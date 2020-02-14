Виталий Портников: Оман - так Оман!

14 февраля, 2020, 17:15

Портников Виталий

Непрофессионал всегда попадает в силки, которые расставляют профессионалы. Это - закон политики, с которым украинцы решили поэкспериментировать на выборах 2019

На первый взгляд, ничего сенсационного пока что не произошло. Журналистское расследование зафиксировало исключительно факт перелета секретаря Совета безопасности России генерала Николая Патрушева и президента Украины Владимира Зеленского чартерным бортом. Журналисты не подтверждают сам факт встречи Зеленского с опытным российским чекистом, ничего не знают о содержании возможных переговоров. Руководитель офиса президента Андрей Ермак опровергает информацию о возможных контактах Зеленского и Патрушева. Пропагандисты власти проклинают журналистов и удивляются отсутствию логики. Нередко это те же самые люди, которые не удивлялись отсутствию логики в расследовании о частной поездке прядущего президента на Мальдивы - возможно, просто потому что там не наблюдались чартерные самолёты с высокопоставленными российскими чиновниками на борту. Но я должен думать не об отсутствии совести у тех, у кого ее и так никогда не было. Меня интересуют факты и последствия.

Подтверждения факта встречи Патрушева и Зеленского нет. Нет сегодня. Но мы не знаем, что будет завтра. Нужно понимать, что мы стали свидетелями филигранной спецоперации российских спецслужб - и сейчас находимся в самом ее разгаре.

Для начала нужно уяснить, что если встреча Зеленского и Патрушева и была, то Кремль организовывал ее вовсе не для того, чтобы секретарь российского Совбеза о чем-то договорился с президентом Украины. Во время парижского саммита Владимир Путин мог убедиться, что его новый украинский коллега не склонен к «компромиссу» на российских условиях. Когда российским спецслужбам становится ясно, что «клиент» не понимает четких сигналов, они начинают спецоперацию по его компрометации - либо с целью склонить «клиента» к сотрудничеству, либо с целью дестабилизировать ситуацию в стране «клиента» и привести к власти человека, который учтет опыт предшественника и проявит большую лояльность к российским пожеланиям. Поездка в Оман могла быть выбрана в качестве правильной цели просто потому, что в Москве могли увидеть, какой эффект для снижения популярности Петра Порошенко и дальнейшей дестабилизации ситуации в стране сыграла пресловутая поездка на Мальдивы - при том, что тогдашний президент не проводил никаких переговоров и ездил за собственный счёт. Но возмущение по поводу самого факта сокрытия поездки и того, что она вообще состоялась, не могли не показать Кремлю, с какой благодарной аудиторией он имеет дело в Украине. Так что Оман - так Оман!

Николай Патрушев мог сыграть в этой ситуации роль возможной «подсадной утки». Почему именно он, а не Владислав Сурков или Дмитрий Козак, которые в этот момент работали на украинском направлении? А потому, что и Сурков, и Козак - это уровень Андрея Ермака, а не Владимира Зеленского. Прилёт в Оман «самого» Патрушева, одного из самых доверенных людей Путина, должен был убедить украинскую сторону, что речь может идти о серьезных договоренностях на президентском уровне. Договоренностях, для которых не нужны никакие посредники-советники. Именно такая постановка вопроса и позволяла выманить Зеленского в Оман.

Рассчитывал ли Патрушев на какие-либо договоренности в Омане, не скажет никто. Во всяком случае, прогресса в переговорах стороны не добились - о чем свидетельствовало обнародование факта о поездке Зеленского в Оман. Первым источником этого обнародования стали издания, известные своими симпатиями к России и хорошими источниками в Москве. Но при этом ни о каких приездах российских чиновников в Оман и речи не было, наблюдателям оставалось только догадываться, был ли кто-то в Омане, встречался ли с Зеленским?

Теперь появляется новая информация, о совпадении бортов и возможном пребывании в Омане Патрушева. При этом информация от проекта Радио Свобода - потому что очень важно, чтобы теперь информацию обнародовали независимые расследователи. В Москве, разумеется, таким расследователям не будут помогать так, как собственной клиентеле в украинских СМИ. Но и мешать им тоже не будут.

Президентский офис будет все отрицать, общественность - во всяком случае та ее часть, которая склонна позитивно относиться к действиям президента - постарается ничего не заметить или просто обвинит журналистов в дезинформации. Но это до момента, пока не появится новая информация - фотографии, записи разговоров, что угодно. И не обязательно в феврале. Возможно, даже тогда, когда об информации о совпадении самолетов успеют забыть.

Потому что цель российской спецоперации - уничтожить репутацию Зеленского и привести к серьезной дестабилизации в Украине. А такая работа - не на несколько недель, а на несколько месяцев.

При этом нужно понимать, что если Зеленский попытается защититься от новых утечек информации с помощью каких-либо договоренностей с россиянами, это его не спасёт. Кремлю не нужны никакие договоренности с Зеленским просто потому, что Путин не воспринимает всерьёз ни украинского президента, ни саму Украину. Зеленский для него - просто инструмент, с помощью которого он попытается дестабилизировать и демонтировать Украинское государство, сделать его частью своей новой империи. Только ради этого Зеленского заманивали в ловушку Омана - и будут заманивать в новые и новые ловушки, куда он непременно угодит. Не может не угодить. Непрофессионал всегда попадается в силки, которые расставляют профессионалы. Это - закон политики, с которым украинцы решили поэксперементировать на выборах 2019 года. Что ж, эксперимент продолжатся.

Да, а как же совпадение бортов Патрушева и Зеленского? А никак. Это история о том же самом дилетантизме. Профессиональный политик бежал бы от борта, которым пользовался руководитель Совбеза враждебной страны, как от огня. Но Зеленскому после трагедии с украинским самолётом срочно нужно было в Киев, он и так уже - теперь уже по понятным каждому здравомыслящему человеку причинам - опаздывал.

И неопытный президент воспользовался услугами первого попавшегося борта, находившегося на летном поле Маската. Остановить его было некому.