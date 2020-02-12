Тайны детства Путина: чужие семьи, постоянное избиение приемными родителями, сломанная психика

13 февраля, 2020, 12:45

Дмитрий Добрый

По мнению психологов, причины мислинневих и поведенческих расстройств человека следует искать в детских душевных травмах. И чем сильнее они, тем ощутимее такая личность видрязнятиметься от других во взрослом возрасте

Мощные и влиятельные фигуры здесь тоже не исключение. Наоборот, приход к власти, самоутверждение на должности за счет других, отказ слагать полномочия и под любым предлогом пытаться продлить их служит им средством преодоления собственных приобретенных когда-то комплексов.

Именно такого мнения придерживается известная в Европе журналистка, в прошлом многолетняя корреспондентка польских СМИ в Москве и на Кавказе, номинантка на Нобелевскую премию мира 2005 г. Кристина Курчаб-Редлих. Она с 1997 года близко интересуется Владимиром Путиным и имеет на руках уникальные поисковые результаты.

"Знаете, я сошлюсь на психологию. Ученые Джефри Янг и Абрахам Маслоу подчеркивают, что чувство безопасности у маленького ребенка - самое главное чувство в жизни. Если он его теряет, то никогда уже в жизни не сможет наверстать утраченное. Все, что человек потом будет строить, уже будет испорчено этим чувством опасности. Так и есть", - отметила она в недавнем интервью белорусскому каналу Belsat .

Появиться же "чувству безопасности" у маленького Вовы Путина, отмечает Курчаб-Редлих, было неоткуда.

Инфографика Еспресо.TV

Она насчитала четыре семьи, в которых в 1950-1960-х пришлось проживать нынешнему российскому правителю. И только одна из них была настоящей, да и то не до конца. По ее данным, Путин никогда не знал своего отца, а с собственной матерью, жил лишь короткое время перед школой и в 1-2 классе.

Мама и папа

Человек, которого журналистка называет биологической матерью бессменного руководителя России, живет в расположенном на реке Кура селе Метехи Каспского муниципалитета Грузии. Ее зовут Вера Николаевна Осепашвили (Путина). Родилась она в 1926 году в маленьком селе Терехино, которое рядом с городком Очер в Пермском крае.

"В Очере она (Вера, - авт.) училась в техникуме, была уже взрослой, после войны. Это время после войны, когда начинали учиться женщины, а не девушки. Когда она училась, познакомилась с человеком, которого звали Платон Привалов. Оказалось, что он женат, о чем она не знала. Она была беременна, когда узнала, что у него есть жена. Его не было дома, и ему пришла посылка от жены, так она и узнала. Она быстро уехала к своим родителям в Терехино, и там, в больнице неподалеку, родился наш Вова, Владимир Владимирович. Но это был 1950, а не 1952", - рассказывает К рчаб-Редлих.

Достоверной датой рождения Путина она называют не 7 октября 1952, как заявлено в его официальной биографии, а 7 октября 1950 года. Позже в Ленинграде окончательные "родители" Владимира, перед тем как тот пойдет в школу, обеспечат парню новую метрику, где отнимут ему пару лет. Чтобы ни у кого не возникало вопросов, почему же он вовремя не начал обучение.

Жизнью Веры Осепашвили в конце 1990-х - начале 2000-х годов по понятным причинам интересовались независимые чеченские, грузинские и даже голландские журналисты. Однако опубликованное ими со временем распылилось, интернет тогда только начинался, поэтому кроме 800-страничной, посвященной Путину, книги Курчаб-Редлих на польском языке об этой женщине до сих пор нигде почти ничего не было.

Сейчас 93-летняя Вера Путина (а это ее девичья фамилия, там, откуда она, много Путиных) живет в доме своей дочери - не от Привалова, а от грузина Георгия Осепашвили - в Метехи (не путать с одноименным районом в старом Тбилиси). Три месяца назад журналистка посетила ее с одним грузинским коллегой. Та же, по-прежнему не скрывает, кем приходится Путину.

"Мы подъехали, но никого не было, только дом. Соседка подсказала, что там живет мать Путина Вера Николаевна. Никто не выходит. Дверь закрыта на все возможные замки. Мне повезло, что эта женщина была одна, не было ее дочери. Никого нет, и этот грузин говорит по-грузински: "Не бойтесь. Выйдите, мы хотим только с вами поговорить", - ничего. Она не выходит. Я сказала на русском: "Давайте, я - журналистка, издалека приехала. Если вы здесь, пожалуйста, выйдите". И вдруг выходит маленькая старушка, очень сгорбленная, садится где-то возле дома и начинает играть с кошкой. Спокойно сидит. Я повторяю на русском: "Я вас так прошу - подойдите, я хотела с вами поговорить приехала издалека". Она поднялась и ловко подошла к воротам. Она маленькая, у меня есть фотография. Меня видно, а сзади видно ее лицо. Оно буквально такое, каким я его знала по фотографиям, по фильмам, только немного старше.

Я ей говорю: "Вы так хорошо говорите по-русски". Она: "А как я могу забыть родной язык?".

Ее родным языком она повторяла точно то же, что всю свою жизнь говорила", - описывает их встречу госпожа Кристина.

