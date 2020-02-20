 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКультураЧужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны

Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны

Иногда сюжеты этих книг напоминают шекспировскую драму, а иногда - настоящий голливудский блокбастер

Дело в том, что тайны, которые раскрывают герои то сельской трагедии, то городского детектива, схожи по своему характеру - все они основываются на человеческих страстях. И только умение авторов держать интригу до последней страницы делает из этих текстов настоящее остросюжетное чтиво.

null

Таня Пьянкова. Чужие грехи. - Х .: Клуб Семейного Досуга, 2020

Начинается этот роман со сцены в сельской семье, которая вполне могла произойти в любом доме на земле. Трудности, черная работа, мужское желание, ревность... История Миська и Дарьи Патыков укладывается в привычную шекспировскую трагедию, когда недавние Ромео и Джульетта (судя по фото в спальне) превращаются в Отелло с топором и Дездемону, которая "всем, что имела в жизни, обязана только той роскоши, которую дал ей Бог и которую носила под сорочкой". "И чем обидела? Разве что тем, что сказала, чтобы оставил ее в покое с тем ночным массированием сисек, потому что она из-за него не может выспаться?.."

Неудивительно, что достойная водевиля сцена переросла в настоящую драму, в которую оказались втянуты не одна женщина, семья или род. По сюжету, в поле трагически погибает соседка Патыков, беременная Гапия, оставляя после себя великую тайну своего сердца. Ее убитая горем мать Юстина делает две куклы для ухажоров дочери, чтобы наказать одного из них - того, который Гапию погубил. Никто, кроме косноязычного Якова, не знает, что из-за странных подарков жизни обоих братьев летят кувырком. Однажды в дом Якова попадает жена Петра, Оксана, и рассказывает подслушанную правду о том, как провинились перед Гапией ее муж Петр и его брат Михаил. И тогда Яков крадет одну из заклятых кукол и решается на непростой разговор с Юстиной. Проклятие имеет силу только сорок дней - пока ходит душа по миру, перед тем как улететь в вечность, но хватит ли этого времени живым, чтобы распутать клубок тайн, искупив свои и чужие грехи?

 

null

Маргарита Сурженко. Она знает тайну - Х .: Фолио, 2019

В этом мистическом детективе, потеряв родителей во время шторма, главная героиня - девочка Кира оказывается на необитаемом острове. Блуждая среди тропических деревьев, она находит заброшенный храм, в котором вдруг начинает видеть потоки - потоки изобилия и бедности, удачи и несчастья, света и теьмы... Кира понимает, что это - неизвестная ей ранее суперсила. С помощью этой суперсилы Кира не просто выбирается с острова, а начинает новую жизнь.

Через несколько лет, став известной писательницей, она выходит замуж за любимого человека, но со временем оказывается, что ее успехи не всем нравятся, зависть к ее таланту приводит к тому, что кто-то хочет присвоить ее недописанную книгу и вообще... убить ее. Поможет ли Кире ее суперсила? Спасут ли потоки?..

 

null

Мартин Якуб. Мертвые модели. - К.: Смолоскип, 2019

По сюжету этого остросюжетного чтива, новоиспеченный частный детектив без лицензии, бывший АТОвец Макс Гедзь получает первый заказ - найти пропавшую фотомодель, подругу киевского мажора. Кажется, это дело на несколько дней - детектив почти уверен, что девушка просто спряталась от своего навязчивого кавалера. Однако Гедзь даже не подозревает, во что он ввязался: кто-то начинает охотиться на моделей...

"Что-то укусило ее за шею. Резкая боль пронзила все тело. Ната схватилась за место укуса. В глазах потемнело. Она уронила ключи, они громко звякнули об асфальт. За ними "звякнула" и Ната. Темный силуэт заслонил собой тусклый свет фонаря. Кто-то поднял ключи и склонился над ее лицом. - Мамочка, - пролепетала Ната перед тем, как утонуть в темноте ".

 

null

Елена Стяжкин. Пересказы. - Х.: Фолио, 2020

Регион, откуда родом автор этого сборника, по определению местных жителей всегда грешил мистикой, метафизикой и другими нереальными вещами. В частности Донецк там был не один, а целых два, герои рассказов могли превращаться в утку и женскую заколку, а в данном случае они не даже не уверены живут ли вообще. Зато живет полноценной жизнью протез у ветерана, сувенир и пришлый африканец, оказавшийся Святым Петром, и еще много вещей, на которые мы почти никогда не обращаем внимания. И даже живые люди из долгого, как дорога в дюнах, семейного эпоса тоже были бы обречены на забвение, если бы не автор, которая, наконец, дает им волю, рассказывая о них в том же "нереальном" стиле донецкой школы. В которой все так тесно связаны, даже поименно. Точнее, по фамилиям - Елена Стяжкина, Олег Завязкин...

"Согласно посланию апостола Павла к коринфянам, если что-то ни перестает, то это - любовь. Хотя Лидия не уверена, что все на семинаре поняла правильно. Лидия не перестает удивляться соусу песто, звуку, с которым лебеди машут крыльями, своему имени, тому, что Николай умеет играть в шахматы, футбол и покер".

 

null

Мария Микицей. Dolce Vita. - Брустуров: Дискурсус, 2019

Автор этой книги искусно придерживается негласных, но "фирменных" правил, принятых в "Станиславском феномене" прикарпатской литературы, к которому она относится: максимум "живой" жизни, никаких ужасов, поскольку романтический пафос традиции это предусматривает.

"Я не люблю убивать своих персонажей, - говорит она. - Делаю это в исключительных случаях, когда некуда деться и когда смерть становится не окончанием всего, а началом нового витка сюжета и новой метаморфозы. А потом может выясниться, что это и не смерть, а какое фиглярство или обман". Неудивительно, что ее роман - это история странной дружбы и еще более странной любви, история осуществления самых сокровенных желаний, даже если для этого нужно ждать полжизни, история о неповторимости и загадочности каждого мгновения, а еще о невозможности найти ответы на все вопросы. "Софкин отец называть дочь Кармелитой наотрез отказывался, хотя сама Софка малой признавала только второе имя, но в школе ситуация кардинально изменилась: Кармелита Шпондюк - это было слишком противоречива даже для дочери математички, поэтому она научилась откликаться на Софийку, Софию, Софу, Софи, Соньку и, конечно, Софку..."

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

21 февраля, 2020 пятница

20 февраля, 2020 четверг

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать