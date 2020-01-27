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Espreso.tvОбществоПлодовиты 80-е, слабые 90-е, загадочные нулевые: какое поколение рулить в Украине?

Плодовиты 80-е, слабые 90-е, загадочные нулевые: какое поколение рулить в Украине?


фото: reuters
На "восьмидесятников" ложится трудная задача: обеспечить Украине возможность уцепиться все-таки всеми возможными способами в последний вагон поезда, который уже почти двинулся в направлении станции "Цивилизация"

Думаю, все видели недавно опубликованную министром Дубилетом информацию о численности населения в Украине на данный момент. Оно составляет, по версии правительства, 37 млн 289 тыс граждан по состоянию на 1 декабря 2019 года. Правда, без учета украинцев на оккупированных территориях и за рубежом, еще и с погрешностью в более 2%. Плюс есть немалые вопросы по тому, как были получены эти цифры. По словам чиновника, Кабмин решил подытожить информацию мобильных операторов и социологов, данные из государственных реестров и Пенсионного фонда. Оставим для экспертов оценки того, насколько достоверны эти данные, однако можно не сомневаться, что общие тенденции они вполне отражают. В данном тексте нас интересует скорее приблизительное количество людей в поколениях украинцев. Если еще проще - кого больше и кто соответствии влиять на развитие украинского общества больше.

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Итак, если мы внимательно проанализируем приведенную выше иллюстрацию, то сразу бросается в глаза два момента. Первый - пик диаграммы, как для мужчин, так и для женщин, который приходится на возраст 35 лет. И ее низкое значение, которое приходится примерно на возраст от 20 до 25 лет. Почему же так?

Все достаточно просто. Пусть нас в данном случае не сбивает с нужной темы распределение ООН по трудоспособном возраста - Не он нас интересует сейчас. Итак, дело в том, что сейчас Украина входит в довольно важный и интересный этап - смену поколений. Автор этих строк уже ставил этот вопрос, но коротко напомню о сути. Общественные вкусы и пути развития всегда определяет отнюдь не желанная недостаточно умными людьми молодежь, а люди в возрасте 35-55 лет. Почему? Объяснить довольно легко. Ведь именно в этом возрасте достигается гармоничное сочетание состояния, уровня карьеры, количества связей и банального здоровья. Люди уже достигают эмоциональной и рабочей зрелости, и при этом имеют достаточно сил для реализации всего этого плюс достаточный уровень оплаты труда или заработка. Поэтому состояние общества достаточно легко спрогнозировать через призму того, какое поколение находится в этом наиболее продуктивном возрасте.

И вот именно в последние 5 лет Украина вошла в процесс смены поколений. Поколение условно 1965-1979 годов рождения начинает постепенно замещаться поколением 1980-1989 годов. Самое интересное, что людей 80-х годов рождения банально очень много. Почему? Ну, потому что в конце своего существования СССР разрешил гражданам иметь хоть немного свободного личного пространства. Что сразу весомо повлияло на рождаемость. А, согласно статистике, 80-е по плодовитостью ничем не уступали даже послевоенном "бэби-бума" в США.

Итак, что же это за поколение? Далее займусь самоцитированием: "И вот теперь наступает момент, когда постепенно вместо комсомольцев и бизнесменов из 90-х (60-70-х годов рождения) в определяющий в социальном плане возраст входит поколение тех, кто СССР задел бегло только в школе. А многие , особенно рожденные во второй половине 80-х - даже вообще не тронули в трезвому возрасте. Это те, для кого 90-е были не временем строгого выживания, как для тех, кому сейчас за 50. И не тем, когда-то надо было вишукувуваты свое место в жизни, как тем, кому за 50.

Мы росли и заканчивали вузы в сите 2000-е. Именно мы становились первопроходцами социальных сетей и электронной мира. Это из нашего поколения происходят почти все те, кто стал первооткрывателями IT-бизнеса в стране. Это именно наше поколение породило едва ли не лучших в мире украинских хакеров. Это именно мы сделали сознательный выбор в пользу украинского. Именно поколения 80-х стало боевым отрядом Революции Достоинства. Обеспечив основную интеллектуальную, человеческую и идеологическую поддержку тем событиям. В конце концов, именно поколение 80-х составило основу волонтерского и добровольческого движения в войне на Востоке.

