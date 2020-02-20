Дария Михайлишина: "Женщины зарабатывают 75% от того, что зарабатывают мужчины"

21 февраля, 2020, 11:04

Дария Михайлишина, исследовательница Центра экономической стратегии - в программе Андрея Яницкого "Еспресо.Капитал"

В 2016-2017 годах Дария работала научным сотрудником на кафедре экономики в University of Warwick (Польша), проходила стажировку в аналитическом центре Institute of Economic Affairs (Великобритания).

В программе "Еспресо: Капитал" Дарья говорит об экономических правах женщин и мужчин. Ведущий программы - Андрей Яницкий, директор Центра журналистики при Киевской школе экономики.

В Украине права мужчин и женщин равны или я ошибаюсь?

Украина действительно подписала международные договоренности, по которым права женщин и мужчин должны быть равными. Но если посмотреть на трудовое законодательство, то там определенная разница между правами мужчин и женщин все же есть.

Прямо в трудовом законодательстве?

Да, потому что это трудовое законодательство было написано еще в 70-х годах прошлого столетия. А тогда роль женщины выглядела немного иначе.

И там есть ограничения?

Например, женщинам не разрешается поднимать тяжелые вещи на рабочем месте или не допускается работать в определенных отраслях. Хотя этот список профессий был уже немножко сокращен в прошлом году.

Возможно, есть для мужчин какие-то запреты?

Нет. На самом деле только для женщин. И особенно для женщин с маленькими детьми - до 3 лет и для беременных. Их вообще нельзя отправлять в командировку или заставлять работать сверхурочно, или в личное время. То есть даже не заставить, а если женщина сама хочет работать ночью или сверхурочно, она не может этого сделать, если у нее есть ребенок до 3 лет. И это такие устаревшие ограничения, так как за ребенком может посмотреть муж или кто-либо другой из семьи, не обязательно женщина должна за ним смотреть все время.

Ну, есть работа, которая не требует каких-то физических нагрузок, и мне кажется, что сегодня было бы логично позволять женщине работать легально даже в таких ситуациях.

Да, именно поэтому в новом законопроекте о труде, который предложил Минэкономики, там эти ограничения отменяются, их там нет, и это было бы положительным шагом.

В европейском или американском законодательстве есть такие ограничения или это такое наше ноу-хау?

Это такое наше ноу-хау, особенно этот список ограниченных профессий, который есть и в некоторых постсоветских странах, но в Евросоюзе и в Америке такого нет.

Если говорить о зарплатах, есть ли разница в зарплатах в тех же профессиях между женщинами и мужчинами?

Да, действительно есть. Если смотреть по экономике в целом, то женщины зарабатывают 75% того, что зарабатывают мужчины, по последним данным Госкомстата. Но здесь следует помнить, что это такие глобальные цифры, в целом для экономики, и надо учитывать, что женщины обычно работают на немножко других должностях и в немного других секторах. И поэтому, собственно, это не очень показательные цифры.

То есть в разных профессиях женщины и мужчины представлены не одинаково?

Да. Если взять какой-то один сектор, например, IT, то в нем мужчины обычно работают на таких должностях, как программист или девелопер, а женщины на более административных должностях - эйчар или программный директор, то есть это не равные должности. И именно поэтому мужчины зарабатывают больше, чем женщины.

Очень странно, я думал, что вы скажете об учителях, где мужчин мало, но об IT -сфере...

Ну, в IT-сфере женщин не очень много, но если смотреть на экономику в целом, то женщины больше представлены на госслужбе, в образовании, медицине, а это такие не слишком оплачиваемые отрасли. И это еще одна причина, почему женщины зарабатывают меньше.

Давайте посмотрим, что скажут украинцы. Мы опросили на улицах киевлян и спросили, согласны ли вы, что женщины в Украине имеют меньше прав на рынке труда, чем мужчины. Почему вы с этим согласны или не согласны. Итак, как мы видим, в основном люди выступают за равные права и говорят, что у нас нет дискриминации. Но, как по мне, то женщины и мужчины по-разному представлены на рынке труда. Так или не так? Кажется, вы об этом делали целое исследование.

Да, действительно, мы в Центре экономической стратегии делали исследование, как увеличить занятость женщин и почему это важно для украинской экономики.

А надо ли ее увеличивать и насколько отличается вовлеченность?

Так, по последним данным Госкомстата среди людей трудоспособного возраста уровень занятости женщин - 63%, а мужчин - 73%. То есть это 10% разницы. И этому есть несколько причин. В основном это связано с детьми, потому что женщины в первую очередь ухаживают за детьми - либо потому что они сами этого хотят, либо потому что у них нет возможности сдать ребенка в детский сад. И именно это является причиной того, почему женщины работают меньше, чем мужчины.

Это естественно, что может быть разная вовлеченность, но если все же детских садов будет больше, если будет возможность еще кому-то присматривать за детьми, то насколько больше женщин можно будет привлечь на рынок труда?

