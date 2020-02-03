Виталий Портников: Кремлю нужна выгодная история

3 февраля, 2020, 12:53

Портников Виталий

Российские чиновники и пропагандисты вступили в очередной исторический конфликт. На этот раз не с Польшей и Украиной, а с Эстонией. Столетие подписания Тартуского мирного договора между Россией и Эстонией стало поводом для противоположных оценок

Если для Эстонии подписание Тартуского мирного договора – событие, которое подтвердило начало ее государственности, то для Кремля этот документ – ничего не значащая бумажка. "Тартуский мирный договор был, есть и всегда будет оставаться свидетельством о рождении Эстонского государства. И он действует. Эстония не присоединилась добровольно к Советскому Союзу. Нас оккупировали"- утверждает президент Эстонии Керсти Кальюлайд. "Видимо, кризис развития — нечем привлекать электорат"- отвечает официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Россия готова воспринимать историю только тогда, когда она ей выгодна. Тартуский мирный договор подписал даже не Советский Союз. Его подписала Советская Россия – та самая республика, которая в 1922 году вошла в СССР, а в 1991 году из него вышла. Эстонию после оккупации присоединили не к России, а к Советскому Союзу. В 1991 году Госсовет СССР, одним из членов которого был и президент России Борис Ельцин, единогласно признал восстановление независимости балтийских стран. Казалось бы, какая проблема сегодня может быть с договором, который подписан сто лет назад – если Россия и Эстония продолжают существовать как независимые государства?

Но у путинской России проблема есть. Во-первых, Кремль теперь не хочет признавать самого факта оккупации балтийских стран. Признание этого факта совершенно иначе демонстрирует роль Советского Союза во Второй Мировой войне, напоминает о том, как Сталин и Гитлер делили Европу. Во-вторых, уже после оккупации Эстонии часть территории этой страны была передана от Эстонской ССР РСФСР – да так в составе России и осталась.

Эстония на эту территорию не претендует, но о самом факте передаче земель не забывает. И тут оказывается, что для российских чиновников, которые так любят поговорить о "сакральности"аннексированного Крыма такая память – просто оскорбление.

В результате любой юбилей любого исторического события, связанного с государственностью Эстонии, оборачивается полемикой между Москвой и Таллинном и ни один из договоров о границе между двумя странами – а они за последние десятилетия подписывались уже дважды – так до сих пор и не ратифицирован парламентами обеих стран.