2 февраля, 2020, 10:35

Николай Княжицкий

Из кого состоит президентская партия и почему ее член, депутат Брагарь то пишет заявление в полицию на волонтерок, то советует пенсионерке продать собаку, чтобы оплатить коммуналку, зачем на должность председателя Госкино "Слуги" назначают прежнюю налоговую инспекторшу - об этом в еженедельном блоге Николая Княжицкого на Эспрессо

Что происходит с партией Зеленского "Слуга народа"?

Вот депутат Брагарь пошел на телевизионный канал. И когда позвонила пенсионерка с жалобами на то, что не может платить за газ, он посоветовал ей продать собаку, заплатить за газ и жить счастливо. Ну разве может трезвый человек в здравом уме такое говорить? А перед тем тот же депутат Брагарь обратился в полицию с жалобой на волонтерку-госпитальера, девушку, которая была на фронте и вместе с подругой возвращалась с похорон своего парня. Девушка пожаловалась на водителя автобуса, потому что водитель включил нелицензированный пиратский сериал российского производства - на русском языке в полный голос - а когда девушки-госпитальеры выступили против такой трансляции и навязывания им такого продукта, просто высадил их на дорогу. Так вот этот депутат Брагарь пожаловался на этих девушек в полицию. Все нормально с депутатом Брагарем?

Кто-то скажет о конспирологической теории, что это якобы "Оппозиционная платформа - За жизнь" заплатила ему деньги, чтобы он разваливал "Слуг народа". Тем более, что депутат Брагарь - заместитель председателя Комитета ВР по вопросам свободы слова Нестора Шуфрича. Кто-то считает, что это какая-то другая сложная провокация. А все очень просто. Партия "Слуга народа" и состоит из таких депутатов Брагарей. За небольшим исключением.

И в этом причина назначения председателем Госкино чиновницу, заведовавшую небольшим запорожским кинотеатром, которая не имела опыта ни в кинопроизводстве, ни в других процессах, связанных с кино. Которая для власти Зеленского оказалась умнее, талантливее и пригоднее, чем, например, Юлия Синькевич, которая является генеральным продюсером одного из лучших в Украине, Одесского кинофестиваля.

Поэтому за будущее нашего кино, так же как за будущее нашей культуры, так же как за будущее нашей здравой мысли, здорового чувства юмора, за будущее нашей страны у нас есть основания волноваться.

Но я убежден, что ненадолго. Победим.