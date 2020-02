Селфи с Кобзарем - 5 книг о том, как стать крутым фотографом

14 февраля, 2020, 07:07

Из книг этого обзора новички узнают о том, чего люди ожидают от фотографов, какие препятствия их ждут, как построить выгодное сотрудничество и в конце концов, как получить деньги на реализацию рекламных фотопроектов

Зато специалистам так же не помешает упоминание о фотографии как инструменте формирования и отражения современного видения.

Скотт Келби. Цифровая фотография: фоторецепты. - М .: Фабула, 2020

Эта популярная во всем мире книга написана без лишних сложных терминов и рассказывает вам, как получать отличные фотографии. Профессиональная портретная, свадебная, туристическая, ландшафтная и пейзажная съемка - каждому из жанров уделено особое внимание, каждому приему или эффекту посвящено две отдельные страницы с фотографиями автора. Одна фотография представлена в оригинале, без отделки, чтобы показать, при каких обстоятельствах происходила фотосессия, а вторая - это готовая версия. При этом автор подробно объясняет, каким образом получить такую фотографию.

"Книга написана так, будто мы находимся на съемке, а я делюсь с вами советами, рекомендациями и техниками, которые когда-то получили от опытных профессионалов, - подтвердил он. - Общаясь с другом, я пропускаю технические объяснения. Поэтому, например, если бы вы спросили меня: "Скотт, на каком расстоянии от объекта нужно поставить софтбокс, чтобы получить мягкий и красивый свет?", то в ответ я бы не читал вам лекцию о пропорциях освещения или модификаторе вспышки. В реальной жизни я бы просто повернулась к вам и сказал: "Установите софтбокс как можно ближе к объекту съемки, чтобы он почти попадал в кадр. Чем ближе софтбокс, то мягче и более обволакивающий свет ". Я бы говорил коротко и по существу. Именно так мы будем с вами общаться и в этой книге".

Джон Тегг. Бремя репрезентации: эссе о множественности фотографии и истории. - М .: Родовид, 2019

Как известно, фотография сама по себе "безликая", то есть она лишена идентичности. Ее технологическое измерение меняется в зависимости от того, что именно в нее вкладывает автор, то есть от "власти" автора, в нее инвестируют. Ее практическое измерение обусловливают те институты или агенты, которые определяют и используют ее. В общем функции фотографии в создании культуры привязаны к конкретным условиям ее существования, а объекты, которые появляются в результате фотографической практики, приобретают значение и выразительность только в отношении этих исторических условий. Таким образом, история фотографии лишена единства. Она мерцает, то появляясь, то исчезая в разных точках институциональных пространств. Следовательно, и изучать мы должны эти пространства, а не фотографию как таковую. Что именно - ответ в этой необычной книге о множественности вариантов. Но разве не то же самое в жизни, которое мы бы сами выбираем?

Владимир Яцюк. Тарас Шевченко и мир фотографии. - К .: Критика, 2019

В посмертном издании альбома-монографии выдающегося киевского шевченковеда, историка украинского искусства и коллекционера впервые собраны, заатрибутированы и классифицированы и подробно прокомментированы в культурном и событийном контексте эпохи большой пласт фотографической шевченкианы. На самом деле это более двухсот фотографий, как широко известных, так и совсем уж не известных общественности. В частности разнообразные прижизненные изображения Тараса Шевченко, пейзажи села Кирилловки и полуострова Мангишлаку, которые снимали, соответственно, Григорий Шевченко и Ираклий Усков, фоторепродукция рисунка поэта в гробу и фотография поэта семьи у церкви в Киеве на Подоле во время перезахоронения его тела, групповой снимок копателей могилы в Каневе и многочисленные фото самой могилы (начиная от самого первого и до середины 1920-х годов), "визитки" XIX? Начала ХХ века с образом Шевченко, портреты людей из его ближайшего окружения, а также фотографии пропавших рисунков Шевченко - редкие документы, благодаря которым имеем сейчас представление об этих произведениях.

Василий Шульга. Invisible Photo Business. Что должен знать фотограф, который хочет снимать для мировых брендов. - М .: Pabulum, 2019

Здание на обложке этой книги символизирует весь фотобизнес, а ее автор приглашает на обзорную экскурсию. В частности можно узнать, что и как следует делать, чтобы стать профессиональным рекламным фотографом. Также вы познакомитесь с командой фотографа - специалистами, без которых серьезная рекламная съемка была бы невозможной. Нам расскажут, чего рекламщики ожидают от фотографов, какие препятствия ждут, как построить выгодное сотрудничество, и в конце концов, как получить огромные деньги на реализацию рекламных фотопроектов. А в конце у вас будет возможность принять участие в рекламном проекте на всех его этапах - Препродакшн, продакшн и постпродакшн.

Книга "Invisible photo business" поможет вам лучше представить, что такое фотобизнес. Это машина времени, которая покажет путь человека в фотографии от подножия и до вершин. Надеемся книга поможет вам избежать большого количества ошибок, допускаемых начинающими, и сконцентрироваться на главном. Автор книги, который родился в Житомире, а учился в Киево-Могилянской Академии - совладелец и генеральный директор компании Positive Pictures.

Джордж Бейкер. Расширенное поле фотографии. - М .: IST Publishing, 2019

Это третья книга серии Small Run Books, представляющая три текста американского искусствоведа Джорджа Бейкера, посвященных современной теории и истории фотографии. В них автор рассматривает состояние фотографического медиума - подвижную и неподвижную картинки, анализирует период "новой речевости" на примере доработки ее главного представителя - Августа Зандера, ставит вопрос о судьбе фотографии и киноискусстве в современном культурном производстве, автономии фотографии и ее новых формах. Джордж Бейкер - историк искусства, арт-критик, профессор Калифорнийского университета (UCLA). Получил образование в Йеле, а после - докторскую степень в Колумбийском университете, где его наставниками были Розалинд Краусс и Бенджамин Бухло. С 1990 года Бейкер регулярно пишет для журнала Artforum, является одним из редакторов журнала October и издательства October Books. Автор книги "Произведение, пойманное за хвост. Пикабиа и Дада в Париже" (The Artwork Caught by the Tail. Francis Picabia and Dada in Paris, 2007).