Кристина Курчаб-Редлих и Вера Путина в селе Метехи, Грузия. 6 ноября 2019 г. Все фото из собственного архива Кристины Курчаб-Редлих (впервые опубликовано на Belsat.eu)

Но Путин на берегу Куры оказался не сразу.

Семья №1. Очер

Сначала его воспитывали родные дед с бабой по материнской линии в Терехино. Вера оставила на них новорожденного ребенка, а сама отправилась на практику в Ташкент (Узбекистан).

"В Ташкенте была военная часть. Она там познакомилась с очень привлекательным внешне человеком, с грузином, которого звали Георгий Осепашвили. Очень быстро они поженились. Она говорила, что ей Святая Дева подсказала, когда она смотрела на себя в зеркало перед каким-то праздником.

И вот когда она его увидела, они быстро поженились, хотя он знал, что у нее есть ребенок. Это для человека с Кавказа должно быть большим препятствием, но пока не было. Он обещал, что у него прекрасный дом, а ничего такого не было. Там была нищета, но Вера осталась. Через год она попросила свою мать, чтобы та все-таки привезла ей сына туда в Метехи, в Грузию. И бедного Вовку впервые перевезли туда, как пакет.

...Представьте себе. Привезли в эти обстоятельства, где чужая мать, потому что он думал, что бабушка это и есть его мать: там (в Очере, - авт.) ему было тепло, приятно, они его лелеяли. А здесь чужая женщина как мать, чужой человек как отец, чужой дом, при этом очень бедный, и чужой язык. И этот маленький человечек - не знаю, кем надо быть, чтобы с этим справиться", - рассказывает автор книги "Вова, Володя, Владимир. Тайны России Путина ".

Семья №2. Метехи

В Грузии Вове пришлось туго.

Внебрачного сына Георгий совсем не воспринимал. Как обращает внимание Курчаб-Редлих в книге, парня дразнили незаконнорожденным.

Ребенок постоянно была «в себе». Спасался Володя рыбалкой на Куре, где в свое время ловил рыбу и Иосиф Джугашвили (в Гори, 30 км оттуда), и занятием самбо, куда он записался вместе со своим единственным другом.

Там же он начал ходить в школу.

"Он был молчалив, очень замкнут, все так говорят. Он был очень одинок и голоден очень часто, очень плохо одет", - подчеркивает журналистка.

Семья №3. Тбилиси

Следующие "папа" и "мама" маленького Путина (по крайней мере, папа точно) были в столице Грузинской ССР:

"Осепашвили до такой степени хотел от него избавиться, что даже его сестра вывезла ребенка в Тбилиси к какому-то бездетному полковнику - и Вера Николаевна поняла, что там ему не жить. Нехотя она отвезла его обратно к своим родителям в Терехино, где был их дом. Когда она с ним расставалась, то никогда не думала, что расстается на всю жизнь. Вера Николаевна вспоминает, что он рыдал, был очень несчастен. Вера Николаевна всегда добавляет: "Я так не хотела возвращаться в Грузию, я так хотела учиться, но там уже были дети". Ее этот муж-грузин просто преследовал бы, он ее бы так не оставил. Она оставляет сыночка там, под Уралом, возвращается в Грузию".

Семья №4. Ленинград

В Санкт-Петербург (бывший Ленинград) действующий президент Российской Федерации попал усилиями родителей Веры Николаевны.

"Этот город (Очер, - авт.) был полон Путиных. У них были бездетные пожилые родственники в Ленинграде. Эта женщина, жена их родственника Путина, очень хотела ребенка. И так бедный Вова, когда ему было 10 лет, снова, как пакет, было переслан - теперь в Ленинград", - дает объяснение Курчаб-Редлих.

Первое фото Володи с Марией Путиной (из открытых источников)

К тому времени в семье ленинградских Путиных действительно не было детей. Их старший сын, Альберт, умер еще до начала Второй мировой, а младший Виктор не пережил блокаду.

Владимир Спиридонович, Мария Ивановна, Владимир Владимирович Путины

"Есть доказательства того, что Мария, жена Владимира Спиридоновича, его ненастоящая мать. Ей было 42 года, когда ребенка туда привезли в 1960 году. Никто ее никогда не видел беременной или с коляской... И вот она, вторая ленинградская мать, за ручку приводит во двор человечка и говорит: "Это мой сын, не оскорбляйте его", - добавляет журналистка.

"Воспитание" от садистов

И Георгий Осепашвили, и Владимир Спиридонович Путин беспощадно били Путина. В то же время в обоих семьях, что характерно, уважали Сталина.

"Этот отец (Осепашвили, - ред.) его просто ужасно бил. Он выпивал и бил палкой и рукой до такой степени, что соседи, которых расспрашивали журналисты потом грузинские, даже российские, рассказывали о том, до какой степени Вова был там заброшенный, бедный. Некоторые ему помогали. Но вы не можете себе представить, что такое внебрачный сын на Кавказе - и для матери, и для ребенка. Он был там очень несчастным", - отмечает Курчаб-Редлих.

Примерно тоже самое испытывал к нему и старый Путин.

"Этот второй, уже официальный, отец сильно его бил и ремнем, и рукой. Его знакомые с ужасного тогдашнего двора вспоминают", - говорит исследовательница.

Били тогда многих, говорит она, однако обращение с единственным ребенком в семье Путиных, очевидно, было настолько жестоким, что соседи всегда удивлялись.