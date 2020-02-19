Виталий Портников: Сурков может никуда не уйти

19 февраля, 2020, 12:48

Портников Виталий

Комментировать указ президента России Владимира Путина об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента России – дело неблагодарное

Хочу просто напомнить читателю, как много было комментариев после того, как в составе нового российского правительства не обнаружилось Дмитрия Козака. Как мои коллеги объясняли, что это означает усиление "ястребов" в окружении Владимира Путина, что "голубь" Козак не оправдал ожиданий правителя и почему. А когда появилось сообщение о назначении Дмитрия Козака заместителем главы администрации президента и возможной отставке Суркова, те же самые люди стали с той же уверенностью говорить о провале "ястребов" и усилении "голубей".

Поэтому для чистоты жанра нужно было бы, конечно, подождать еще несколько дней, а то и недель – не появится ли новый указ Путина, не назначит ли он Суркова, как это уже не раз бывало в Кремле – на новую высокую должность. Но особого смысла нет.

Нет потому, что никаких "ястребов" и "голубей" в Кремле давно нет и никогда не было, они существуют разве что в фантазиях Владимира Зеленского, Андрея Ермака и всезнающих украинских экспертов. В Кремле могут спорить разве что о том, каким именно оружием лучше уничтожить Украину и какими темпами, что лучше, военная спецоперация или внутренняя дестабилизация. Но решения все равно принимаются Путиным, а не Сурковым или Козаком. Принимаются после консультаций на Совете безопасности, повестку дня которого готовит Николай Патрушев, а не Сурков или Козак.

Именно поэтому все эти "ястребы" и "голуби" - это все игра КГБ. Возможно, Путину захотелось заманить неопытного украинского президента в новые ловушки и он решил показательно усилить Козака. Возможно, в Кремле решили поиграть с Западом в «молдавский сценарий» для Украины – и поэтому поставили Козака на участок, где он сможет блеснуть своими талантами и обеспечить укрощение мятежной провинции при согласии Евросоюза и США. Не буду пытаться расшифровать путинские намерения, тем более, что они могут изменяться по ходу игры.

Но в одном я уверен – Сурков никуда не денется. Если не сам Сурков вернется, то исполнитель роли «ястреба» на украинском направлении вскоре проявится. Может быть, это будет сам Патрушев – хотя чиновнику столь высокого ранга просто недосуг часто встречаться с какими-то там украинскими переговорщиками, не царское это дело. А, может быть, в Совет безопасности России переведут не самого Суркова, а нынешнего руководителя "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина. В свое время Рогозин и Козак прекрасно изображали тандем "ястреба" и "голубя" на молдавском направлении – и вполне преуспели. Почему бы им не поручить исполнить тот же нехитрый танец уже для доверчивых украинских чиновников?