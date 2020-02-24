5 самых лучших украинских фильмов, которые стоит посмотреть по телевизору: громкие новинки 2019 года
Для просмотра новых фильмов с потрясающей графикой и идеальным звуковым сопровождением отлично подходят телевизоры с технологией HDR . Они позволяют разглядеть даже мельчайшие детали кадра и максимально реалистично передают цвета.
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Они заслуживают внимания зрителей - лучшие украинские фильмы 2019
Какие украинские фильмы вызвали положительную реакцию критиков и больше всего понравились отечественному зрителю в 2019 году?
"Гуцулка Ксеня"
Один из немногих современных украинских мюзиклов, в котором музыкальные номера органично переплетаются с исключительной актерской игрой. В основе сюжета - история любви юной, наивной и доверчивой девушки Ксении и состоятельного иностранного эмигранта из Америки. Идея музыкального фильма проста и понятна, а впечатление от просмотра - незабываемые.
Увидеть "Гуцулку Ксению" - приобщиться к прекрасному. Хотя бы потому, что за музыкальное сопровождение картины соответствует эпатажная украиноязычная фрик-кабаре группа Dakh Daughters.
"Захар Беркут"
Экранизация одноименного произведения Ивана Франко, совместно создана Ахтемом Сейтаблаевым и Джоном Винном. Несмотря на некоторые неточности в сценарии драму точно должен увидеть каждый украинец.
Кинолента ярко и реалистично демонстрирует особенности борьбы украинского народа против Монгольской орды. Фильм сохраняет основную мысль повести Франко, но при этом в нем присутствуют дополнительные сюжетные линии и новые герои.
"Домой"
Картина, которую невозможно смотреть без слез на глазах. В драме показано боль утраты, горечь недоразумений между отцом и ребенком, важность традиций и ценность родины для человека.
«Домой» - история, которая оставляет отпечаток на сердце и заставляет задуматься.
"Цена правды"
Драма - результат кропотливой работы представителей сразу трех стран:
- Польши;
- Великобритании;
- Украины.
История Гарета Джонса имеет неоценимое значение для Украины и украинцев. Именно этот человек раскрыл страшную правду о голоде 1932-1933 годов всему миру.
"Водитель свадьбы 2" уже по телевизору
И напоследок - легкая комедия от Влада Дикого и Владислава Климчука. Долгожданное продолжение фильма "Водитель свадьба" с Екатериной Кузнецовой, Полиной Василисой, Лесей Самаевой и Назарием Заднипровским в главных ролях. В центре сюжета снова любовная история, которая не дает покоя любящему отцу Василию Середюку. Что на этот раз задумал заботливый папа?
Перечисленные фильмы - доказательство того, что в украинском кино есть большое и светлое будущее. И, похоже, отечественные режиссеры делают все возможное, чтобы оно наступило прямо сейчас.
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