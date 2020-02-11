Марк Войджер: Вашей власти стоит использовать момент и обратиться за статусом специального союзника США вне НАТО

11 февраля, 2020, 13:39

Антин Борковский

Марк Войджер, старший научный сотрудник Центра Байдена, экс-советник главнокомандующего войск США в Европе, в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о статусе особого союзника США вне НАТО, визите Помпео и ситуации в Беринговом проливе

Очень важна перспектива получения Украиной статуса специального союзника США вне НАТО. Эту тему активно обсуждают, возможно не всегда публично, но есть ощущение, что предложение Украины или обращение, которое было оставлено еще в прошлом году, может быть рассмотрено всерьез в США.

Украина имеет уникальный шанс получить статус союзника США вне НАТО, такой как имеет Япония, Австралия, Южная Корея, Израиль и ряд других стран. Сегодняшний момент в американской истории является уникальным для Украины. Мы впервые видим совпадение огромной поддержки вашей страны в Конгрессе со стороны демократической и республиканской партии. Несомненно, можно утверждать, что эта поддержка не является голословной, а очень реальная и мощная, сильнее, чем обычно. Я считаю, что вашей власти стоит использовать этот момент и получить этот специальный статус.

Насколько я понимаю, в нынешней ситуации вплетается и визит в Украину и Беларусь госсекретаря Майка Помпео?

Да, это доказательство серьезности намерений США увеличить свое присутствие в регионе, в частности в Украине, и тоже увеличить влияние в Беларуси. Как вы видели, Помпео предлагал, чтобы Беларусь покупала нефть в Америке. Уже почти год Америка превращалась из импортера энергии в экспортера и уже фактически часть добытой нефти могут продавать в Беларусь, а это даст мощную поддержку белорусской экономике, зависит, фактически на 100 процентов, от российских нефтепродуктов.

Но мы понимаем, какое количество российских военных или спецслужб присутствует в том числе и в охране президента Лукашенко и есть опасения, что в какой-то «час Х» они могут его напоить каким-то неправильным чаем, повторив дело Солсбери.

Если бы было так легко его устранить, то они бы сделали это раньше. Лукашенко не хочет быть генеральным секретарем Минской области, он хочет быть полноценным лидером Беларуси и он уже несколько лет, начиная с 2014-го, делал попытки открыть Беларусь и играть между Москвой, Брюсселем и Вашингтоном.

Несмотря на важность Беларуси для Кремля, Украина все равно остается для него стратегическим моментом. Без Украины Российская Федерация окончательно маргинализуется и станет, лет за 30, огромной "внешней Монголией".

Да. И эту перспективу понимают в Кремле и агрессия в Украине показывает, что для них реинтеграция вашей страны, реинтеграция Беларуси, гибридными или конвенционные путями, очень важна. Если они не смогут сделать это гибридными путями, то будут пользоваться также и военными методами. Назначение Козака и отставка Суркова это, конечно, доказательство того, что политика Суркова потерпела крах. Но все еще есть подозрения, что он не пошел на 100 процентов и еще рано так говорить. В Козака богатый опыт еще из Молдовы.

Ну в Молдове он реализовал фактически политическую спецоперацию.

Да. Мы увидим, - если это молдовизация конфликта в Украине и замораживание, или будет комбинация по замораживанию и короткой горячей фазы, чтобы давить на вашу власть, особенно перед Берлинским саммитом.

В любом случае мы в Украине чувствуем, что Кремль играет с нашим руководством, в частности с президентом Зеленским, в хитрую и очень нечистую игру. Кремль пытается его затянуть в переговорный процесс, чтобы потом пойти двумя путями - ползучей малороссизацией Украины, или созданием военного инцидента с последующей оккупацией территорий, в частности с целью пробить "Крымский коридор".

Например так. Или расширить оккупированную зону на Донбассе, так боевики уже несколько раз заявляли, что это их "сфера влияния". Поэтому есть направления, где они могут расширять свое влияние. Я лично не знаю, что сделано в отношении так называемой "дефортификации и разминирования", но я знаю, что если ничего не делается, то Путин не забудет о своих словах и о том, что ему обещали. Договоренности, расписанные в Париже, содержали, что важный пункт - это дефортификация и разминирование. И это под, будто бы, благим намерением помощи «простым людям». В истории конфликта гибридной агрессии ситуация такова, что Россия всегда обвиняет вашу страну и ваше правительство, они, мол, не сделали те или иные вещи.

А вот как бы статус специального союзника США вне НАТО для Украины в нынешней ситуации мог бы изменить расстановку сил?

Америка не может войти в Украине без приглашения со стороны украинской власти. Этот специальный статус не оккупация. Это ясно. Поэтому инициатива, как я и говорил, должна поступить от вашего правительства, а первые шаги - это увеличение и реализация военной помощи, которая уже существует и заложена в военком бюджете США. Там огромная финансовая и военная поддержка, а уже и будущем, если есть консенсус в украинском обществе и между обществом и правительством, то если будет приглашение то ...

Так, например, американские военные корабли смогли бы тогда расположиться вблизи Мариуполя?

Это также зависит и от статуса Азовского моря. Как вы знаете, Россия утверждает, что это внутреннее море. Мы с вами говорили больше года назад, что Украине нужно доказать на международном уровне, это соглашение уже ничтожно, потому что Россия напала на ваших моряков. Поэтому, чтобы американские военные корабли прямо вошли, зависит от приглашения с украинской стороны и соответствующий анализ такого шага США с союзниками по НАТО.

С другой стороны мы видим, что Россия продолжает агрессивную игру. Речь идет о нынешней ситуации по Беринговом проливом. И мы понимаем, что если это будет повторение ситуации с Керченским проливом, то российские аппетиты смогут вызвать серьезную реакцию Соединенных Штатов, но такое впечатление, что Путин сознательно прет на рожон, сознательно провоцирует, поднимает ставки.

Российская правовая война началась здесь, в Азовском море, в Украине, затем продолжилась в Арктическом океане, а сейчас уже доходит до берегов Америки, Аляски, если действительно Россия откажется от соглашения по Берингова пролива. Я думаю, что они не будут нападать на американские военные лодки, но это могут быть траулеры рыбаков, или попытки вхождения в газовые и нефтяные месторождения, чтобы утверждать там свое присутствие и использовать их.

В любом случае мы видим как мировой пасьянс, мировой геополитический расклад меняется у нас на глазах. Китай переживает эпидемию коронавируса, который непосредственно повлияет на китайскую экономику. Мы понимаем, что вероятно около 80 млн. китайцев находятся во внутреннем карантине. Мы понимаем, что эпидемия имеет все свойства к расползание по территории Китая, а это значит, что Китай будет иметь огромные внутренние проблемы и это может вообще изменить весь расклад.

Шанхайская биржа потеряла 8 пунктов, это большой спад и сейчас грозит состояния китайской экономики. Если эта тенденция продолжится и если в конце будет влияние на американскую экономику, то будет парадокс, потому что Трамп уже четыре года борется против монополии Китая, и его основная база - поддержка республиканцев и сильная экономика. Если же Китай станет причиной экономического спада, то это будет парадокс, который может оказать негативное влияние на президентские выборы в октябре. Это показывает, что экономика и политика очень комплексные факторы, и страны, хотя географически отдаленные, могут повлиять негативно на глобальные процессы. Поэтому изоляционизм здесь не поможет Америке.