Виталий Портников: "Нормандского саммита" скоро не будет

11 февраля, 2020, 11:56

Портников Виталий

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко высказывает сомнения в возможности проведения в апреле саммита "нормандской четверки"

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко утверждает, что "нормандский саммит" под угрозой срыва. Практически все согласны с тем, что никакой подготовки к проведению встречи лидеров не ведется.

В этих комментариях удивляет только одно – то, что были люди – и это среди дипломатов! – которые считали, что "нормандский саммит" в апреле вообще может состояться. Такого рода уверенность могла проистекать только из непонимания причин того, почему вообще состоялся предыдущий саммит "нормандской четверки".

Встречи на высшем уровне проходят не потому, что этого хочет президент Украины, президент Франции или канцлер Германии. Ведь эти руководители по определению готовы к переговорам о мирном урегулировании. Встречи на высшем уровне проходят тогда, когда с этим согласен президент России.

Путин согласился лететь в Париж только потому, что рассчитывал на значительные уступки с украинской стороны. Проще говоря – он согласился на саммит, потому что рассчитывал принять капитуляцию Зеленского.

Такой вывод был сделан российским президентом просто потому, что украинские участники переговоров, которым во что бы то ни стало нужно было устроить встречу Зеленского и Путина, соглашались практически с любыми российскими предложениями – только чтобы осуществить желание украинского президента и обеспечить его встречу с президентом России.

При этом сам Зеленский был уверен, что стоит ему встретиться с Путиным, как проблема войны будет решена. Но и капитулировать перед российским президентом он не собирался.

В результате "нормандский саммит" обернулся самой настоящей катастрофой – бешенством Путина и разочарованием Зеленского. Путин уверен, что его обманули. Зеленский – что его не поняли. Конфликт, естественно, продолжается.

В лучшем для Зеленского варианте Путин мог бы думать, что украинского президента еще "не дожали", что его капитуляция возможна – и тогда продолжались бы усилия по организации встречи лидеров. Но судя по тому, что Путин демонстративно отказал Зеленскому во встрече в Иерусалиме, российский президент склоняется к версии обмана, а не к версии недостаточного давления на неопытного украинского президента. Путин просто не понимает мотивов Зеленского – как Зеленский не понимает мотивов Путина. И поэтому не видит никакой целесообразности в дальнейших контактах с украинским президентом.

В Кремле теперь будут работать не над проведением очередного "нормандского саммита", а над дестабилизацией Украины, над ускорением краха Зеленского – так, как после предыдущих неудачных для Путина саммитов нормандской четверки работали над крахом Порошенко.

Просто учитывая неопытность Зеленского и его искреннее непонимание ситуации, на этот раз добиться такого краха и дестабилизации может удастся гораздо быстрее.