Однако именно из нашего поколения происходят персонажи типа Олеся Довгого или Романа Насирова. То есть, людей, которые ментально вообще не имеют уже никаких тормозов в плане умения дерибана, воспитанные на бесконтрольно-рейдерской реальности войны олигархов второй половины 2000-х на фоне импотентного Виктора Ющенко. Именно наше поколение впитало в себя всю отвращение к закону, которую воспитали 2000-е и бесконтрольное обогащение "регионалов" при Януковиче.

Поэтому, способно ли наше поколение все изменить? ... Автор этих строк не имеет четкого ответа. Как, наверное, и любой желающий. Но мой прогноз - да, сможем. И вот почему. С каждым поколением, даже несмотря на механизмы ретрансляции стереотипов и общественных установок, количество "совке" в мозгу будет постоянно уменьшаться. Так, может, многие из нас гораздо более циничные даже за "комсомольцев 80-х". Зато у нас нет вот этого патернализма в голове в стиле "царь хороший, а бояре - плохие". Мы не привыкли ожидать от государства ничего, кроме проблем. Мы привыкли полагаться только на себя во всех делах - и хороших, и плохих.

Мы не любим, когда нас и без нас что-то решают. Среди нас достаточно и негодяев, и воров - как и у всех поколениях, наконец. Однако у нас гораздо меньше сего генетического рабства и покорности перед системой. Пусть даже интеллектуально мы во многом уступаем предыдущим поколением, но их эрудиции мы можем противопоставить скорость мышления и решительность в принятии решений ". Учитывая, что" восьмидесятников "очень много, то именно эти люди ближайшие лет 20-25 будут определять лицо Украины. Почему так много - спросите вы? Ведь следующее поколение должно подпирать скорее. А вот и нет.

Перейдем к обратному значения - падение диаграммы. Оно тоже достаточно легко объясняется одним словом: "90-е". Именно так, речь идет о поколении родившихся в промежутке между 1990-м и 2000-им годами. Когда катастрофическая социально-экономическая яма, в которую рухнула страна, вызвала соответствующее же и падения рождаемости. Проще говоря, поколение 90-х - очень малочисленное. И поэтому - слабое в плане влияния на общественные процессы. Потому что здесь в действие вступает закон больших цифр. Те, кого мало, не могут заменить тех, кого много. Особенно учитывая, что поколение 90-х, в отличие от 80-х, росло уже в атмосферу не выживания, а пусть мнимого, эфемерного, но определенного экономического роста конца 90-х - 2000-х. Поэтому, мало сомнений в том, что это поколение быстро отметится в книге судеб, и так же быстро и достаточно незаметно уйдет. Не только из-за количества, но и через определенную инфантильность, всегда присущую поколением, которые подражают великие потрясения, последствия которых были исправлении не их руками.

Ну, и наконец, в самом низу диаграммы мы видим опять немалый рост. Потому что это в игру вступает поколение нулевых годов рождения и начале 2010-х. Как видим, их не так много, как "восьмидесятников", но истинно больше родившихся в 90-е. И вот именно это поколение изменит за указанные выше четверть века людей 1980-х годов рождения. Так, даже в этом Украина будет переживать не типичный для обычной междупоколейности мобильности процесс. Получается так, что людей, которые родились еще при СССР и помнят жизнь без мобильного телефона, заменят те, кто уже не представляет себя без гаджетов и всемирной паутины. То есть, разрыв в мышлении и восприятии действительности будет впечатляющим. Тем более, что каким именно будет это поколение миллениалив, пока сказать трудно, ведь они в большинстве своем не достигли трудоспособного возраста или учатся.

Одно можно сказать наверняка - именно на "восьмидесятников" ложится трудная задача: обеспечить Украине возможность уцепиться же всеми возможными способами в последний вагон поезда, который уже почти двинулся в направлении станции "Цивилизация". Понимая, что даже в случае успеха воспользоваться плодами этих усилий вряд ли удастся. И подменить нас некому. Потому междупоколейная пропасть слишком велика. И пусть даже с учетом ускорения всех общественных процессов, миллениалы готовы будут подхватить флаг быстрее, чем это произошло с нами, однако до этого все равно еще далеко.

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