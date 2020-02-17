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Espreso.tvОбществоУроки Мюнхена

Уроки Мюнхена

Главная тема конференции, которую все обсуждают - "беззападность" или ослабление западного, европейского влияния и веса под давлением России и Китая

И именно этот тезис, который постоянно навязывает Россия, свидетельствовал о ее стратегическом успехе, идеологической тактической победе. Слабый Запад выгодно для России. Только слабый Запад будет закрывать глаза на бесчинства России в Украине и повсюду в мире. Наконец, слабый Запад делает для нас безсмысленными жертвы на Майдане, о которых вспоминаем в эти дни, а для России и ее украинских коллаборационистов открывает возможность безнаказанными клеветой компрометировать Майдан. А значит оправдывать агрессию.

Истерия вокруг противостояния США и Китая тоже сейчас выгодна России, которая шантажирует западный мир российско-китайским сближением в случае неучета его интересов в Европе.

Если бы не печать скандального "Украинская плана" и не приезд Зеленского и Порошенко, об Украине на этой конференции вообще бы никто не вспоминал, даже Лавров в своем выступлении. Благодаря именно усилиям Порошенко антиукраинский доклад "12 шагов к миру на Донбассе", подготовленный Российским Советом по международным делам и подписан в нескольких известных людей, которые о нас мало что знают, был снят с с сайта Мюнхенской конференции. Затем этот российский фактически доклад вновь повесили на сайт, но обозначили как противоречивый с критическим отзывом Атлантического совета.

Выступление Зеленского полностью констатировал провал всех его мирных надежд и ожиданий. Очевидно, России нужны не обещанные Зеленским местные выборы по всей Украине, включая отдельные районы Донецкой и Луганской областей и "хотелось бы на территории Крыма". Даже такая справедливо раскритикованная у нас идея Зеленского о совместном патрулировании границы безразлична россиянам. Это лишь имитация Зеленским договороспособности для Запада. России нужны изменения в нашей Конституции о постоянном особом статусе ОРДЛО и полный контроль над Украиной.

Для нашей внутренней политики это означает лишь дальнейшее ослабление Зеленского из-за невозможности выполнить обещания, непрофессионализм, постоянные бессмысленные попытки договориться с Россией, предлагая результаты, которые агрессору неинтересны.

Очевидно, что критиковалась Зеленским международная и оборонная политика Порошенко была единственным способом защиты интересов, и самому Зеленскому нужно будет или попробовать ее продлить, что он частично делает, или уйти с должности.

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