300 "спартанцев" в Раде: Зеленский идет по плану референдума Кучмы и Медведчука

5 февраля, 2020, 14:55

Предложения по реформе парламента со стороны фракции "Слуга народа" удивительным образом напоминают идеи, которые Леонид Кучма и Виктор Медведчук продвигали еще двадцать лет назад

Еспресо.TV предлагает вспомнить, что предлагали представители власти в 2000 году, почему эти предложения не удалось воплотить в жизнь и как это похоже на сегодняшний вариант реформы работы Верховной Рады.

Реформа Зеленского-Разумкова

4 февраля Верховная Рада предварительно одобрила проект закона о внесении изменений в статьи 76 и 77 Конституции (относительно уменьшения конституционного состава Верховной Рады и закрепления пропорциональной избирательной системы).

Напомним, что в декабре прошлого года Конституционный суд обнародовал заключение о признании конституционным сокращение количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300. Это решение вызвало противоречивую реакцию у специалистов.

В частности, бывший заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера заявил в эфире Еспресо, что уменьшение количества членов Верховной Рады до 300 вместе со снятием неприкосновенности - это намерения ликвидировать автономность парламента и умножить его на ноль .

Для того, чтобы эти изменения стали частью Конституции, Рада должна их окончательно утвердить на своей следующей сессии.

Украинские эксперты сразу вспомнили, что такае политическая реформа не является новацией, а уже предлагалась в 2000 году.

Представители правящей верхушки признают, что заинтересованы в реализации решений референдума 2000 года. Еще в июне прошлого года тогдашний представитель Зеленского в ВР Руслан Стефанчук заявлял, что нельзя игнорировать то, какой процент граждан в 2000 году проголосовал за введение двухпалатного парламента.

Что хотел Кучма

Итак, 6 апреля 2000 года в Украине состоялся референдум по реформе государственного управления. Власти тогда пыталась создать иллюзию, что референдум был проведен по народной инициативе.

7 декабря 1999 года в Житомире состоялись так называемые сборы граждан, которые создали инициативную группу по проведению референдума. ЦИК 14 декабря отказал в регистрации этой группе, но 21 декабря Печерский райсуд Киева признал постановление ЦИК неправомерным.

Таким образом были сняты препятствия для подготовки к референдуму. 23 декабря было принято новое постановление ЦИК, в котором комиссия зарегистрировала эту инициативную группу.

Согласно указу Кучмы, на референдум было вынесено четыре вопроса

За право президента досрочно прекратить полномочия Рады, если она в течение месяца не может сформировать парламентское большинство или в течение 3 месяцев не утвердит Госбюджет, высказались 85.9% граждан. За популярный в широких народных массах вопрос отмены депутатской неприкосновенности проголосовали 90.2%.

Уменьшение количества нардепов с 450 до 300 человек принял 91,1% граждан. Формирование двухпалатного парламента, одна из палат которого представляла бы интересы регионов, поддержали 82,9% участников голосования. Явка на референдуме, по данным ЦИК, составила 81%.

Интересно, что Кучма хотел вынести на всенародный опрос еще два вопроса: о принятии новой конституции на референдуме и о возможности роспуска ВР на основании решения референдума. Однако КС признал, что такие вопросы противоречат Основному закону страны.

Судьи также решили, что даже одобрены на референдуме в 2000 году решения требуют дальнейшего утверждения двумя третями от состава ВР.

План Медведчука провалился

Эксперты считали, что референдум 2000 года был направлен на увеличение власти президента Кучмы и осуществлялся авторитарными методами.

Хотя по Конституции 1996 года уже действовала модель сильного президента, вынесенные на референдум вопросы были нацелены на еще большее усиление властных полномочий Кучмы.

Традиционно пестрый состав Верховной Рады не позволил Кучме и Медведчуку реализовать принятые на референдуме решения. Если простое большинство голосов еще можно было собрать, то с конституционным большинством у власти всегда были проблемы. Не стал исключением и случай с реализацией решений референдума 2000 года.

Нардепы не хотели усиливать полномочия Кучмы в самом начале его второго президентского срока. А осенью 2000 года начался так называемый кассетный скандал, который полностью изменил повестку дня украинской политики.

Двухпалатная федерализация

Как видим, из идей референдума 2000 года "слуги народа" еще не взялись за двухпалатный парламент. Но Стефанчук говорил, что эти соображения, так что можно ожидать и появления такого предложения.

Вопрос лишь в том, что по Конституции Украина является унитарным государством. А как показывает мировой опыт, двухпалатный парламент неплохо работают в странах с федеративным устройством. В таком случае одна из палат парламента обеспечивает представительство различных регионов страны.

Для чего Украине может быть нужен такой двухпалатный парламент? Возможно, что ответ на этот вопрос станет понятным, когда власть начнет бороться за внедрение на постоянной основе "особого статуса" Донбасса. Тогда и реформа Верховной Рады, ее превращения в двухпалатный парламент будет объясняться необходимостью обеспечить права регионов с так называемым особым статусом.

И за этими законодательными конвульсиями будет снова прятаться тень Виктора Медведчука, который хотел внедрить эти изменения еще в далеком 2000 году.