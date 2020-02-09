Восстание в Лукьяновской тюрьме: как состоялся последний бой атаманов Холодного Яра

9 февраля, 2020, 09:00

97 лет назад, 9 февраля 1923 г. в Лукьяновской тюрьме в Киеве произошло восстание заключенных из Холодного Яра. Сейчас о нем мало вспоминают, хотя событие является интересным примером украинского сопротивления советской власти

В 1923 году советская власть закрепилась на большей части Украины. Сопротивление крестьянских восстаний было подавлено. Одним из центров таких восстаний был район Холодного Яра. Прежде чем перейти к описанию событий, произошедших 97 лет назад в Лукьяновской тюрьме, в целом вспомним о восстаниях Холодного Яра и их значении в борьбе против советской власти.

Повстанцы Холодного Яра

Урочище Холодный Яр расположено на территории двух современных районов Черкасской области - Чигиринского и Каменского. В урочище большое количество глубоких балок с крутыми склонами. Самая глубокая и самая длинная балка называется Холодным Яром. От нее и пошло название для всего района.

Холодный Яр в XVIII веке был одним из центров гайдаматчины. Здесь начиналась Колиивщина.

Так называемая Холодноярская республика охватывала пределы Чигиринского уезда Киевской губернии. Ее центром был Свято-Троицкий Мотронинский монастырь в урочище Холодный Яр. Вместе с холодноярцами действовали и повстанцы Черного Леса (Цвитненская волость Чигиринского уезда).

Как писал украинский писатель, исследователь истории Холодного Яра Юрий Горлис-Горский: «Повстанческая борьба в окрестностях Холодного Яра отличалась от той же борьбы в других местностях организационным строем и сознанием цели - освобождение Украины в широких массах. В других районах восстания вспыхивали преимущественно стихийно, когда товарищи начинали чрез меру обдирать крестьян. Казалось, вернулись старые казацкие времена, когда каждый земледелец был вооружен и всегда готов к бою ».

В 1918-1922 годах Мотронинский монастырь стал центром повстанческого движения против немцев, белогвардейцев и красногвардейцев, который возглавляли братья Чучупаки.

Сначала жителями села Мельники был создан отряд самообороны Мотронинского монастыря. В состав отряда входили 22 человека.

В 1919 году отряд превратился в полк. Во время оккупации Украины деникинцами полк участвовал в их изгнании из Черкасс. Численность полка достигала 2000 человек.

Впоследствии образовалась Холодноярская республика, которая охватывала 25 окрестных сел и имела пятнадцатитысячную крестьянскую армию.

После гибели Василия Чучупаки Холодноярской республике возглавил его заместитель Иван Деркач. Он руководил холодноярцами во время восстания весны-осени 1920 года.

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Гибель Холодноярской республики

После победы над белогвардейцами и армией Нестора Махно и после завершения войны с поляками, большевики сосредоточили свои усилия на подавлении холодноярцев. Кроме чисто военных операций большевики также применяли работу спецслужб, которые должны разрушить сопротивление.

4-7 августа 1921 г. чекистам удалось уговорить часть атаманов Холодного Яра добровольно сложить оружие. На «амнистию» поддались более 20 атаманов. Затем они обратились с письмом к другим повстанцам с призывом перейти на сторону «украинской советской власти». В конце концов, Холодноярская республика просуществовала до 1922 года.

29 сентября 1922 г. чекисты заманили некоторых атаманов на псевдособрание в Звенигородке. Их собрали якобы для подготовки всеукраинского восстания. Там многих атаманов и арестовали.

2 февраля 1923 г. чрезвычайная сессия Киевского губернского ревтрибунала осудила группу повстанцев к расстрелу с конфискацией имущества. Осужденных к смертной казни удерживали в Лукьяновской тюрьме Киева.

Лукьяновская тюрьма работала в Киеве еще с середины ХІХ века. При поступлении в Киев большевиков в 1920 году помещения тюрьмы были пустыми. Однако уже через несколько дней тюрьма снова начала работать. В частности, в 1925 году в ней содержались 2173 заключенных. Из-за переполненности тюрьмы в каждой камере было по 10-20 человек.

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Выступление обреченных

Утром 9 февраля 1923 г. приговоренные к расстрелу холодноярцы подняли восстание. Шансов победить было мало, но у приговоренных к смертной казни не было другого выхода. Повстанцы завладели пистолетом охранника и захватили 14 ружей в канцелярии тюрьмы.

Сохранился рапорт начальника Лукьяновской тюрьмы Рихтера, составленный 10 февраля 1923 г., который описывает восстание холодноярцев.

По его словам, в 8.30 9 февраля внутренний караул подал утренний кипяток в камеру №1, где находились 14 человек, приговоренных к высшей мере наказания. Вырвав из рук караульного кипяток, один арестован облил им красноармейца, завладел его пистолетом и выбежал из камеры.

В это время другие арестованные тоже выбежали в коридор, а оттуда в канцелярию, где открыли стрельбу из верхнего и нижнего этажа. Директор тюрьмы Рихтер прибыл на место событий и отдал приказ расстреливать арестованных при первой же попытке к бегству.

Двое арестованных через верхние окна проникли во двор тюрьмы и бежали, но были убиты охраной. В результате боя был убит один красноармеец и трое ранены. Также был ранен надзиратель тюрьмы.

В бою, который длился 4 часа, погибли 38 повстанцев. Среди них были атаманы Холодного Яра и Черного леса, старшины армии УНР, казаки-холодноярцы, сотники корпуса Сечевых стрельцов, которые были из Галичины.

Сейчас неизвестно, где были похоронены погибшие повстанцы. Художественное описание этих событий сохранилось в историческом романе Горлис-Горского "Холодный Яр". В романе автор считал, что холодноярцев похоронили в районе Лысой горы (возле станции метро "Выдубичи") или на Собачьей тропе (район Печерского спуска и улицы Мечникова). Но подтверждений именно таким версиям нет.