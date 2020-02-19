Наш язык - наша независимость. Отстоим язык, за который расстреливали!

20 февраля, 2020, 07:08

Татьяна Зинченко

21 февраля мир отмечает Международный день родного языка. Наш язык - это язык, за который расстреливали. Остался ли этот страх или мы - непобедимая нация?

“Своєї мови рідної і свого рідного звичаю вірним серцем держітеся. Тоді з вас будуть люди як слід, тоді з вас громада буде шанована і вже на таку громаду ніхто своєї лапи не положить”.

Пантелеймон Куліш

Если уж на то пошло, то язык убить невозможно, потому номильнально он не имеет тела. Он - душа, а душа, как известно, - бессмертна. Когда убивают носителей языка, логично, что с ними умирает и язык. Нас как носителей родного языка убивали перманентно. Трудно сейчас сказать, какой еще язык мира подвергался таким пыткам, как наш.

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Нам есть что сказать!

И поэтому в День материнского языка у нас есть, что сказать!

Во-первых, что после столетий пыток наш язык выжил, и не это ли является главным знаком с небес, что мы просто не имеем морального права его бросить на произвол судьбы. Во-вторых, наш язык очень красив, и это нет смысла каждый раз повторять. Даже дети в школе уже знают, что за благозвучием наш язык в мире - среди лучших.

Почему же он не имеет такой свободы, как другие языки мира? Почему многим украинцам общаться на родном языке неудобно, некомфортно, унизительно? Давайте выяснять, ибо День родного языка основан в мире и для таких вопросов.

Почему мир празднует этот день?

Как бы банально это ни звучало, но язык - это действительно душа народа, его интеллектуальный портрет, то единственное и неповторимое, что объединяет всех людей, то, чем пишется история народа. Поэтому все народы мира в этот день будут особенно монолитны, будут демонстрировать красоту именно своего языка, рассказывать о том, что именно их язык - древнейший, самый сильный и мелодичный.

И это нормально и естественно, поскольку свое - всегда лучшее. Ненормально и неестественно отгораживаться от своего и считать его второсортным, несовершенным, а еще хуже - стесняться. Горько, что именно это наблюдается у нас, когда именно твой язык, на котором ты общаешься с миром, который перенял от матери и которым искренне дорожишь, считают второсортным.

Поки живе мова — житиме й народ, яко національність … От чому мова завжди має таку велику вагу в національному рухові, от чому ставлять її на перше почесне місце серед головних наших питань.

Іван Огієнко

Конечно, как и в каждом вопросе, в этом можно найти свои причины и последствия. Одна из таких - запрет языка, его геноцид, уничтожение в прошлом, недостаточный объем знаний о родном языке, который нам был доступен, и небольшой опыт, неполный спектр его раскрытия. Чтобы восполнить эти пробелы в языках, которые случаются, и был введен праздник, который мы отмечаем в конце зимы.

"Языки - это важно!" - лозунг ЮНЕСКО ко Дню родного языка

Этот праздник - Международный день родного языка - был основан в ноябре 1999 года на ХХХ сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Там же было решено поддерживать языковое и культурное разнообразие планеты.

Сейчас существует такая статистика: из 6000 языков, которые сейчас существуют, половина из них находится под угрозой исчезновения в ближайшее десятилетие. Поэтому ЮНЕСКО обращает внимание человечества на этот важный вопрос коммуникации между народами.

Распоряжение "О праздновании Международного дня родного языка" в Украине было выдано в 2002 году. С тех пор у нас есть еще один день почитания родного языка в образовательных и культурных учреждениях, в сообществах, просветительских организациях, школах, садах и в каждой семье в частности.

Хватит шароварщины - время действовать!

Если искренне, разговоры о "мове калиновой", благозвучной и соловьиной уже немного набили оскомину. Потому что остаются на уровне разговоров и тем самым приравниваются к шароварщине, "мыла", что не имеет ничего общего с конкретными действиями. А какие действия в отношении родного языка? Говорить на нем!

