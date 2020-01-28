Борис Райтшустер: Меня беспокоят частые консультации Меркель с Путиным, особенно встречи без переводчиков

28 января, 2020, 17:55

Антин Борковский

Немецкий журналист, автор резонансных книг о путинской России в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о подозрительных встречах Меркель с Путиным, пророссийских настроениях в Германии и возможных последствиях этого для Украины

Наше правительство заявило было о том, что готово отдать в концессию Deutsche Bahn Укрзализныцю (впоследствии поступило уточнение, что речь шла не о передаче Укрзализныци в концессию, а о получении консультативной помощи, - ред.)

Я вам искренне сочувствую, ведь я не раз был в Украине, часто езжу, и всегда удивлялся, как надежно работает ваша железная дорога. Это контраст с немецким железнодорожным сообщением. Я часто им пользуюсь и удивляюсь, как в Германии можно было хорошо работающую систему свести на нет, чтобы были постоянные задержки, летом не работали кондиционеры, постоянно что-то случалось. Если эта система будет переведена в Украину, где железная дорога хорошо работает, то это - фантастика. Я не понимаю вашего премьер-министра, наверное, на него оказали "легкое давление" и это связано с какими-то другими вопросами. Вероятно, было бы лучше, чтобы украинская железная дорога взяла в управление немецкую, потому что украинская, как бы это странно не звучало, но работает лучше, чем немецкая.

История с Укрзализныцей, вероятно, лишь малое проявление того, какие закулисные игры ведутся вокруг Украины, к сожалению, к нам долетают лишь небольшие брызги информационного шампанского. Но мы видим, насколько активно и регулярно Путин консультируется с Меркель в последние недели.

Во-первых, я использовал очень легкое слово - "давление". На самом деле, я думаю, речь идет о слове, которое начинается на "ш" и заканчивается на "-таж», но не будем его использовать. Меня эти созванивания тоже очень беспокоят. Вспомните, эти лидеры родом из коммунистических кадровых структур, они там работали. Меркель была комсомольским секретарем. А если присмотреться к тому, что Меркель еще останавливала движение Украины в НАТО, Меркель отводила помощь Украине с вооружением, когда напала Россия. Это Меркель сейчас пробивает "Северный поток-2" и несмотря на то, что публично она выдает себя за защитницу Украины, если присмотреться, что она делает, то это очень сильно отличается от того, что она говорит. И это мне тоже напоминает комсомольские методы, от которых мы уже отвыкли на Западе. Поэтому эти частые консультации с Путиным меня беспокоят, тем более, что лица из ее окружения говорили, что они там встречаются без переводчиков. Участники делегаций удивлены, что нет присутствующих и почему. Это как в старом анекдоте: "там вроде все швейные машины, а на выходе - автоматы". Здесь тоже, на словах все об Украине, а на выходе так не происходит. Меня это настораживает, честно говоря.

Вы очень правильно заметили, разговоры ведутся о швейных машинах, которые затем превращаются в пулеметы, которыми убивают наших солдат на востоке Украины. А в то же время Меркель начинает вести непонятные переговоры с Путиным. В официальном пресс-релизе Кремля даже использовали следующую формулу, это было во время визита Меркель в Москву, о "внутреннем украинском конфликте и пути его решения".

Это очень типично. Если посмотреть на Германию, то сейчас мы имеем худшие отношения с НАТО, которые когда-либо были. 70% немцев считают Америку большой угрозой и только 30% - Путина. И будто случайно, что это происходит именно при Меркель. Она имеет большое влияние и при ней идет такое отчуждение с американцами, с которыми постоянно ссорятся, постоянно идет информационная кампания. Вот возьмите меня. Я - один из острых критиков Путина в Германии. Меня нигде не показывают. Меня показывают в Польше, в Украине и даже в России, а в Германии - на телевидение дорога закрыта, потому что этого не хотят слышать. Когда ты резко критикуешь Путина, как я, то после долгого разговора о том, что я буду говорить в эфире, говорят: "Спасибо, тогда не надо. Вы можете сказать, что Путин - не является демократом, что там проблемы с правами человека, это - пожалуйста". Но если вы скажете, что это - война, он напал на Украину, что это - мафия, это - криминальный режим, - это уже не нужно.

Мы видим, что Путину и Меркель почти удалось продавить так называемый "Северной поток-2". Если бы не позиция США, я думаю, что уже бы дело было "в шляпе".

