Первое, что должен был бы сделать Ермак, - убедить Зеленского забрать заявление на Федину и Звиробий

13 февраля, 2020, 11:23

Николай Княжицкий

Я был знаком с Андреем Ермаком еще до его политической карьеры. Андрей был продюсером, я возглавлял комитет Рады, который готовил законы о кино

Андрей Ермак был хорошим продюсером. Его фильм "Граница" сделанный вместе со словаками стал самым успешным в Словакии и собрал там рекордную кассу. Руководителем диплома у Ермака был Сергей Козьяков, бывший руководитель ВККС и известный преподаватель КИМО, а однокурсником Николай Точицкий, наш посол в Брюсселе. И с Козьяковым, и с Точицким у меня тоже приятельские отношения. Я не писал об этом, но теперь, после статьи на УП об Андрее, думаю можно написать. Я бы не преувеличивал роли руководителя президентского аппарата. Но Ермак был давним другом Зеленского и их связывает не только "служба". Ермак был перфекционистом в кино, хотя начал им заниматься не так давно. Верю, что попытается таким быть и на новом месте работы.

Мы встретились с Ермаком после президентских выборов на праздновании юбилея Одесской киностудии.

- Теперь буду к Вам в оппозиции, - сказал я ему.

- Зачем Вам это нужно? - спросил он.

Не думаю, что тогда имело значение, что бы я ответил. Собственно, мне это не нужно. Но я не могу согласиться с политикой Зеленского ни во внутренней, ни во внешней сферах. Но "не согласиться" - не значит "желаю зла". Наоборот. Я переживаю за свою страну. Даже когда во главе ее стоят люди с ценностями, которых я не разделяю.

Ермак - юрист. И первое, что он должен посоветовать Зеленскому, забрать заявление против Софии Федыны и Звиробий. Не потому, что Федына и Звиробий были корректными в ролике, из-за которого завели дело. Я так не считаю. И я бы так никогда не говорил о президенте моей страны. Хотя справедливости ради стоит сказать, что мне до сих пор сложно произносить слова "президент" и "Зеленский" рядом. Причина в другом. Зеленский и ГБР обвиняют Федыну и Звиробий в преступлении, которое они не совершали. Депутату и военнослужащей инкриминируют "угрозу убийством".

Но согласно статье 129 УК Украины такая угроза считается преступлением "если были реальные основания опасаться осуществления этой угрозы". Очевидно, что ни Звиробий, ни Федына не собирались убивать Зеленского. Федина - оппозиционный политик. И симптоматично, что первое дело против депутата после снятия неприкосновенности возбуждено не по коррупционным обвинениям, а за высказывание. Похоже, что именно для этого и отменяли неприкосновенность: чтобы безосновательно расправляться с оппозиционными политиками. Очевидно, что демократические страны держать это дело на контроле и не позволять вынести приговор, который будет выглядеть как наступление на оппозицию и ограничение свободы слова. Приговора не будет. Будет позор для Зеленского и государства, пока это дело не закроют.

Поэтому первое, что должен сделать Ермак, - убедить Зеленского забрать заявление на Федыну и Звиробий. Позора было бы гораздо меньше.