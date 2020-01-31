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Espreso.tvОбществоОборотни. Как пропаганда заставляет Украину ненавидеть своих героев

Оборотни. Как пропаганда заставляет Украину ненавидеть своих героев

История о специфических вкусах украинских водителей маршруток должна была бы завершиться еще в среду, когда стало известно, что компания-перевозчик извинилась, а невеста погибшего на Донбассе Героя поблагодарила всех за поддержку в принципиальной позиции - российские сериалы являются способом ведения гибридной войны

Однако тему "хам из маршрутки против волонтерок" взяли на вооружение украинские политики и отдельные пропагандисты, и что-то пошло не так. Потому что Анастасию Конфедерат и Ярину Чорногуз назвали двумя тусовщицами, парой лесбиянок под флагами нацистов. А водитель, оказывается, превратился в бедную овцу, которая пострадала от насильственного гнета украинизации. Это несмотря на то, что ряд моих русскоязычных знакомых только за последний год массово переходит на украинский не только в общении, а и в ведении соцсетей и страниц своего бизнеса.

Вопрос же был не в русском языке - а в российском сериале, который приносил дискомфорт девушке, которая несколько часов назад похоронила своего мужа.

Однако этот скандал был нужен, чтобы выявить очередную порцию беспринципных ноунеймов-выскочек в составе фракции "Слуга народа".

По ходу Владимиру Зеленскому сделана порча не только на имя "Андрей", которое носят Богдан и Ермак. А на имя "Евгений". Ведь осенью некий фрукт Евгений Шевченко выступил в эфире "Первого канала" и заявил, что войну на Донбассе мешают завершить радикально настроенные националисты. Тогда президент сделал вид, что коллега не сказал ничего крамольного, и депутату даже не вынесли партийный выговор.

Поэтому парад словесной диареи и немужских поступков в начале 2020 г. продолжил Евгений Брагарь - малолетний "слуга народа" из Комитета свободы слова. Он заявил, что напишет заявление в полицию, так как девушки якобы нарушали закон и притесняли русский язык.

Хотя комментаторы рассказали Брагарю, где раки зимуют, оказалось, что притеснять украинцев, обзывать женщин и глумиться над героями становится новым украинским фетишем.

Так, бывший начальник пропарочной станции на Донбассе и поклонник парламентских моноласок Илья Кива не нашел ничего лучшего, как назвать Ярину Чорногуз и Настю Конфедерат парой предпочтительниц ЛГБТ.

Особенно автору понравился вывод Киви на его же странице в Facebook, мол, пришло время кривых зеркал, когда барыги и наркоманы становятся уважаемыми людьми. Собственно, это то, что чувствует автор, когда включает любой эфир и видит там Киву и его соратников по жизненным ценностям - Червоненко, экспертов в сальных свитерах с той же риторикой, которая была накануне в "60 минут" и так далее.

Так, на днях я пересмотрела типичный вечер на одном из каналов, где как раз пережевывали кости водителю маршрутки и двум волонтеркам.

На экране только 8% людей поддержали девушек. 92% на стороне водителя.

В студии еще хуже. Экс-регионал Елена Лукаш, и еще одно юное дарование "слуг народа" Алексей Устенко, который недавно разгонял фейк, что Крым типа потеряли из-за закона о языке. Депутаты ОПЗЖ и ноунейм.

Однако апофеозом всего балагана стало выступление Евгения Червоненко, который так безуспешно рвался в предыдущие правительства, что теперь, как лев, отрабатывает повестку дня на канале Виктора Медведчука.

В его монологе было заявление, что водитель прав и он же отец.

Что телефон, которым девушки снимали водителя, слепил глаза и мешал безопасности.

Давил на жалость к нацменьшинствам - мол, как бы повели себя девушки, если бы фильм был на иврите или идише?

Апеллировал к тому, чем вообще занимаются аэроразведчик боевых частей и госпитальер - "ты где работаешь, мерзость?".

И главное послание - что не надо терпеть активистов и волонтеров и "парамилитарные группировки". Потому что это как будто они мешают классно жить и смотреть в маршрутке все, что хочется.

Я не удивлена, почему хамовитые водители маршруток считают необходимым привести к власти таких лиц. А потом перенимать такую же модель поведения, как у своих хозяев, - врать, издеваться над слабыми, включать российские сериалы, понимая, что это может задеть чьи-то чувства.

Хотя 24-летнему депутату Евгению Брагарю хорошо объяснили, что он не прав и сидит сейчас в теплом парламенте с привилегиями, а не на подвале в "изоляции", молодой человек так ничего и не понял. Мимо его ушей пролетели и доводы украинцев и просьбы депутата "Единой солидарности" Яны Зинкевич не стесняться и не писать заявление в полицию. Он еще написал два поста, где убеждает в своей правоте.

Итак, видим на его примере и примере того же Кивы, что бывает, когда человек, который не умеет думать, становится народным депутатом. Из-за стадного инстинкта избирателя. Это ограниченное лицо совсем не поняле, в чем же вопрос, что его критикуют все - и далеко не одни сторонники бывшего президента Петра Порошенко.

Впрочем "слуг народа" и других выскочек нынешнего созыва такой порядок вещей совершенно устраивает. Свежая социология показывает, что партийные рейтинги СН вполне стабильны - 45%, у ОПЗЖ тоже все замечательно - поэтому можно легко нести всякую фигню, и найдутся довольные адепты.

Однако у тех же "слуг" есть большая проблема - пока Сивохо ищет диалог с представителями не нашей стороны, его коллеги закрывают глаза на нашу сторону - госпитальеров, героев, волонтеров. До поры до времени все может быть хорошо, но телефоны риэлторов в Ростове стоит искать уже сейчас.

Большую любовь к "Слугам народа" держит только то, что народ не знает, где искать новых героев. Кроме 95-го квартала и "ньюзвана".

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