Так, дело было бы "в шляпе". Проведем определенное сравнение, вечером возле дома мужчина насилует женщину, а соседка, говорит, что, "да нет, то они так забавляются. Это - восточные европейцы. Они так забавляются. Это у них такие страсти". Другие соседи говорят: "Да нет. Он ее палкой по голове ее бьет. Там же явно какое-то насилие. У него же и нож в руках". "Да нет, он то вообще-то культурный, но здесь перестарался. Надо ему сказать, чтобы поласковее, но лучше не вмешиваться. Это - их внутренний политический конфликт". Вы видите, я сейчас смеюсь, но это - смех сквозь слезы. Это же на самом деле ужасно! Нападают на страну, которой давали гарантии, а сейчас делают вид, что это якобы "внутренний конфликт". Это трусость, это безответственность политиков, и это ужасно. Нам не хватает таких людей, как Рональд Рейган, Маргарет Тэтчер. При Рональде Рейгане Москва бы очень быстро отступила бы, я вас уверяю. Даже, возможно, при Джордже Буше, а вот Обама ... Будто бы Украина - это сфера влияния и так далее. Вот поэтому при безответственности Запада мы имеем то, что имеем. Даже сейчас очень много немцев называют россиян соседями, но мы не называем итальянцев соседями. А здесь между нами Польша, Украина, Беларусь, тем не менее мы называем их россиянами и очень часто есть даже легкое пренебрежение к этим "маленьким, непонятным народам, которые оскорбляют россиян". Украину или Беларусь очень многие у нас серьезно не воспринимает. Очень часто наши политики, выступая, говорят, что надо садиться с россиянами и "решить, что делать с Украиной". Это - вопиюще. Мы уже с россиянами сидели в 1938-м и вышел пакт Молотова Риббентропа.

Накануне Второй мировой войны Гитлер и Сталин собирались решать вопрос "безобразного порождения" Версальского договора. И сейчас у нас в Украине есть ощущение, что при взаимном согласии с мировыми силами, частью французских и немецких элит и, без сомнения, всех россиян начнется то или иное секторное разделение Украины.

Я считаю, что, к сожалению, это имеет место. Тайная дипломатия Меркель - это одно из свидетельств того, что сейчас происходит. Это настроение, эти уступки перед Россией, уступки Путину.... Извините, но здесь многие готовы свою бабушку продать Кремлю, не говоря уже об Украине, а вы им мешаете со своими демократическими ценностями! Мол, Путин там восстанавливает порядок - национализм и сильная рука - а вот эти украинцы ему мешают. Это у правых такая позиция. У левых же позиция - "чего же вы американцам помогаете". Я думаю, что это очень важный фактор, вы близки с американцами, и американцы вас поддерживают, потому что антиамериканизм сейчас едва ли не самая сильная движущая сила, поэтому для них вы на стороне зла. Недавно, несколько дней назад, руководитель партии зеленых, которого считают возможным будущим канцлером, будучи в Давосе послушал выступление Дональда Трампа и поступил, как школьный хулиган в переходном возрасте. Он сказал, что после этого выступления мы понимаем, кто наш враг. То есть, просто представьте себе, западный немец, который обязан свободой США, США которые нас защищают, потому что мы не в состоянии защищаться, которые берут на себя это бремя защиты безоружной Германии, с ее фейковых батальонами, о готовности которых сообщили НАТО, но которые существуют только на бумаге. И человек, который может стать канцлером, объявляет Трампа врагом, неужели тогда получается, что и Украина на стороне врага?! От искривления политических представлений, что происходит в Германии именно при Меркель, бывший комсомолке, мне просто перехватывает дыхание. Если бы вы мне десять лет назад сказали, что подобное возможно, я бы вас посчитал сумасшедшим.

А параллельно Путин превратил и без того авторитарное государство в российскую джамахерию, и такое впечатление, что на самом деле он готовится к последнему политическому броску. Если он бросится, то бросится он именно на Украину и Беларусь.

К сожалению, не могу этого исключить. Чувствуется, что Путин готовится. Реформа Конституции, чтобы протянуть себе полномочия. Он явно не хочет уходить. И я думаю, что даже более опасно, что он будет экономическим и политическим способоом дожимать Украину, чем только военным, который также есть. Извините, но черный юмор иногда единственное, что спасает. То, что вам сейчас навязывали немецкие железные дороги, это уже сильный экономический удар по Украине, ведь они ненадежны. Это немного черный юмор, но в этом тоже есть доля правды. То есть вы можете положиться только на себя и на некоторые страны Восточной Европы. Вы говорили о североантлантической солидарности. В Германии уже есть опрос где 2/3 немцев считают, что если "кто-то" нападет на Прибалтику - это же вряд ли будет Беларусь или Китай, который достаточно далеко - это немцы не должны выполнять свои обязательства перед НАТО и не должны их защищать. И если перед кем-то стояла бы задача вывести немцев с НАТО, то лучшего момента, чем сейчас, невозможно представить. Хотя, конечно, Трамп и американцы тоже сыграли в этом свою роль.