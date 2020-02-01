Как поменять пса на газ и может ли налоговик возглавить Госкино?
Что происходит с партией Зеленского "Слуга народа"?
Вот депутат Брагарь пошел на телевизионный канал. И когда позвонила пенсионерка с жалобами на то, что не может платить за газ, он посоветовал ей продать собаку, заплатить за газ и жить счастливо. Ну разве может трезвый человек в здравом уме такое говорить? А перед тем тот же депутат Брагарь обратился в полицию с жалобой на волонтерку-госпитальера, девушку, которая была на фронте и вместе с подругой возвращалась с похорон своего парня. Девушка пожаловалась на водителя автобуса, потому что водитель включил нелицензированный пиратский сериал российского производства - на русском языке в полный голос - а когда девушки-госпитальеры выступили против такой трансляции и навязывания им такого продукта, просто высадил их на дорогу. Так вот этот депутат Брагарь пожаловался на этих девушек в полицию. Все нормально с депутатом Брагарем?
Кто-то скажет о конспирологической теории, что это якобы "Оппозиционная платформа - За жизнь" заплатила ему деньги, чтобы он разваливал "Слуг народа". Тем более, что депутат Брагарь - заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича. Кто-то считает, что это какая-то другая сложная провокация. А все очень просто. Партия "Слуга народа" и состоит из таких депутатов Брагарей. За небольшим исключением.
И в этом причина назначения председателем Госкино чиновницу, заведовавшую небольшим запорожским кинотеатром, которая не имела опыта ни в кинопроизводстве, ни в других процессах, связанных с кино. Которая для власти Зеленского оказалась умнее, талантливее и пригоднее, чем, например, Юлия Синькевич, которая является генеральным продюсером одного из лучших в Украине, Одесского кинофестиваля.
Поэтому за будущее нашего кино, так же как за будущее нашей культуры, так же как за будущее нашей здравой мысли, здорового чувства юмора, за будущее нашей страны у нас есть основания волноваться.
Но я убежден, что ненадолго. Победим.
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