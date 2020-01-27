Виталий Портников: Нам нужны украинские Герои Холокоста

27 января, 2020, 11:20

Портников Виталий

В день годовщины освобождения гитлеровского концентрационного лагеря Аушвиц вспоминают не только о жертвах Холокоста, но и о тех, кто спасал людей

Эти спасатели - настоящие герои. И абсолютно разумно поступил израильский мемориальный центр Яд Вашем, когда создал звание праведников народов мира. Среди украинцев тоже таких немало, это нетрудно увидеть во время посещения Яд Вашем, когда читаешь таблички рядом с деревьями, которые посажены в честь праведников.

Однако награждение Яд Вашем вовсе не должно заменить уважение в собственной стране. У израильского мемориального центра - свои строгие стандарты, свои правила. Когда речь идет о людях из многих стран мира, возможно, иначе и нельзя. Но в результате без отличий остаются люди, которые очевидно заслуживают награды, во время своего пребывания в Израиле президент Украины вспоминал о двух таких случаях. Но, может быть, нам нужно думать не об изменении правил Яд Вашем, а о наших собственных правилах? О учреждении звания Украинского Героя Холокоста? О нашей собственной аллее праведников - например, в Бабьем яру?

В Великобритании в 2009 году было введено отличие Британский Герой Холокоста. Это правительственное отличие, но его введение было инициировано общественностью. Ради такого отличия даже пошли на отказ от вечного британского правила - не присуждать никаких наград посмертно.

Эту - присуждают. И понятно, что в большинстве случаев британские награды совпадают с решениями, которые уже приняты Яд Вашем. Но есть и те, кто не получил соответствующего отличия мемориального центра. У британской награды - свои собственные правила и стандарты.

Если мы введём звание Украинского Героя Холокоста, мы сможем достойно увековечить память о каждом украинце, который спасал своих еврейских соотечественников во время Второй Мировой войны. Но и не только. Стоит подумать о том, чтобы отмечать людей, которые проявляли чудеса человечности во время этнических конфликтов на украинской земле в годы этой страшной войны - например, украинцев, которые спасали поляков и поляков, которые спасали украинцев. Ведь и это были подвиги, решения, которые могли стоить - и нередко стоили - жизни. Так что давайте не будем обо всех этих людях забывать, они заслуживают нашей собственной памяти.