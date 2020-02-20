Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны

21 февраля, 2020, 07:34

Игорь Бондарь-Терещенко

Иногда сюжеты этих книг напоминают шекспировскую драму, а иногда - настоящий голливудский блокбастер

Дело в том, что тайны, которые раскрывают герои то сельской трагедии, то городского детектива, схожи по своему характеру - все они основываются на человеческих страстях. И только умение авторов держать интригу до последней страницы делает из этих текстов настоящее остросюжетное чтиво.

Таня Пьянкова. Чужие грехи. - Х .: Клуб Семейного Досуга, 2020

Начинается этот роман со сцены в сельской семье, которая вполне могла произойти в любом доме на земле. Трудности, черная работа, мужское желание, ревность... История Миська и Дарьи Патыков укладывается в привычную шекспировскую трагедию, когда недавние Ромео и Джульетта (судя по фото в спальне) превращаются в Отелло с топором и Дездемону, которая "всем, что имела в жизни, обязана только той роскоши, которую дал ей Бог и которую носила под сорочкой". "И чем обидела? Разве что тем, что сказала, чтобы оставил ее в покое с тем ночным массированием сисек, потому что она из-за него не может выспаться?.."

Неудивительно, что достойная водевиля сцена переросла в настоящую драму, в которую оказались втянуты не одна женщина, семья или род. По сюжету, в поле трагически погибает соседка Патыков, беременная Гапия, оставляя после себя великую тайну своего сердца. Ее убитая горем мать Юстина делает две куклы для ухажоров дочери, чтобы наказать одного из них - того, который Гапию погубил. Никто, кроме косноязычного Якова, не знает, что из-за странных подарков жизни обоих братьев летят кувырком. Однажды в дом Якова попадает жена Петра, Оксана, и рассказывает подслушанную правду о том, как провинились перед Гапией ее муж Петр и его брат Михаил. И тогда Яков крадет одну из заклятых кукол и решается на непростой разговор с Юстиной. Проклятие имеет силу только сорок дней - пока ходит душа по миру, перед тем как улететь в вечность, но хватит ли этого времени живым, чтобы распутать клубок тайн, искупив свои и чужие грехи?

Маргарита Сурженко. Она знает тайну - Х .: Фолио, 2019

В этом мистическом детективе, потеряв родителей во время шторма, главная героиня - девочка Кира оказывается на необитаемом острове. Блуждая среди тропических деревьев, она находит заброшенный храм, в котором вдруг начинает видеть потоки - потоки изобилия и бедности, удачи и несчастья, света и теьмы... Кира понимает, что это - неизвестная ей ранее суперсила. С помощью этой суперсилы Кира не просто выбирается с острова, а начинает новую жизнь.

Через несколько лет, став известной писательницей, она выходит замуж за любимого человека, но со временем оказывается, что ее успехи не всем нравятся, зависть к ее таланту приводит к тому, что кто-то хочет присвоить ее недописанную книгу и вообще... убить ее. Поможет ли Кире ее суперсила? Спасут ли потоки?..

Мартин Якуб. Мертвые модели. - К.: Смолоскип, 2019

По сюжету этого остросюжетного чтива, новоиспеченный частный детектив без лицензии, бывший АТОвец Макс Гедзь получает первый заказ - найти пропавшую фотомодель, подругу киевского мажора. Кажется, это дело на несколько дней - детектив почти уверен, что девушка просто спряталась от своего навязчивого кавалера. Однако Гедзь даже не подозревает, во что он ввязался: кто-то начинает охотиться на моделей...

"Что-то укусило ее за шею. Резкая боль пронзила все тело. Ната схватилась за место укуса. В глазах потемнело. Она уронила ключи, они громко звякнули об асфальт. За ними "звякнула" и Ната. Темный силуэт заслонил собой тусклый свет фонаря. Кто-то поднял ключи и склонился над ее лицом. - Мамочка, - пролепетала Ната перед тем, как утонуть в темноте ".

Елена Стяжкин. Пересказы. - Х.: Фолио, 2020

Регион, откуда родом автор этого сборника, по определению местных жителей всегда грешил мистикой, метафизикой и другими нереальными вещами. В частности Донецк там был не один, а целых два, герои рассказов могли превращаться в утку и женскую заколку, а в данном случае они не даже не уверены живут ли вообще. Зато живет полноценной жизнью протез у ветерана, сувенир и пришлый африканец, оказавшийся Святым Петром, и еще много вещей, на которые мы почти никогда не обращаем внимания. И даже живые люди из долгого, как дорога в дюнах, семейного эпоса тоже были бы обречены на забвение, если бы не автор, которая, наконец, дает им волю, рассказывая о них в том же "нереальном" стиле донецкой школы. В которой все так тесно связаны, даже поименно. Точнее, по фамилиям - Елена Стяжкина, Олег Завязкин...

"Согласно посланию апостола Павла к коринфянам, если что-то ни перестает, то это - любовь. Хотя Лидия не уверена, что все на семинаре поняла правильно. Лидия не перестает удивляться соусу песто, звуку, с которым лебеди машут крыльями, своему имени, тому, что Николай умеет играть в шахматы, футбол и покер".

Мария Микицей. Dolce Vita. - Брустуров: Дискурсус, 2019

Автор этой книги искусно придерживается негласных, но "фирменных" правил, принятых в "Станиславском феномене" прикарпатской литературы, к которому она относится: максимум "живой" жизни, никаких ужасов, поскольку романтический пафос традиции это предусматривает.

"Я не люблю убивать своих персонажей, - говорит она. - Делаю это в исключительных случаях, когда некуда деться и когда смерть становится не окончанием всего, а началом нового витка сюжета и новой метаморфозы. А потом может выясниться, что это и не смерть, а какое фиглярство или обман". Неудивительно, что ее роман - это история странной дружбы и еще более странной любви, история осуществления самых сокровенных желаний, даже если для этого нужно ждать полжизни, история о неповторимости и загадочности каждого мгновения, а еще о невозможности найти ответы на все вопросы. "Софкин отец называть дочь Кармелитой наотрез отказывался, хотя сама Софка малой признавала только второе имя, но в школе ситуация кардинально изменилась: Кармелита Шпондюк - это было слишком противоречива даже для дочери математички, поэтому она научилась откликаться на Софийку, Софию, Софу, Софи, Соньку и, конечно, Софку..."