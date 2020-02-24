5 самых лучших украинских фильмов, которые стоит посмотреть по телевизору: громкие новинки 2019 года

24 февраля, 2020, 11:33

Украинский кинематограф не стоит на месте. В прокат в кинотеатрах то и дело выходят новые фильмы. И пока новинки 2020 года активно показывают на больших экранах, ленты, представленные в 2019, уже можно смотреть по телевизору

Для просмотра новых фильмов с потрясающей графикой и идеальным звуковым сопровождением отлично подходят телевизоры с технологией HDR . Они позволяют разглядеть даже мельчайшие детали кадра и максимально реалистично передают цвета.

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Они заслуживают внимания зрителей - лучшие украинские фильмы 2019

Какие украинские фильмы вызвали положительную реакцию критиков и больше всего понравились отечественному зрителю в 2019 году?

"Гуцулка Ксеня"

Один из немногих современных украинских мюзиклов, в котором музыкальные номера органично переплетаются с исключительной актерской игрой. В основе сюжета - история любви юной, наивной и доверчивой девушки Ксении и состоятельного иностранного эмигранта из Америки. Идея музыкального фильма проста и понятна, а впечатление от просмотра - незабываемые.

Увидеть "Гуцулку Ксению" - приобщиться к прекрасному. Хотя бы потому, что за музыкальное сопровождение картины соответствует эпатажная украиноязычная фрик-кабаре группа Dakh Daughters.

"Захар Беркут"

Экранизация одноименного произведения Ивана Франко, совместно создана Ахтемом Сейтаблаевым и Джоном Винном. Несмотря на некоторые неточности в сценарии драму точно должен увидеть каждый украинец.

Кинолента ярко и реалистично демонстрирует особенности борьбы украинского народа против Монгольской орды. Фильм сохраняет основную мысль повести Франко, но при этом в нем присутствуют дополнительные сюжетные линии и новые герои.

"Домой"

Картина, которую невозможно смотреть без слез на глазах. В драме показано боль утраты, горечь недоразумений между отцом и ребенком, важность традиций и ценность родины для человека.

«Домой» - история, которая оставляет отпечаток на сердце и заставляет задуматься.

"Цена правды"

Драма - результат кропотливой работы представителей сразу трех стран:

Польши;

Великобритании;

Украины.

История Гарета Джонса имеет неоценимое значение для Украины и украинцев. Именно этот человек раскрыл страшную правду о голоде 1932-1933 годов всему миру.

"Водитель свадьбы 2" уже по телевизору

И напоследок - легкая комедия от Влада Дикого и Владислава Климчука. Долгожданное продолжение фильма "Водитель свадьба" с Екатериной Кузнецовой, Полиной Василисой, Лесей Самаевой и Назарием Заднипровским в главных ролях. В центре сюжета снова любовная история, которая не дает покоя любящему отцу Василию Середюку. Что на этот раз задумал заботливый папа?

Перечисленные фильмы - доказательство того, что в украинском кино есть большое и светлое будущее. И, похоже, отечественные режиссеры делают все возможное, чтобы оно наступило прямо сейчас.