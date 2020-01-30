Виталий Портников: С шантажом соглашаться не обязательно

30 января, 2020, 15:33

Портников Виталий

Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху лично встретил свою соотечественницу Нааму Иссахар в московском аэропорту Шереметьево

Для Нетаньяху освобождение израильской гражданки, которую в России приговорили к семи с половиной годам заключения, имеет важное значение и как для главы правительства, и как для политика, который готовится к "очередным внеочередным" выборам в парламент еврейского государства.

И не меньшее значение это освобождение имеет для израильского общества. Журналисты даже сравнивают освобождение Наамы с освобождением заложников в угандийском аэропорту Энтеббе - легендарной специальной операцией, во время которой погиб ее руководитель, старший брат премьера Нетаньяху Йонатан. Потому что ни у кого в Израиле нет сомнений: Наама была именно заложницей российского режима.

Путин хотел получить за израильтянку российского хакера Алексея Буркова, которого в США подозревают в причастности к целому ряду преступлений в банковской сфере. России «почему-то» очень важно было, чтобы хакер оказался в Москве. Оказывалось беспрецедентное давление и на правительство Израиля, и на родственников Наамы. Давление, которое практически ничем не было прикрыто. Некие друзья хакера посылали письма родственникам и предупреждали: если Буркова не выдадут, Нааме не помогут никакие адвокаты.

Так и произошло, только Израиль «не прогнулся» под Кремль, выдал хакера американцам. МИД России выступил с гневным заявлением, в котором говорилось, что "такие действия подрывают конструктивные партнерские отношения, которые в последние годы динамично развиваются между Россией и Израилем". Нааму приговорили к семи годам.

И, тем не менее, сегодня освободили. Да, она провела в тюрьме три лишних месяца. Да, Нетаньяху пришлось искать другой вариант обмена для Путина - утверждают, что он заинтересовал кремлевского гешефтмахера передачей России Александровского подворья, на которое давно положили глаз жадные чекисты. Но, тем не менее, Израилю не пришлось принимать решений, которые сказались бы на национальных интересах страны и ухудшили бы отношения Иерусалима и Вашингтона.

В Киеве - когда соглашались с российским шантажом и отдали Путину Владимира Цемаха и "беркутовцев", руководствовались совсем другой парадигмой. Когда руководителю страны важен сиюминутный успех, а не долгосрочные национальные интересы, такой лидер становится игрушкой в руках кремлевских шантажистов.