Зе!мельная реформа: кому достанется украинская земля?

9 февраля, 2020, 10:51

Николай Княжицкий

Почему олигархи и богачи так лакомо смотрят на украинскую землю и чем грозит закон о рынке земли, который сейчас рассматривается в парламенте - об этом в еженедельном блоге Николая Княжицкого на Эспрессо

Земля. Почему украинские олигархи, украинские богачи, и не только украинские, так жадно смотрят на украинскую землю? Это один из немногих наших украинских активов, который можно дешево купить и дорого перепродать. Заложить в банки, получить свои деньги, обогатиться на миллиарды - вдруг, из ничего.

В чем недостатки этого основного украинского закона о земле, который сейчас обсуждается в парламенте? Ну, во-первых, только нотариус контролирует происхождения средств, за которые вы покупаете землю. Вы можете взять кредит у российского банка, привлечь деньги наркобаронов, привлечь средства от того, что кто-то кого-то убил, от проституции - от чего угодно. Или взять деньги у того, кто просто хочет за спекулятивные деньги со спекулятивной целью скупить украинскую землю.

Собственно, для спекулянтов рынок земли открывается полностью. Потому что закон не предусматривает, что вы, если купите землю, должны ее обрабатывать. Я уже не говорю, что вы должны сажать только рапс или только подсолнечник. Можете просто ничего там не сажать - взять, держать, фактически уничтожить плодородие этой земли, а потом кому-нибудь ее перепродать.

В этом ожидании обогащения украинские олигархи ссорятся друг с другом безумно. Различные группы влияния в "Слугах народа" - подконтрольные Пинчуку, подконтрольные Коломойскому, или подконтрольные Зеленскому - подставляют друг друга, обыскивают, шантажируют.

"Мы не проголосуем!" - говорят одни другим.

"Если не проголосуете, мы вам не дадим ПриватБанк (например) забрать", - или еще что-то не дадим...

И вся эта грызня продолжается постоянно.

О чем никто из них не думает? О том, что недавно прочитал в фесбуке и что действительно является хорошей идеей. Если продаем украинскую землю, то должны из государственных земель обеспечить какую-то часть, которая могла бы быть предоставлена, например, воинам АТО, или членам семей погибших. Потому что получить бесплатно свою землю украинские герои точно имеют право, точно не должны покупать ее у спекулянтов.

Но в украинском государстве никто об этом не думает. "Слуги" грызутся - кому достанется больший кусок такой дешевой и такой дорогой украинской земли.