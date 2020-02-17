17 февраля, 2020, 12:50

Михаил Медко, руководитель департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка, рассказал в программе "Еспресо. Капитал" о новой программе льготного кредитования для предпринимателей 5-7-9%

Беседовал Андрей Яницкий, экономический обозреватель и руководитель Центра журналистики Киевской школы экономики.

Укргазбанк выступил партнером выпуска программы.

Как работают льготные кредиты для предпринимателей. Объясняет топ-менеджер Укргазбанка

Михаил Медко, руководитель департамента малого и среднего бизнеса Укргазбанка, рассказал в программе "Еспресо. Капитал" о новой программе льготного кредитования для предпринимателей 5-7-9%

Беседовал Андрей Яницкий, экономический обозреватель и руководитель Центра журналистики Киевской школы экономики.

Укргазбанк выступил партнером выпуска программы.

Укргазбанк первым выдал кредит в рамках программы государственного льготного кредитования малого и среднего бизнеса 5-7-9. Расскажите, что это за программа и кто был этот первый клиент?

Программа была направлена на поддержку микро- и малого предпринимательства. Назовем ее для инвестиций в эти бизнесы, для создания новых бизнесов. Собственно для того, чтобы предприниматели могли кредитоваться для покупки основных средств и их модернизации, для того чтобы развивать свой бизнес или для начала нового. Это на самом деле фишка и для нашего рынка и в целом для нашей экономики.

Относительно предпринимателя, который первым подписал кредит по этой программе. Это - предприниматель из города Винницы, который давно работает с нашим банком. Сам проект его бизнеса нам нравится тем, что он в поддержку нашей экостратегии так же один из кредитов принимал на покупку электровелосипедов, чтобы развозить свою продукцию - это пицца. У него собственное сеть пиццерий, служба доставки от этих электровелосипедов. Его бизнес развивался, а сейчас он открывал магазин. И по этой программе получил кредит на покупку холодильного оборудования.

А как вам удалось, ведь только в понедельник была презентация этой программы, выдать так быстро первый кредит? Или уже больше выдано?

Ну, с момента старта программы мы уже выдали, конечно, больше кредитов. А как удалось в день запуска подписать это соглашение - все очень просто. Поскольку сама программа официально стартует не с момента ее презентации, а с момента подписания договора между банком и Фондом развития предпринимательства, а мы были одним из первых банков, по сути мы были участником рабочей группы в том числе и по разработке этой программы, поэтому мы договор с Фондом подписали ранее, еще 30 января. И после этого у нас уже были проекты в работе, потому что банк не со старта программы начал инвестиционное кредитование как таковое, и заявки у нас были и на подходе. Плюс этот клиент уже нам известен, мы знаем его бизнес, поэтому принятие решения по нему не было таким затянутым и проблематичным. И собственно мы очень быстро по нему смогли все подписать, принять. И так совпало, что он в день старта уже был подписан.

Давайте больше о самой программе 5-7-9. Почему такое название, с чем это связано?

Это программа поддержки предпринимателей в той части, чтобы кредиты стали доступны с позиции цены. Ведь если мы хотим, чтобы наше микропредпринимательство и малые предприятия развивались, были конкурентными на внутреннем рынке, развивали проекты импортозамещения и возможно думали о каком-то экспорте, собственно они должны быть достаточно рентабельными и иметь конкурентную ценовую политику по продукции. А расходы по кредитам это по сути одна из самых весомых составляющих себестоимости. Так что эта программа как раз и делает эти кредиты соответствующей цены, по стоимости кредитов подобной как в Европе, при том валюта кредита является гривня, то есть валютных рисков никаких нету.

Так 5-7-9 это как раз процент?

5-7-9 это процент, который зависит от типа самого клиента и его группы. Если это выручка в 25 млн, то стартовая ставка 7, или новый бизнес - стартовая ставка 7. Если это больше предприятие с выручкой 25-50 миллионов, то стартовая ставка 9. При этом те, кто набирают людей, и это опять же один из важных социальных аспектов программы - создают новые рабочие места, то за каждого набранного 0,5% от ставки. При этом для стартапов и для небольших бизнесов, которые в первый квартал действия программы или собственноого действия кредита создают сразу 2 рабочих места, в них автоматически ставка 5 формируется.

То есть можно прийти с идеей бизнеса, когда рабочего бизнеса еще нет, и предложить этот бизнес-план банка, и банк может его поддержать?

Давайте немножко разделим. Действительно, программа направлена и на действующий бизнес и на тех, кто только начинает новый бизнес, или тех, у кого была давняя мечта, но не было для того возможностей или доступных средств. Поэтому еще раз: кредиты банки выдают на собственных условиях. Эта программа их никоим образом не обязывает как упрощать подходы, так и выдавать, чтобы потом были какие-то невозврата или дефолты клиентов.

Ну все же залог какая-то нужен.