Мы рассчитывали возможности, то есть смотрели, сколько экономика может выиграть, если уровень занятости женщин будет таким, как у мужчин, или если уровень занятости женщин будет таким, как в Швеции, так как это страна с самым высоким уровнем занятости женщин в Европе, и будет, если все женщины начнут работать, не очень реалистично. И мы вычислили, что экономика может выиграть от 7 до 20% ВВП, где 20% - это если все женщины начнут работать, а 7% - это если уровень занятости женщин будет равным мужскому. Это на самом деле очень большой потенциал.

7% - это реалистичная возможность повысить объемы нашего ВВП.

Я бы не сказала, что это очень реалистично, потому что мы видим, что большинство европейских стран, к сожалению, этот разрыв также имеют. И даже когда женщины выходят, начинают работать, они обычно работают не в тех отраслях, где мужчины, а в менее оплачиваемых. Поэтому это такой оптимистичный прогноз даже на 7%. Но тем не менее это какой-то потенциал и хотя бы часть этого дополнительного дохода экономика может получить.

То есть не хватает детских садов - это один из выводов вашего исследования. И для жителей больших городов это не секрет. Не знаю, как для жителей других городов. Что надо сделать, чтобы садов было больше? Строить, инвестировать или каким-то образом еще можно решить этот вопрос?

Ну, во-первых, действительно было бы неплохо больше инвестировать в детские сады. Это или открывать новые сады, или создавать новые группы в существующих. Также мы рекомендуем рассмотреть возможность субсидировать частные детские сады. Это, собственно, уже делается через механизм налоговой льготы, когда человек, который отдает ребенка в частный сад, может потом подать декларацию в налоговую службу и вернуть себе часть этих средств. Также важно смягчить критерии, необходимые для открытия частного детского сада, потому что сейчас это очень зарегулировано. Там есть требования к высоте потолков, к квалификации работников очень строгие требования. И поэтому это могло бы быть смягчено для стимулирования открытия новых детских садов.

Мы знаем такую ситуацию в Киеве, когда полиция просто приехала в частный детский сад и сообщила родителям, что их детей украли. И родители были вынуждены приезжать с свидетельствами о рождении, чтобы забрать своего ребенка. Собственно, они разрушили этот бизнес, он не работал так, как следует, как частный садик должен работать - со всеми разрешениями, но как пространство для детей, где родители могли бы оставить своих детей на час или два. И кажется такие разрешения у них были. Возможно, есть еще какие-то рецепты, кроме детских садов? Есть инвестиционная няня, а возможно, должно быть няня от государства для каждой семьи?

Гройсман уже вводил муниципальную няню, когда субсидировались частично услуги няни. Но здесь также большая проблема, что большинство нянь работают в тени и официально не оформлены как няни. А если это не официальная занятость, то государство вам ее не будет оплачивать.

Поэтому эффекта от этой хорошей инициативы не было?

Мы видим из опроса, который мы проводили в рамках нашего исследования, люди поддерживали эту идею, но на практике не известно, много ли ею пользуются. Но кроме таких политик, связанных с уходом за детьми, также нужно внедрять возможность дистанционной занятости и гибкой занятости. То есть это означает, что женщина, даже если она сама хочет ухаживать за детьми, то у нее будет возможность работать из дома и одновременно смотреть за ребенком. Либо если ребенок заболел, то женщина может взять день, чтобы поработать из дому. И это очень важно для расширения возможностей для женщин.

А сейчас это запрещено?

Это не запрещено, но и не разрешено нигде. То есть нигде не фиксируются права людей, работающих дистанционно. И опять же в этом новом законопроекте о труде прописан тот пункт, что работодатель с работником могут внести в трудовой договор возможность дистанционной работы. Это даст право женщине как работнику и мужу тоже работать дистанционно и с обеспечением всех прав.

То есть с точки зрения защиты экономических прав женщин и мужчин новый проект закона о труде вы в принципе одобряете? Или там есть какие-то угрозы тоже?

Мы приветствуем этот законопроект в части возможностей для женщин: он дает возможность дистанционного труда, отменяет дискриминационные нормы о том, что женщин с детьми до 3 лет нельзя отправлять в командировку и нельзя позволять работать ночью, дает возможность работать с нефиксированным рабочим временем, что может помочь фрилансерам. То есть человек работает на нескольких клиентов и при этом у него будет гибкость и защищены права. То есть в целом, мне кажется, это шаг в правильном направлении и он поможет женщинам.

Если все же посмотреть на Украину по международным рейтингам, потому что мы начинали наш разговор с того, что существуют международные законы и всевозможные договоры о правах женщин, то по рейтингам Украины находится где-то в конце списка или где? По поводу защиты прав.

Мы не в лидерах, но и не в самом конце. Если сравнивать нас с другими европейскими странами, мы где-то посередине. Например, если посмотреть на долю женщин среди предпринимателей, у нас около 30% предпринимателей это женщины, и это где-то, как и в Евросоюзе. А есть, например, индекс Global gender gap, который делает Всемирный экономический форум, и там Украина на 59-м месте. И это выше, чем Италия, но ниже, чем Румыния. То есть это где-то посередине Евросоюза. Я бы сказала, что по большинству показателей Украина ближе к таким низшим в рейтинге странам Евросоюза, но тем не менее она не совсем там позади.