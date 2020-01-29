Маршрутка в ад. Об Украине в миниатюре, российских сериалах и молчании

29 января, 2020, 13:31

Давайте поговорим об Украине в миниатюре - с людьми и обывателями, которые готовы ехать хоть в пропасть. Чтобы их не трогали

Неделя началась с того, что невесту погибшего бойца Николая Сорочука Ярину Чорногуз и волонтерку Анастасию Конфедерат высадили из рейсового автобуса, которым они после похорон возвращались из Луцка в Киев. Ехали обратно в ротацию - защищать украинскую землю от врага.

Посреди дороги водитель компании Busfor включил российский сериал. Госпитальерка и аэроразведица сообщили, что едут с похорон и попросили выключили это кино, но водитель нахамил и сказал, что будет сериал крутить дальше.

Когда девушки начали снимать конфликт на видео, это еще больше обострило ситуацию. И наконец после ругани - водитель просто высадил Ирину и Настю вдоль трассы и спокойно поехал дальше и не отдал денег за проезд. В Киев они добирались уже автостопом.

"Типичная история" - скажете вы?

А вот и не совсем. На примере рейсового автобуса Луцк-Запорожье вы увидели Украину в миниатюре. И она не такая приглядна, как это может показаться - от Запада до Востока.

Первое. Фактически две девушки пытались доказать всему автобуса, #різницяЄ - и нет компромисса между тем, транслировать российские сериалы на территории Украины или нет. Тем более, в извинении компания-перевозчик указывает - что флешку с любимыми сериалами о россиянах, очевидно, притянул сам водитель. Потому что дают и украиноязычные продукты. Однако большая беда в том, что на один автобус не нашлось ни одного человека, который бы поддержал девушек в их принципиальной позиции. И хотя не позволил водителю высадить их в поле в темную ночь.

Триумф зла стал возможным в Крыму и на Донбассе только потому, что относительно неплохие люди ничего не делали и молчали, делали вид, что они вне политики. Зло уверенно деформировало телевизоры, ютуб, новостные сайты и телеграммы, потому что молчаливому большинству нет дела, что все это финансируют то кумовья Путина, то "Газпром" или прямая российская агентура, замаскированная хорошей вышивкой.

Второе. Волонтер Ярина Чорногуз пережила потрясение, потеряв любимого на войне. Но еще больший ужас то, что не нашлось ни одного, кто бы поддержал девушку хотя бы в горе. Потому все мы типа как люди, а не животные, не имеющие любимых и не теряли близких. Впрочем стоит почитать комментарии на той же странице Busfor, где возмущенные владельцы паспортов государства Украина возмущаются по поводу "двух стерв, которым нечем было заняться". Были такие, кто прямо сочувствовал уволенному водителю из-за поведения "двух агрессивных девах", а были и такие дураки, которые в имени Насти Конфедерат уже увидели намек на фашизм и идеи рабовладения.

Пока будут среди нас такие принципиальные Насти и Ярины, которые не будут закрывать глаза на #немарізниці и будут доказывать, что #різницяЄ - Украина будет жить. Однако надо помнить, что этот ресурс не бездонный и не бескрайний. Тем более оскорбили девушек на территории вильной Украины. В маршрутке, где явно были пассажиры из Волыни. Трудно думать, как будут относиться к госпитальеркам и аэроразведчицам в случае, когда Россия как-то натянет на новую власть одеяло реинтеграции любой ценой.

Автобус Луцк-Запорожье то есть маленькая Украина в миниатюре. Где водитель без клепки в голове и желанием насадить свое видение комфортного маршрута. Есть автобус, полный вне политических овец, которым все равно, лишь бы меня не трогали.

Девушек высадили в зимнюю ночь и без денег - ползали дальше. Так сейчас чувствуют себя настоящие патриоты и активисты, которые не сидели с десяток лет на многочисленных грантах - а просто были настоящими гражданами при любых режимах. Они сейчас - неудобное шумная меньшинство. Агрессивные козлы, которые мешают другим пассажирам под аккомпанемент российских сериалов добраться до рая в Запорожье.

Забегая вперед - мне страшно, кого в регионах навибирають на предстоящих местных выборах? Шария с ОПЗЖ? Ведь госпитальерка и аэроразведчица, оказалось, не герои современных времен, а так, очень неудобные попутчики во всех смыслах этого слова.