Хищники и пациенты - 5 бестселлеров, в которых раскрывается природа преступления

6 февраля, 2020, 07:09

Игорь Бондарь-Терещенко

Психологический триллер, криминальная драма, мистический детектив - все жанры этого захватывающего чтива не оставят равнодушным ни любителя "ужасных" историй, ни сторонников серьезной аналитики. В любом случае, способность авторов видеть тайные причинно-следственные связи, скрытые от других, очаровывает всех неравнодушных

Мартин Эмис. Стрела времени, или Природа преступления. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2020

Все в этом гипнотическом романе происходит наоборот, просто завораживает, пугает, притягивает, как запретный плод. Дело в том, что жизнь главного героя продолжается задом наперед, как в известном клипе Энигмы "Return to Innocence".

"Виходжу, задкуючи, доторкнувшись до капелюха. Вимовляю слова мляво, як і все інше роблю. Щиро кажучи, не відразу второпав, що жалюгідне цвірінькання, яке долинає зусібіч, - людська говірка. Гай-гай, навіть горобці та жайворонки звучать пристойніше. З цікавості перекладаю ці людські трелі. Призвичаївся швидко", - описывает главный герой свое странное состояние. И даже если раньше прием описания жизни от конца до начала использовался довольно часто, то на этот раз буквально все поменялось местами. Обычные вещи показаны с другого ракурса, Любовь начинается с последней ссоры, а не с первого поцелуя. Объедки из мусорного бака сдаются в магазин, потому что по дороге туда они - уже свежие продукты. Вещим снам не верят, потому что они предупреждают о том, что уже произошло. Поэтому именно так разворачивается история врача Тода Френдли: от гибели в результате автокатастрофы где-то в США до нацистских лагерей смерти в Освенциме. Неотвратимо приближаясь к самому масштабному преступлению Второй мировой - Холокосту. Вот-вот пепел превратится в людей и ужасный кошмар станет реальностью. Мужчина в черных сапогах и белом халате - кто это? При этом все ужасы связаны не с какими-то прошлыми преступлениями, с тем, что главному герою еще только предстоит совершить ...

Эндрю Мейн. Прятки с хищником. - М .: Книголав, 2019

По сюжету этой криминальной драмы с непредсказуемым финалом, вычислительный биолог и университетский преподаватель путешествует в Монтану, сталкиваясь с жестоким убийством. И поскольку убита его бывшая студентка, герой принимает непосредственное участие в расследовании. И хотя все вокруг - от местных жителей до представителей полиции - уверены, что за зверством стоит не кто иной, как медведь-гризли, мы понимаем, что здесь есть что-то другое. И это нечто - то самое зло, совершить которое может только человек. Главному герою приходится привлечь все свои научные способности. Следует добавить, что автор романа - не только писатель, известный своей серией триллеров, но и известный иллюзионист, фокусник и режиссер, за которым прочно закрепилась репутация самого продуктивного «исследователя магии» последнего десятилетия.

Алекс Майклидис. Молчаливая пациентка. - М: Виват, 2019

Жизнь героини этой истории, казалось бы, идеальна. Успешная художница и счастливая жена, она живет в большом доме в лучшем районе Лондона. Пока одним вечером не всаживает пять пуль в лицо своего мужа. Никакого объяснения, ни оправдания - в течение следующих шести лет Алисия не произнесет ни слова. Длительное молчание женщины и ее таинственный автопортрет превратили это убийство в загадку для общества. Молчаливую пациентку прячут от внимания СМИ в "Гроу", судебно-медицинском учреждении в Северном Лондоне. Психотерапевт Тео Фабер убежден, что сможет раскрыть тайну преступления и вылечить Алисию. Однако причины ее молчания спрятаны куда глубже, чем он думал. И если она заговорит - захочет ли врач услышать правду?

Андрей Новик. Аномалия. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2020

География этого психологического и интеллектуального чтива удивительно широкая, а события и их последствия изрядно запутанны и таинственны. Германия и США, Испания, Франция и Марокко - именно в таких пространственных пределах происходит действо. Что касается времени ... Все начинается в наши дни, в Гамбурге, где создается реальность, которую в дальнейшем вряд ли можно постичь. Именно здесь ученого Александера Бунге находят мертвым в собственном кабинете. Он был одним из участников экспериментов по выявлению гравитационной аномалии в кристаллах. Агент спецслужбы Маркус Бруннер начинает расследование. Между тем украинцы Остап, Виталий, Ян и Марта прилетают в Марокко на отдых. Во время экскурсии они оказываются в жуткой ДТП. Это было так странно, будто водители выпали из этой реальности на несколько секунд. Остап понимает, что происходит что-то необычное. А потом он встречает Амиру - девочку, которая выжила после того ДТП. И стала иной ... Теперь на нее начата охота. Амира как-то связана со смертью ученого Бунге. Бруннер хочет найти девочку. Потому что она - ключ к катастрофе ...

"Книга, которую вы сейчас держите в руках, в определенном смысле является особой для меня, - замечает автор. - В ней описаны вещи, которые окружают нас с вами, однако о которых мы даже не догадываемся. Каждый проведенный опыт содержит под собой реальную почву , а загадочные пространственно-временные кристаллы в самом деле существуют ".

Полина Кулакова. Девушка, которую мы убили. - Винница: Дом Химер, 2019

Новый роман этого автора - это уже третий по счету психологический триллер. На этот раз действие разворачивается в Ивано-Франковске в конце первого десятилетия двутысячных. Предшествуют поэтому события с конца девяностых. Компания подростков из пяти человек, затеяли казалось бы невинную игру, которая закончилась не так, как они рассчитывали. В той игре девушка Лида проиграла, и теперь она та, кого ни один из них не забудет. Через семнадцать лет после тех событий, пятеро подростков, уже давно стали взрослыми снова встретятся, чтобы наладить отношения и простить старые обиды. Но тень прошлого накроет каждого из них, и начинается новая игра. В целом это чтиво хоть и на пару часов, но таких, которые держат читателя в напряжении до самой развязки и остаются в памяти надолго,