Оксана Забужко не устает обращаться и к нам, своим соотечественникам, и к мировой общественности с актуальными вопросами нашего языка. Она оставляет романтическую сторону языкового вопроса романтикам, зато руководствуется конкретными фактами, которые заставляют серьезно задуматься и по-настоящему мотивируют.

"Я говорю на украинском, потому что я украинка, и это мой родной язык. Язык является маркером идентичности, одним из очень важных. И язык живет до тех пор и постольку, пока и поскольку на нем говорят. Если на языке не говорят, он замирает. Я говорю на украинском для того, чтобы мой язык жил, ширился, развивался и имел будущее. Украинский вообще очень сильный язык. я думаю, что тот факт, что я с ним родилась - для меня лично большая творческая удача и, можно сказать, привилегия. Украинский - это язык, который за современный, последний период, за 200 последних лет практически не имел постийной политической крыши. Это язык, которым не прикрывали армию и флот. Наоборот, это язык, за который расстреливали. Как в Киеве в 1918 году, так и в Донецке в 2014-м. И то, что в этих условиях малейшего содействия этот язык не только выжил и сохранился, но и создал прекрасную литературу, наследницей которой я имею честь себя чувствовать, - показатель того, что это - очень сильный мощный язык. Язык, за которым, что бы там ни было, - будущее. Не бойтесь говорить на украинском! Думайте о будущем. Язык - далеко не только "средство общения", то есть передачи "уже готовых мыслей", как нас всех учили в имперской школе. Значительно серьезнее его миссия - быть способом рождения этих мыслей: когда "нет языка", человеку просто-напросто "нечем думать".

Оксана Забужко

Депутат Николай Княжицкий, соавтор Закона о языке, не устает подчеркивать многогранность, не на шароварном, не наигранном, а настоящем величии языка, на его огромных возможностях.

"Украинский - богатая европейский язык. Лирических романсов на украинском написано больше, чем на русском и французском. Просто украиноненавистникам и тем, кто к украинскому относится свысока, кажется, что о "высокой любви" на сельском языке говорить странно. Когда впервые появились переводы сериалов, то даже украиноненавистники "Альфа" встретили на ура на украинском языке, а с "Санта Барбары смеялись. Потому что украинский для диковинных животных, а люди в галстуках им пользоваться не могут. Тем более говорить о любви. Разве что в шароварах", - написал депутат на своей странице в Фейсбуке.

Николай Княжицкий: "Закон о языке объединяет общество".

Заговоры, или Сколько можно уговаривать!

Галина Угрина, журналистка и предпринимательница, продолжительное время с семьей живет в Чикаго, США. Наша соотечественница ощутимо болеет за судьбу нашего языка, что видно из ее многочисленных публикаций на порталах, соорганизатором которых она выступает, например, UA Модна. Она уверяет, что украинцы за рубежом берегут родной язык в тончайших его оттенках, значениях, интонациях. "Я дважды в год бываю на родине и обычно везу оттуда книги. На этот раз привезла словари, хотела специально приобрести толковый словарь. Ибо вот, например, знакомая дама-украинка сказала, что тарелку, на которую кладется выпечка, на родине называют полумисок. Я захотела проверить значение слова "тариль". А когда путешествовала по Киеву, очень запомнился такой случай. Я подошла к раскладке с книгами и расспрашивала продавщицу о некоторых из них. Краем глаза заметила, что за мной наблюдает пожилая дама. И когда я спросила, чем могу быть полезна, в она ответила: "Ничем, я просто хочу слушать Вас. Вы так красиво говорите!". - "А почему Вы не говорите на украинском на своей земле?" - спросила я. И женщина не смогла ответить, но еще долго слушала меня, вслушивалась в мой язык и пообещала прийти домой и заговорить! Сделать такой круг над собой! Удивить, вдохновить родных! ".

Украинки в Чикаго (Галина Угрина - первая слева).

И действительно, сколько можно убеждать? Это уже даже не смешно - жить на этой земле, а говорить на языке этой земли не уметь.

Простые шаги к своему языку:

Учиться, не бояться делать ошибки, спрашивать, интересоваться.

