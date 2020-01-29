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Espreso.tvКультураВ окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем

В окружении психопатов - 5 книг о том, как избежать проблем

...Эгоисты и психопаты, лентяи и сплетники, задиры и критики - со всеми категориями людей иногда приходится жить и сотрудничать. А авторы этих книг быстро и эффективно научат правилам поведения со сложными персонажами из вашего окружения, чтобы избежать проблем и манипуляций со стороны других

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Рой Лилль. Как взаимодействовать с проблемными людьми. - Х .: Фабула, 2020

С одной стороны, автор этой практической книги справедливо говорит, что жизнь слишком коротка, чтобы провести ее в скандалах с людьми, а с другой, напоминает, что проблемные люди могут стать проклятием всей вашей жизни, а работа с ними может превратиться в сплошной кошмар. Так что же делать? Где искать ключ, чтобы раскрыть их, повлиять на них, заставить работать на вас, и чтобы они этого никогда не заметили? Эгоисты, лентяи, критики, задиры, сплетники - ко всеми в этой книге найден подход для общения и эффективного сотрудничества. При этом можно узнать, как погрузиться глубже, посмотреть внимательнее на проблемного человека или ситуацию, найти решение, действовать и двигаться дальше. Так что как взаимодействовать - установление контакта и сотрудничество. Как управлять - методы и приемы. Как получить желаемый результат - стратегия и практические навыки.

"Не существует проблемных людей, - справедливо говорит автор книги. - Просто есть люди, иметь дело с которыми мы должны научиться".

 

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Томас Эриксон. В окружении психопатов, или Как избежать манипуляций со стороны других. - Х .: Фолио, 2019

Автор этой книги стал всемирно известным после выхода предыдущей, а именно - "В окружении идиотов". В ней он изобрел свою модель разделения людей на психологические типы, на четыре цвета по логике поведения и темпераменту. Но есть люди, которых нельзя отнести ни к одному типу.

"Я бы сказал, что это скорее человек вообще без цвета, потому что тот, кто не имеет личности, кто всегда играет роль, не является по-настоящему полноценной личностью, - убежден автор. - Такой человек - это скорее тень, отражение реальности, но сам - нереален. Это своего рода афера на двух ногах".

Следовательно, речь идет о психопатовах, с которыми нужно вести себя крайне осторожно. Поэтому новая книга Томаса Эриксона дает ответа на вопрос: что творится в голове психопата и чем он отличается от других людей; как "вычислить" психопата; как защититься от его манипуляций? Конечно, не каждый психопат является сумасшедшим серийным убийцей. Но большинство из них - среди нас: в вашем районе, на работе или даже в вашей семье. Пришло время раз и навсегда узнать, как они манипулируют вами, - пока не стало слишком поздно!

 

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Решма Саджани. Нeсовершенная, но cмiливa. Мeньшe берегись, большe лaжaй. Живи cмелее! - К .: BookChef, 2019

В этой книге в очередной раз напоминают о том, что многие из нac чувствуютсебя раздавленными подгрузом своих ожиданий. Мы постоянностараемся угодитьвсем и во всем. Нac мучает бeссонница, мыслиотом, не обидели ли мы случайно кого-то, и это создает нaм диcкoмфopт. В конце концов, мы вырослиженщинами, которые бoятcя нeудaч. Нacтaло время расправиться со cтpaxaми, которые глушaт нaши мечты и сужают нaш мир, a еще - снижают нaш шaнc нa счастье. Выбрав cмелоcть, a нe совершенство, мы будем отстаивать cвoю пoзицию, оставив пoзaди то, чтo делает нac нeсчастными, и отвaжимcя дocтичь тoгo, чoгo искренне и страстно хотим. Совершество нaпpaвит нac нa бeзопасный путь, но cммелость дacт дocтичь желаемого. Поэтому автор этой книги делитcя размышлениями и пpaктикaми, как отказаться от пoтpeбности в совершенстве и cтaть cмелыми. Будучи cмелой, xoть и нeсовершенной, каждая из нac мoжeт cтaть твopцом cвoей самой полной, самой смелой и самой растной жизни.

 

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Тина Cилиг. Что следует знать в свои 20. Позволь себе быть не таким, как все. - К .: Наш Формат, 2019

Автор этой книги дает советы и предлагает упражнения, которые помогут развить творческое мышление, нестандартный взгляд на обыденные ситуации и предпринимательские способности, с которыми вы сможете посмотреть на мир как на безграничный источник возможностей. Ведь, когда мы начинаем карьеру, открываем собственное дело или стартуем с новым проектом, то часто боимся и идем проверенным путем. Школа, университет и окружения навязывают нам: выберите стандартный вариант, это самое безопасное. Однако иногда лучшая стратегия - это ошибаться, экспериментировать и мыслить креативно. И неважно, вам 20 или 50. Эту книгу преподаватель Стэнфордского университета Тина Силиг написала в первую очередь для своего сына, пытаясь предостеречь от ошибок, допущенных самой. Это не очередной учебник с пошаговыми инструкциями, как достичь успеха, а история о том, как оставаться смелым, решительным и не бояться быть уникальным всю жизнь.

 

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Нил Штраус. Горькая правда об отношениях. - К .: Наш Формат, 2019

В поисках ответов на вопросы об отношениях, автор побывал в современных гаремах, в клиниках, которые лечат от сексуальной зависимости, и передовых научных лабораториях. То, что он обнаружил, кардинально изменило его представление о любви, сексе, отношениях и даже о себе самом. Так что эта книга - не путешествие, осуществленное в журналистских целях, а до боли честный рассказ о жизненных кризисах, преследовавших автора из-за собственного поведения. Нил Штраус исследует вопросы, которые мужчины и женщины ставят себе каждый день: естественно ли быть верным одному человеку всю жизнь? Могут ли альтернативы моногамии привести к улучшению отношений и большему счастью? Что притягивает нас к партнерам, которых мы выбираем? Можем ли мы сохранить страсть и романтику в течение долгого времени?

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