Победы Украины на кинофестивалях. Почему многим все равно

3 февраля, 2020, 17:01

Успехи украинских кинорежиссеров на мировых кинофестивалях в большинстве случаев остаются без внимания на родине

Мы должны были бы уже привыкнуть. В последние годы украинские ленты часто участвуют или же играют на различных престижных кинофестивалях. Все это происходит примерно как на Оскарах - на сцену выходит человек с конвертиком, вытягивает бумажку с названием победителя, называет имя украинского режиссера / режиссера, он / она выходит на сцену, забирает статуэтку, благодарит родителей, коллег и бога за эту честь. Вместе с этим - говорит два слова и об Украине, вспомнив о нашей, например, войне.

А перед этим посетители фестиваля посмотрели ленту. Даже если она не выиграла - дело одинаково сделано. Публика из Франции, Мексики, Нидерландов, Китая, Ирана и еще бог знает откуда увидела историю с Украиной, о здешних героях, состоянии дел, может даже поняла, что то все о "гражданской войне" - какие-то небылицы.

Так работает культурная дипломатия. Она же - мягкая власть. Она - одна из самых необходимых вещей для Украины сегодня. Ведь именно международные достижения в культуре понемногу стирают из нашей страны имидж failed state. Культура - это истории, а что может быть эффективнее, чтобы сказать: "Эй, господа, у нас тут не только Чернобыль и на карте мы находимся вот здесь"?.

Несмотря на это, к таким достижениям сами украинцы относятся преимущественно без особого восторга. А то и вообще агрессивно - мол, зачем государство выделяет деньги на этот артгаус, его мы все равно не видим. И видеть не очень хотим, потому что это "какая-то муть, снятая для самих себя".

Медиа, особенно телевидение, освещает такие победы обычно весьма скупо, так и резонанса не видим. К примеру, когда "Племя" Мирослав Слабошпицкого получило награду Европейской киноакадемии за лучший дебют, только несколько выпусков новостей дали эту информацию. В конце, небольшим сообщением.

Между тем, последняя победа - почти идеальна. Лента "Земля голубая, будто апельсин" Ирины Целик в субботу, 1 февраля, получила награду на фестивале Сандэнс. Это один из самых престижных форумов для независимого кино, проводится в американском городе Парк-Сити и назван в честь киногероя Роберта Ретфорде в фильме "Буч Кэссиди и Сандэнс Кид".

Документальная лента "Земля голубая, как апельсин" рассказывает о семье - Анне и ее четверых детях. Они живут на Донбассе, в той зоне, где шестой год продолжаются бои. Их жизнь в описании к ленте называют сюрреалистической, а трейлер демонстрирует, что спасение в юморе - не последнее дело.

Очередная история о российско-украинской войне - уже плюсик к информационной защите. Второй плюсик - сняла ее женщина, спродюсировала тоже (Анна Капустина). А девушки в кино часто формируют своим странам имидж цивилизованных, в которых можно реализоваться в профессиях, которые в консервативных местах остаются прерогативой мужчин.

Далее "Землю голубой, как апельсин" покажут на Берлинале и в одном из самых известных музеев мира - нью-йоркском MOMA.

Ирина Целик - первая украинская режиссер, которая участвовала в Санденсе. Но это - не первая лента. Украино-американо-британский "Русский дятел" 5 лет назад получил Гран-при как лучший зарубежный документальный фильм.

Режиссер Чад Грасия снял историю о киевском художнике Федоре Александровиче, который имеет свою довольно экстравагантную теорию по причине аварии на ЧАЭС. В дополнение к неожиданной теории, сам герой является таким, которого уж точно запомнишь на всю жизнь. После победы на фестивале, украинская часть съемочной группы громко осудила в соцсетях украинских же журналистов. Мол, те совсем не обратили внимание на это событие.

Между тем, здесь стоит говорить и о другой проблеме - кинематографисты часто совсем не умеют работать с прессой, вовремя и правильно информируя о своих достижениях. Нередко отказываются давать комментарии, приходить на эфиры, не выкладывают свои ленты в сеть к просмотру (за деньги или без). То есть, делают все возможное, чтобы о них никто не знал. И в то же время на это жалуются. Медиа равнодушны к фестивальному кино, фестивальное кино безразлично к медиа. Обреченные отношения.

Касаемо Берлинале, то отечественные работы отмечались там несколько раз. В 2017-м в программе "Generation 14plus" Гран-при получил фильм "Школа №3 '' Лизы Смит и Георга Жено. Это истории подростков из города Николаевка, которые вынуждены были бежать от войны. Школьники рассказывают о себе сами. "Без Тебя" Наримана Алиева и "Когда падают деревья" Марыси Никитюк участвовали в программах Берлинале. Две из этих лент вы тоже не увидите, если захотите. А одну - сможете.

