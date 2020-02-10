Виталий Портников: У Меркель нет наследников

10 февраля, 2020, 13:20

Портников Виталий

Председатель ведущей политической партии Германии - Христианско-демократического союза - Аннегрет Крамп-Карренбауэр - заявила, что не будет претендовать на пост федерального канцлера и вскоре подаст в отставку с должности главы партии

Председателем ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр стала год назад, после ухода с этого поста федерального канцлера Ангелы Меркель. Разделение постов канцлера и председателя ХДС воспринималось как подготовка к уходу Меркель с должности главы федерального правительства. После следующих парламентских выборов - или даже раньше - у Меркель должен был появиться преемник, способный возглавить правительство Германии.

Однако этого так и не произошло. Аннегрет Крамп-Карренбауэр не удалось стать таким преемником Меркель. Вся ее популярность и лидерские качества буквально улетучились после того, как она вышла на первый план. Своеобразным катализатором кризиса стала ситуация в Тюрингии, где местные депутаты от ХДС проголосовали за кандидатуру нового главы земельного правительства вместе с депутатами от ультраправой "Альтернативы для Германии". Только прямое вмешательство Меркель помогло выйти из неприятной ситуации и заняться поиском решения, способного минимизировать политические потери ХДС.

Теперь ХДС придётся искать нового лидера, который сможет стать новым федеральным канцлером после ухода Меркель из политики. При этом ситуация усугубляется еще и тем, что ХДС на сегодняшний день - единственная политическая сила, которая способна сформировать правительство Германии. Двухпартийная система, при которой у власти сменяли друг друга христианские демократы и социал-демократы практически разрушена, СДПГ с каждыми новыми выборами демонстрирует ухудшающиеся результаты и перестаёт быть, как это называют в Германии, "народной партией".

Так что будущее страны - и не побоюсь этого определения - будущее Европы - во многом зависит от того, кто станет новым председателем ХДС. А сильной фигуры на подходе пока что не наблюдается. Хотя и исключать ее появление я не стал бы.

В конце концов, когда сама Ангела Меркель сменила на посту главы партии знаменитого федерального канцлера и отца объединения Германии Гельмута Коля, ее воспринимали исключительно как тень политического наставника и не верили, что она сможет долгое время продержаться на посту партийного лидера и уж тем более главы правительства. И такого рода оценки воспринимались как вполне логичные - ведь Коль был известен тем, что избавлялся от сильных конкурентов.

А сегодня прогнозы тех лет могут вызывать разве что улыбку - и уже саму Меркель обвиняют в том, что она уничтожила всех сильных лидеров вокруг себя. Так что сильный лидер может появиться именно потому, что будет необходим и немцам, и европейцам - нужно только его найти.