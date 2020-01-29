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Espreso.tvОбществоКино и "немцы". Почему новую руководительницу Госкино почти никто не знает?

Кино и "немцы". Почему новую руководительницу Госкино почти никто не знает?

Резонансный кинопроцесс года. Если бы какая-то из украинских премий имела такую номинацию, то конкурс на должность председателя Госкино не имел бы ни одного конкурента

После объявления результатов президентских выборов в киносообществе начали распространяться слухи, что главе Госкино Филиппу Ильенко придется покинуть свой пост. Так и случилось - 19 августа он подал в отставку. Позже объявили конкурс, и один из кандидатов сразу попал под шквал обсуждений. Алексей Кирющенко, режиссер "Слуги народа", "Баек Митяя" и актер в других проектах "Квартала 95". Господин Кирющенко давно живет в Москве, имеет российское гражданство и, в частности из-за плохого владения государственным языком, из конкурса вышел на одном из первых этапов.

Лидером соревнования оказалась Юлия Синькевич, продюсер и гендиректор Одесского кинофестиваля. На одном из этапов она осталась единственным кандидатом и большинство представителей киносообщества были уверены, что ее кандидатура - самая достойная. Однако, Синькевич не прошла собеседование. Одно из объяснений - она не сможет мотивировать профессионалов работать на госдолжностях.

Это решение вызвало волну возмущения кинематографистов, они даже собрали митинг, который, однако, результата не принес. Был объявлен следующий конкурс, участвовать в нем Юлия Синькевич отказалась.

21 января стали известны имена пяти финалистов. Лидером по количеству баллов оказался директор двух столичных кинотеатров - "Бумер" и "Магнат" - Сергей Зленко. И снова представители отрасли предвидели его победу. Господин Зленко - один из самых точных аналитиков украинского кино, его прогнозы по кассовым сборам часто сбываются. В "деле" он уже давно, поэтому хорошо ориентируется в тех или иных аспектах.

Но снова - нет. 29 января министр культуры, молодежи и спорта в своем телеграмм-канале написал: "Правительство назначило председателем Госкино Марину Кудерчук". Представители киноотрасли отреагировали на эту новость с поразительным единодушием: вопросом "а кто это?". Не найдя друг у друга ответы начали гуглить.

Итак, Марина Николаевна Кудерчук менее трех месяцев назад начала работать заместителем председателя Запорожской ОГА. До того два с половиной года руководила местным кинотеатром им. Довженко. Больше в ее биографии ничего связанного с кино не было. Нынешняя руководительница Госкино работала в госсекторе, который занимался экологией, а также была налоговым ревизором-инспектором.

Окончила Общество с ограниченной ответственностью "Бердянский университет менеджмента и бизнеса", факультеты "Маркетинг" (2013 год) и "Правоведение" (2016). Впоследствии - магистратура Днепропетровского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

Пробуем найти больше информации на Фейсбук-странице госпожи Марины. Сразу видим довольно красноречивую аватарку.

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Практически вся лента Марины Кудерчук состоит из аватарок и обложек, фото цветов и с премьер фильмов. Почти нет постов с текстом и хоть какой-то аналитикой. К примеру, о фестивале, который проводился в кинотеатре им. Довженко, можно найти только фотографии, никакой другой информации. То же с кинорынком и другими важными событиями.

Есть фото с Владимиром Зеленским. А также - с Андреем Ермаком. Правда, можно найти фотографии и с другими кинематографистами, которые приезжали показывать свои ленты.

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null Важно и то, что госпожа Марина владеет английским "на разговорном уровне", указано на сайте Запорожской ОГА. Председатель же Госкино должен владеть английским или французским на достаточно высоком уровне, это - одно из главных требований. Ведь одна из задач - общаться с иностранными коллегами, представляя страну и налаживая деловые связи.

Итак, подытожим. Новая глава Госкино - ноунейм для отрасли. Для довольно узкой сферы, в которой почти все всех знают. Она обошла в конкурсе значительно более сильного кандидата. В кино работала два с половиной года, не успев отличиться существенными достижениями.

В интервью госпожа Марина часто не может дать ответ на вопрос журналистов относительно той или иной проблемы украинского кино. Например, отрывки из материалов сайта "061ua":

"- Может украинскому кино не хватает рекламы?

- ... Когда украинские фильмы, особенно если допремьерный показ, стараемся давать заранее рекламу на телевидении, показ освещают в СМИ и рекламируют фильм. Но не знаю, почему зал не заполнен. ....... Американских и европейских актеров узнают. Украинские - еще не так раскручены. Возможно, дело в этом".

Многие кинематографисты, особенно на менеджерских должностях, способны дать широкое объяснение, почему залы бывают заполнены, а почему нет. Как работает реклама, почему и кому ее не хватает, причины низких сборов довольно раскрученных картин и так далее.

Предсказуемо, реакция на это назначение довольно бурная. Все ждут первую пресс-конференцию руководительницы Госкино.

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