Ну, а больше всего на Берлинале отличилась Кира Муратова, сразу несколько ее картин соревновались в конкурсе, а "Астенический синдром" получил "Серебряного медведя". Муратовой, точнее ее фильмам, временами забрасывают "отсутствие украинства", мол сняты они на русском, в ролях много российских актеров, и сюжеты без национальной специфики. Я напомню, что в режиссера была довольно четкая гражданская позиция относительно войны и российской агрессии - она ее осудила еще в 2014-м. Интересно, кстати, что несколько выдающихся ее работ в Украине запрещены к демонстрации из-за участия российских актеров из черных списков Минкульта.

В сентябре прошлого года "Атлантида" Валентина Васяновича стала лучшей лентой в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля. Действие происходит в 2025 году, сразу после победы Украины в войне. Территория Донбасса оказывается непригодной к жизни, герои же занимаются тем, что ищут и идентифицируют тела. Фильм еще не выходил в украинский прокат, но уже можно прогнозировать минимальные кассовые сборы, в чем не будет никакой измены. Задача таких работ - не копить грандиозные бокс-офисы. Их КПД - участие и победы на фестивалях, положительные отзывы профессионального сообщества и зрителей.

Васянович был оператором и продюсером другого отечественного фильма, пока самого титулованного. Это - "Племя" Мирослава Слабошпицкого, которое получило сразу три награды в Каннах, а за полгода - уже упомянутую выше премию Европейской киноакадемии. Несколько уважаемых киноизданий включили ленту в свои списки лучших. В декабре Rolling Stone опубликовал список самых выдающихся фильмов десятилетия, "Племя" там было на 48-м месте.

Но, несмотря на такой успех и признание, в Украине работа часто получала не просто критику, а порции ненависти. В основном за откровенные сцены секса и насилия. Частым был вопрос: "зачем такое показывать?". А еще - за "демонстрацию Украины в негативном ключе", мол, режиссер показал детдом, в котором творятся страшные вещи. Поэтому иностранцы будут думать, что у нас так на каждом шагу.

Позволю себе написать, что это были выпады в основном от людей, которые очень приблизительно знакомы с фестивальной спецификой. Преимущественно туда привозят ленты, так сказать, невеселые. Авторы из разных стран поднимают сложные, неприятные вопросы, показывают свои родные места далеко не как рай на земле.

Все для того, чтобы указать, привлечь внимание, показать авторское видение, невысказанное никем до. И никому не придет в голову, что Ларс фон Триер своими лентами вредит имиджу Дании, а Михаэль Ханеке - Австрии или Франции. Позиция другая - если в этой стране снимают хорошее кино, так это неплохая страна.

Хороший в этом аспекте пример россиянина Андрея Звягинцева, фильмы которого беспощадны к российской действительности. Но он постоянно участвует в международных фестивалях и номинируется на Оскара, принося своей стране много жирных плюсов. Следовательно, об "осквернении" в контексте кинофорумов уж точно стоит забыть, учитывая абсолютную неуместность таких упреков.

Ну и мы добрались до Сергея Лозницы, который тоже довольно неоднозначная фигура для украинцев, которые его знают, конечно, потому в перечень всемирно известных кинематографистов его точно не занесешь. Лозница долго жил и работал в России, и уже давно живет в Германии, паспорт имеет украинский. С каждым своим фильмом он попадает на какой-то из престижных фестивалей. Его имя довольно известно и то, что он представляет Украину - большая удача.

Вместе с тем, фильмы Лозницы часто получают положительные отзывы критиков и киноманов, но резко отрицательные - от другой аудитории. Зрители часто обвиняют режиссера чуть ли не в работе на Кремль, особенно за его ленту "Майдан". Но в целом, сейчас практически любой фильм, который показывает украинскую действительность без выхолощенности и с ощутимой долей скепсиса, обязательно получает обвинения в антиукраинскости.

Примечательно, кстати, что часто успешный фестивальный фильм в Украине получает негатив. И наоборот - лента, условно говоря, патриотическая, не имеет никаких шансов на форумах. Или еще одна проблема - украинцы не всегда умеют четко рассказать о себе. К примеру, известная киноработа о Революции Достоинства - "Зима в огне", которую спродюсировала платформа "Нетфликс" и которая попала в оскаровскую номинацию в категории "Лучший полнометражный документальный фильм". Для иностранцев, которые вообще никакого понятия не имели о евромайдане, лента на пальцах рассказала, что и как.

Сейчас в Украине заработает Госкино с другой головой - Мариной Кудерчук, избрание которой превратилось в громкий скандал. Значительная часть киносообщества предполагает, а кто-то даже уверен - авторское, сложное, фестивальное кино перестанет финансироваться. Новое руководство сделает ставку на коммерческие ленты, интересные лишь внутреннему рынку. Культурная же дипломатия, по крайней мере в кино, будет сходить на нет. Пока это - опасения и предположения.