Само собой. То есть банки кредитуют на своих условиях, своих риск-параметрах в соответствии со своими кредитными политиками. А государство компенсирует часть процентной ставки, чем делает кредит более доступным, более легким к погашению, соответственно рентабельным сам бизнес. А поскольку кредиты инвестиционные, на покупку основных средств, конечно эти средства и становятся сразу залогом по кредиту. Все зависит от специфики, возможно будут еще какие-то варианты структурирования этих кредитов. Действующие бизнесы и так уже работают с банками, обращаются к банкам по кредитованию и эта программа по сути увеличит поле деятельности для банков, для их клиентов, их будет в разы больше.

Если мы говорим о стартапах так называемым или новым бизнесам, здесь интереснее, это вызов и для самих начинающих бизнесменов и для банков также, потому что кредитовать идея, не имея уже какой-то динамики работы, статистики, сформированных финансов - это больший риск для банка.

Это может быть какая-то проверенная уже идея, франшиза, например. То есть в других регионах она уже работает.

С франшизой конечно проще. Потому что мы смотрим на формат работы франчайзинга, смотрим на условия франшизы и так далее. Но тем не менее мы должны смотреть и на того, кто начинает бизнес. Мы смотрим на его репутацию в прошлом, на кредитную историю. Поэтому для стартапов, прежде чем они обратятся в банк, наша рекомендация, и это также было представлено, когда запускалась программа, все-таки пройти сначала школу бизнеса. Это также отдельная платформа, которая запускается в этой программе государством, научит их изучить все аспекты ведения производственной деятельности, не только тот процесс, в котором они могут быть профессионалами, а и маркетинг, рынки сбыта, снабжения, диверсификация всех этих моментов, работа с клиентом, формирование клиентской базы, формирование базы партнеров, налоги, бухгалтерия, аренда.

Какая-то беспроигрышная программа: даже если деньги не получишь, иди учиться.

Да, возможно на старте человек поймет, что она сама по себе не готов и надо доработать много моментов, по сути вырасти над собой, изучить все аспекты ведения. А когда будет готов к этому, то собственно после этого школы она сможет сформировать бизнес-план, который на бумаге показывает, как этот бизнес будет функционировать по всем этим аспектам, которые я озвучил. В программе не только компенсация процентов предусмотрена, и отдельный гарантийный инструмент от государства, который существенно облегчит банкам принятия решения, особенно по стартапам, частично заменит залог по кредиту. Поэтому, если банк в целом верит в этот проект и готов его кредитовать, видит, что у клиента есть деньги на собственный взнос, средства на оборотный капитал, достаточно сформирована команда, он готов запускаться или развивать действующий бизнес, собственно с этим гарантийным инструментом, в том числе возможность получить эти кредиты будет существенно выше.

Если кто-то сейчас работает нелегально, люди в него не оформлены, возможно он даже не зарегистрирован, но делает бизнес человек: некая ночью пекарня работает где-то на кухне у кого-то, то можно обновить оборудование и легализоваться, и начать работать официально?

Очень правильный аспект деятельности. Согласен, клиенты или предприниматели, которые где-то полулегально работали, это им хороший шанс сделать свой бизнес более открытым, получить кредит. Потому что мы будем смотреть все-таки больше на официальную составляющую и будем направлять клиентов отбеливаться, назовем это так. А речь идет еще о создании рабочих мест, здесь вообще без вариантов - только подтвердить, что люди оформлены работают. Только таким образом можно будет какие-то получить дополнительные скидки по кредитам от государства.

Мы уже с вами много говорим, но ничего о самом Укргазбанке. Чем он отличается от других банков, работающих в этой программе? Как для меня, для клиента выбрать банк? Почему я должен к вам прийти, а не в Ощадбанк или ПриватБанк?

Укргазбанк за последние 4 года очень активно занялся кредитованием и работой с малым и средним бизнесом. Для понимания, еще четыре года назад наш кредитный портфель кредитования МСБ составлял около 300 млн. На сегодня это уже 5,3 млрд. гривен в различные отрасли, в различные виды деятельности с тем моментом, проблемного портфеля или каких объемных непогашенной там меньше одного процента.

Мы работаем по различным программам и, собственно, были привлечены к созданию этой программы - на нашем опыте, на наших результатах работы с малым и средним бизнесом. Мы работаем с сегментами микропредпринимателей, малого и собственно среднего. Мы имеем несколько программ поддержки малого и среднего бизнеса (МСБ). И раньше у нас были программы по существенно меньшим ставкам, если говорить только о ставке. Но важно, что в кредитовании, и клиенты это четко осознают, особенно те, кто давно с этим работает не только процентная ставка таким главным критерием, по которому бы клиент обратился в банк.

