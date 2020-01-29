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Espreso.tvОбществоВиталий Портников: Соратники Путина защищают "победобесие "

Виталий Портников: Соратники Путина защищают "победобесие "


фото: regnum
Сторонникам Владимира Зеленского может показаться странной истеричная реакция российских политиков и медиа на выступление украинского президента в Аушвице

Еще большим должно быть удивление самого Владимира Зеленского. Он выступил с ритуальной речью, почтил память жертв Холокоста, вспомнил о подвиге советских солдат, которые освобождали концентрационный лагерь и о том, что начало Второй Мировой войны было положено сговором и совместными действиями двух человеконенавистнических режимов – гитлеровского и сталинского. Все это можно переписать из школьного учебника истории. Ничего оскорбительного для Владимира Путина и приспешников российского правителя украинский президент не сказал. Почему же тогда путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков утверждает, что Зеленский "солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян", а глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин утверждает, что украинский президент "все больше и больше погружается в идеи украинского национализма"?

Все очень просто. Победа в Великой Отечественной войны – основа легитимности путинского авторитаризма. Третьеразрядные чекисты вместе с мелкими бандитами, которым они доверили управлять миллиардами, строят в России Советский Союз без коммунистической идеологии. Это то, о чем в КГБ мечтали всегда. И основой этого режима является отвратительное карикатурное "победобесие", ради торжества которого путинские пропагандисты отказались от подлинной истории Второй Мировой войны. 

То, что Владимиру Зеленскому кажется второстепенным, для Владимира Путина – вопрос выживания. Украинскому президенту может казаться совершенно неважным, как называется улица и какие речи на ней произносятся, главное – чтобы эта улица была заасфальтирована. А российскому президенту совершенно не интересно, есть ли асфальт на улице. Ему важно, чтобы эта улица называлась улицей маршала Жукова, и чтобы жильцы этой улицы никогда не вспоминали о сталинских военных преступлениях.

И если мы будем думать исключительно о том, какой асфальт нам положить на нашей улице и не будем интересоваться, как эта улица называется и знают ли ее жильцы правду о прошлом своей оболганной советскими пропагандистами страны, рано или поздно по этой магистрали – хорошо ли, плохо заасфальтированной – проедет по дороге на Киев российский танк.

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