Мир Донбасса". Из-за боев в Золотом-4 ее перенесли на некоторое время, однако пророссийские элементы и блогеры уже активно рассказывают, какая плохая и жестокая Украина и как нам нужно умасливать перспективное ОРДЛО.

Не так давно новая украинская власть окончательно сломала иновещания UATV - его частоты лихо заняли то RT, то 112 Украина. А диалог о том, каким должно быть телевидение для оккупированных территорий дошел до того, что советниками там выступают отборочные пропагандисты того же 112 Украина.

Удивительно да и только, Владимир Зеленский сумел сделать целую империю в области развлечений на телевидении, но совершенно не понимает, как делать контент для ОРДЛО и разрушения иновещания - делает хуже ему самому. Первоначальное впечатление "кто этот чудак Зеленский" меняется на "опять эти непонятные руководители страны второго мира".

Президент Зеленский с каждым скандалом теряет свою сакральность, слишком много среди 73% возлагали на него надежды как на сильного лидера, а не флюгера, который не выдерживает первого порыва ветра.

Среди 73% не все являются малороссами и дураками, которые обийматимуться с российскими боевиками. Собственно поэтому, всех устраивают посредники примирения вроде Анатолия Шария или Татьяны Монтян, Елены Лукаш или Андрея Портнова, чьими услугами щедро и слепо пользуется власть к вопросам примирения и диалога, как быть с войной в Донбассе далее - воевать к победе Украины или показаться, чтобы вернуть все обратно в Россию - от концертов Валерии к пропитке всех органов власти лицами с российскими паспортами.

Так же ничем иным, как флиртом с "русским миром" было недавнее заверения Зеленского в Мюнхене, что Украина готова патрулировать границу с пророссийскими боевиками. Во-первых, кто позволит Украине привезти наряд вооруженных людей после боев в Золотом-4, где наши ВСУ всыпали россиянам?

Во-вторых, чтобы что-то патрулировать вместе, надо провести диалоги с руководителями ОРДЛО и где зафиксировать их статус. Публично Зеленский говорит, что не будет говорить с Пушилиним, остается только думать, что Путин предложит какие-то компромиссы по газу, Крым или законодательстве - тот же язык, возникнуть из Конституции НАТО и ЕС и т.д., чтобы была иллюзия, что Украина контролирует границу. Поэтому по сути Зеленский своим выступлением перед европейцами показал, что он не против уступать "русскому миру", чтобы доказать в первую очередь самому себе, что он старается, хотя и абсолютно некомпетентен в своей должности и вызовам, которые стоят перед государством.

В Зеленского самом деле не так много времени на окончательное определение, кто он сам. Президент Украины или временный менеджер по подготовке Украины в федеративный округ РФ.

Президенту простят ошибки, а менеджер может остаться у разбитого корыта. В России есть свои комики, стендап-шоу и создатели сериалов. Лояльного когда-то Януковича выпускают раз в год с пресс-конференциями, как фрика. Очень не хочется увидеть в такой роли и Зеленского. Но и остальным украинский нужна наконец своя запоздалая самоидентификация - кто мы? Народ с четкими целями, или толпа с сине-желтым флагом, которая наматывает круги в пустыне. Первые тридцать лет были потеряны, следующих тридцати может не быть лишь из-за собственного нежелания думать и работать.

 

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