Читать книги на украинском языке, смотреть фильмы на украинском языке, слушать украинскую музыку.

Писать на украинском языке в соцсетях.

Найти друзей, которые хотят перейти на украинский, взаимно мотивировать.

Ввести украинский в семье, учиться вместе.

С незнакомыми людьми, в магазинах, на кассах, в сфере обслуживания говорить на украинском языке.

Начать говорить с друзьями на украинском языке.

Начать говорить на работе на украинском языке.

Настроить на украинский язык сайтов и техники.

Творить украинское пространство.

Поддерживать украинскую культуру и СМИ.

Пригласить других делать то же самое.

Я верю в силу языка и в мудрость людей!

"Больно осознавать, - комментирует языковой вопрос Лилия Цвит - мастер-кулинар, наш "кулинарный гид" в праздники и в будни, имеющая собственный блог на Ютуб-канале с большими просмотрами, - что твой труд, старания и то хорошее, что ты несешь людям, лучше воспринимается на русском языке. Мне часто говорят, что и аудитория будет значительно больше, если я буду выступать на русском языке, и зарабатывать я таким образом буду значительно больше. Хотелось бы, чтобы так говорили об украинском языке, о его возможностях. я общаюсь на украинском и верю, что со временем и мой канал будет иметь такую же аудиторию и такие же просмотры, как идентичный на русском языке. Я думаю о важном. Верю, что важное приживется, станет нормой. Для меня украинский язык - моя сущность, моя норма. В своих кулинарных сообществах я призываю хозяек общаться на украинском языке. И я радуюсь тому, что удается. Поэтому вера - это важно! ".

Язык - это душа великого народа

Иван Казаковский, ученый, поэт, художник, композитор, родился на Хмельнитчине, а сейчас живет в Вене. Свою деятельность и многочисленные увлечения наш талантливый земляк посвящает Украине.

"Мене питають, чи-то квітне наша мова,

У тих серцях, що за кордоном процвітають.

Чи не цураємось ми, українці, слова,-

Що від дитинства нам батьки плекають...

Скажу, що квітне, і дедалі голосніше,

І в танцях, співах, в вишиванках квітів.

Пробуджується в душах яскравіше,

Любов"ю щирою і чистою зігріта..

Але єдине,що тривожить - нездійсненна мрія,

Що непокоїть, не дає, нам сил зростати.

Це всім відома,- нестерпима ностальгія,-

Туга по дому, де лишились тато й мати!" - так поэтично ответил художник на вопрос о родном языке.

Украина - в словах и картинах Ивана Казакивского

Продукт есть. Разный, на всякий вкус

К сознательной общественности, к художникам не устает обращаться и Роман Коляда, директор ведущий, режиссер украинского радио, писатель, музыкант и общественный деятель. "Помните, что пока мы либерально мечтаем о рынке культурных индустрий, наш северный сосед использует типа рыночные механизмы как оружие для завоевания нашего культурного пространства. После которого физическое порабощение - это только финальная фаза. Вливание денег государством в российское кино, преференции для их книгоиздательства , пока нашему говорят "рыночные законы" и т.д. Поэтому, зритель, читатель, слушатель, считай каждый свой лайк, репост, коммент, каждую минуту внимания или гривню, книгу или билет - патроном, пушкой и окопом в этой войне. Продукт есть. Разный. На всякий вкус. Найдите. Послушайте. Выберите. Приобретите. Покажите друзьям. Поделитесь в соцсетях ", - написал Роман Коляда на своей странице в Фейсбуке.

Посол Великобритании выучила украинский, неужели и я не способен на такое?

Посол Великобритании в Украине Джудит Гоф начала изучать украинский язык еще до того, как она начала выполнять свои обязанности в этой стране. Русский она уже знала, учила еще в университете, и свободно им владела. Существует мнение, что в Украине достаточно владеть русским, тем более, когда родным является международный язык - английский. Однако Джудит Гоф так не считает, и как результат - свободно говорит на украинском и имеет свои секреты изучения.