Очень часто банки по другому структурируют сумму кредита, сроки, покрытие залогом, а какие-то аспекты собственно по целевому назначению и так далее. Поэтому этот опыт позволяет нам говорить, что мы один из передовых банков в работе с малым и средним бизнесом. Приглашаем клиентов работать с нами и в той программе в том числе. И почему собственно нужно обращаться именно к нам или как клиент будет выбирать банк? Я думаю, не только по локации. И хотя кажется, что условия по программе довольно такие стандартизированные, и у банков мало где будет между собой конкурировать, на самом деле будет где. Потому что банки будут по-разному определять и размер собственного взноса клиента, и объем возможного залога. Возможно кто-то будет хотеть еще дополнительного обеспечения и сроки принятия решений.

Если говорить об Укргазбанке, то мы для себя поставили такую амбициозную планку - независимо от того, и особенно, если это новые бизнесы, стартапы, по сути кейс, основанный исключительно на бизнес-плане или наработках клиента, мы хотим в течение десяти дней принимать решения по кредиту такому.

Важно, что эти десять дней мы считаем от момента полного предоставления информации от клиента, пакета документов. Если это уже действующие бизнесы, особенно, если это уже наши клиенты, или это покупка очередной единицы оборудования или техники, которая уже у клиента, и мы можем быстро сделать анализ, как работает аналогичный его бизнес, который там уровень рентабельности на бизнесе на единицу , то мы будем принимать такие решения существенно быстрее. Я уверен - два дня плюс.

А если сравнить ставки по кредитам обычные и эти льготные, сколько сейчас составляют кредиты для предпринимателей и для физических лиц тоже? Чтобы понимать рынок сам.

Последние несколько месяцев мы наблюдаем положительную динамику уменьшения ставок вслед за снижением учетной. Еще два месяца назад средняя ставка по рынку для бизнеса была в районе 20 процентов годовых. Сейчас мы наблюдаем чуть ли не ежедневно, то еженедельно снижения ставок во всех банках, которые активно работают с малым и средним бизнесом, и различные программы, собственно кредитование под уже 16-17 годовых, если это более короткие кредиты, 18 это уже более такая стандартная ставка , на которую даже можно даже не очень ориентироваться и искать что-то интереснее.

Здесь надо пояснить, что учетная это та ставка, под которую Центральный банк одалживает деньги коммерческим банкам, и соответственно коммерческие банки на нее ориентируются.

Собственно, учетная это такой индикатор, который показывает собственно ориентир работы банков с размещением свободных средств на рынке и действительно те объемы, именно те ставки, по которым банк Национальный работает с банками другими. Она является таковым по сути двигателем, который запускает все процессы по ставкам в банковской системе.

Есть вопросы относительно вашей аренды: у вас написано, что вы экологический банк, Экобанк. В чем это проявляется? Есть какие-то специальные программы по экологическому чего, бизнеса?

Это по сути стратегия нашего развития. Мы как государственный банк выбрали для себя такую отдельную нишу, как я уже говорил, отдельную стратегию. И наша главная направления это поддержка клиентов в реализации энергоэффективных проектов, экологических проектов.

Электровелосипеды это как раз ваше?

Именно так. Клиент, о котором мы упоминали, собственно, получил экокредит. Один из аспектов экокредитирования состоит в том, что мы более лояльны к таким клиентам, и ставки по кредитам на энергоэффективность, на замещение выбросов CO2 на экологическую составляющую, на продуцирование возобновляемой энергетики, на существенно ниже базовых кредитных ставок. Собственно, что такое эко для нашего банка? Это по сути изменена философия деятельности по всем аспектам.

Мы демонстрируем лояльность к клиентам не только в кредитовании, а даже если клиент у нас размещает депозит, при этом сможет коротко нам показать или объяснить, какие энергоэффективные решения или прежние решения он делал в последнее время на своем предприятии, он получит дополнительную лояльность к депозитной ставке в нас. У нас даже автомобили есть, которые банку принадлежат, на которых собственно мы ездим, которые по производственным нуждам используются, они являются электрическими. У нас полностью философия деятельности всех работников и такой уже бытовой жизни меняется. Я даже в частной жизни не использую никаких пакетов. У нас бумага, в банке используется, из переработанной вторсырья, ручки даже уже не пластиковые.

Какая-то социальная такая составляющая у вас.

А это на самом деле без того не будет. Работая и направляя клиентов на экологическую составляющую, на энергоэффективность, не занимаясь этим самостоятельно и не понимая это себе на частном уровне, полноценного взаимодействия и гармонии с клиентом не получится. А у нас они есть. Кроме того у нас есть технический офис, отдельный департамент со специалистами из разных областей, проекты клиентов на энергоэффективность изучают подробно и очень часто дают советы и выводы, как изменить или производственный процесс, или технологическую составляющую проекта кредитного, по которому обратился клиент, чтобы достичь большей эффективности, большей экономии. И важно, что мы кредитные кейсы в эко, энергоэффективности строим исключительно на прибыльной деятельности клиента, а структурируя их часто на экономии от, ведь если мы отходим от газа, меньше потребляем электроэнергии, на которую до этого предприятие работало стабильно и тратило средства, то мы понимаем, что источником погашения кредита будет именно эта экономия, а не дополнительная прибыль предприятий.