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Espreso.tvОбществоНовые Санжары, Зеленский, средневековье и совок

Новые Санжары, Зеленский, средневековье и совок

Действительно ли мы живем в средневековье, как говорит Зеленский, или эвакуация украинцев из Китая больше напоминает советские времена соответствующим отношением к людям, их здоровью и безопасности - об этом в еженедельном блоге Николая Княжицкого на Еспресо

"Мы живем в Средневековье", - говорит Зеленский.

Для того, чтобы понять, что это не так, достаточно приехать сюда - в Европу, которую когда-то называли средневековой. И это не так далеко от Украины. Час от Львова - и ты уже в Польше. Я сейчас в замке Красичен, где проходит большая международная конференция, посвященная Карпатам.

Так вот в этом традиционном Средневековье относились к людям и к человеческой жизни совсем иначе, чем когда-то в советской системе. Поэтому и поляки иначе к этому относятся. Приведу вам несколько примеров.

Вот, например, Кашпировский, которого у нас считают великим гуру и светилом. Даже сейчас известный врач Борис Тодуров, которому поручено реформировать украинскую медицину, рассказывает насколько эффективен Кашпировский, как хорошо он ему вылечил спину и какой это талантливый врач. А в Польше над Кашпировским смеются. И над советскими людьми, которые ему верят, смеются. Здесь это комик.

Когда известный на весь мир польский писатель-фантаст Станислав Лем, который, кстати, родился во Львове, приехал в Советский Союз, он ожидал, что с ним будут говорить о науке, о будущем. А все советские светила, очень известные в Советском Союзе люди, хотели говорить с ним о паранормальных явлениях, о том, как движутся ложки, об НЛО, о таких вещах, в которые сам Станислав Лем никогда не верил, считал это глупостью, идиотизмом и мракобесием. Он был очень удивлен.

То, что происходит у нас - тоже мракобесие. Но мракобесие не средневековое, а советское. Потому что когда украинских людей, эвакуированных из Китая, используют для того, чтобы отвлечь внимание от действительно важного события - гибели украинских граждан на Майдане во время Революции Достоинства. Когда другим украинским людям не сообщают о том, насколько опасно их сосуществование с людьми в обсервации, насколько они защищены, когда они видят, что помещения для этого не приспособлены, то удивляться тому, что эти люди хотят сохранить свою жизнь, переживают за свое будущее и будущее своих детей, могут только средневековые особы. Современные люди, для которых важна цена чужой жизни - и эвакуированных, и тех, куда их эвакуируют, - никогда так делать не будут.

Конечно, были позорные случаи дикости, когда бросали камни в окна автобусов, напивались. Эти люди должны быть наказаны, и я знаю и верю, что они наказаны будут.

Но мракобесие и средневековье - это верить в совершенно абсурдные и ненормальные явления. Мракобесие и средневековье - верить в то, что, как говорят наши чиновники, экстрасенсы помогут нам раскрыть уголовные дела. Мракобесие и средневековье - смеяться над собственным народом и верить в странных людей, которые руками разгоняют облака, заряжают воду и лечат спину тем, кто реформирует у нас медицину.

 

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