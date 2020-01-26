Возвращение во времена Януковича, заявления Арахамии и отмена евроинтеграции

26 января, 2020, 10:34

Николай Княжицкий

Чем опасны заявления председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии о прекращении синхронизации украинского законодательства с европейским и почему назначения экс-адвоката Януковича на руководящую должность в ГБР ставит под угрозу расследование убийства Небесной сотни и возвращает нас во времена диктатуры - в еженедельном блоге Николая Княжицкого на Эспрессо

На прошлой неделе Давид Арахамия, лидер фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, сказал, что нам нужно пересмотреть возможность синхронизации украинского законодательства с законодательством Европейского Союза. Зачем? Давид говорит, что некоторые пункты нам невыгодны. Конечно, это ошибочное мнение. Потому что когда Польша, Румыния, другие страны захотели отделиться от этой порочной советской системы, стать действительно независимыми, все, что они сделали после своих бархатных революций - это присоединились к НАТО и Европейскому Союзу. И выполняли, между прочим, все условия. И законодательство синхронизировали. Потому что суть синхронизации законодательства как раз и состоит в том, что верховенство права, права человека, демонополизация, свободная экономика являются общими для всего Европейского Союза. И от нас, если бы мы захотели стать членами Евросоюза, требовали бы того же самого.

Но не случайно Давид Арахамия это сказал. Хотя все время извинялся и говорил, что что-то другое имеет в виду. Потому что то, что мы отходим от наших обязательств перед Европейским Союзом, я чувствую каждый день. Вот в пятницу были мы с коллегами из "Европейской солидарности" в Государственном бюро расследований. Пошли туда по просьбе семей героев Небесной сотни, семей погибших на Майдане, которые были глубоко возмущены тем, что бывший адвокат Януковича назначен первым заместителем председателя ГБР. И многими другими вещами они были возмущены, написали заявление и отдали нам, чтобы мы отнесли его, зарегистрировали и встретились с руководством ГБР. Ну, мы пошли. Конечно, никто нас там не ждал. Стояла решетка, за решеткой сидели какие-то молодые люди, которые даже голову не поднимали в нашу сторону. Хотя, согласно Закону "О статусе народного депутата", мы могли совершенно спокойно зайти и передать это заявление, и никакого преступления или проблемы в этом не было. Стыдно было смотреть, когда эти ребята в форме сидели и пренебрежительно ухмылялись не только семьям героев Небесной сотни, но и моему коллеге, генералу Забродскому - герою русско-украинской войны, командующему десантными войсками, который сделал уникальный рейд и спас жизнь многим украинским солдатам, действительно легендарному человеку. И вот сидит этот 20-летний мальчик и хамски ухмыляется.

Ну, такова жизнь. И дело ведь не в этой хамской ухмылке, а в том, что это противоречит Соглашению об ассоциации. Независимость парламентской ветви власти гарантирована и обеспечивается, как и права народного депутата, права парламентария, в каждой стране. В каждой европейской стране. Конфликт интересов, когда адвокат Януковича назначается расследовать преступления против тех, кого по его (Януковича, - ред.) указанию, возможно, убивали, такой конфликт интересов невозможен в каждой европейской стране. А у нас - возможен. Поэтому Давид Арахамия и хочет отменить Соглашение об ассоциации. Поскольку следствием этого будет диктатура, исчезновение независимости и то, что мы попадем под российское влияние окончательно.

Соглашение об ассоциации - это не просто документ. Синхронизация украинского законодательства с европейским - это не просто подпись на бумажке. Соглашение об ассоциации - это документ, за который люди вышли на Майдан, отдавали свои жизни. Это документ, из-за подписания которого, а вернее для того, чтобы мы его не подписали, Российская Федерация начала войну против Украины. Это документ, за который люди клали свою жизнь. А для Давида это, пожалуй, не так важно. Потому что какие-то наши интересы важнее.

Но наши интересы и есть в синхронизации нашего законодательства с законодательством Европейского Союза. Благодаря этому работает Венецианская комиссия, благодаря этому мы выиграем международные суды и в Стокгольмском арбитраже, и во многих других судах, например в отношении украинских моряков, и заставляем Россию хоть немножко меньше проявлять свою агрессию, хоть немножко больше жить по европейским правилам. И поэтому Россия принимает закон, по которому ее Конституция должна быть над международными соглашениями, хотя нигде в европейских странах ничего подобного нет. Потому что они не хотят выполнять решения европейских судов. Они не хотят, чтобы мы, подписав Соглашение об ассоциации, интегрируясь в Европейский Союз, могли бы честно, на глазах всего мира, ставить Россию на место. Поэтому они говорят: нет, наша Конституция выше. А у нас Давид говорит: нет, не все законы мы должны выполнять или синхронизировать с европейскими. И якобы это нам должно быть выгодно.

Нет, Давид, нам это не выгодно. И господин Зеленский, и все члены фракции "Слуга народа", нам это не выгодно. Мы должны полностью выполнять Соглашение об ассоциации. Разве что, возможно, бороться за определенные квоты для поставок украинской продукции на европейский рынок, которые значительно выросли. Это было бы положительным, и воля Евросоюза на это есть. Мы должны бороться за то, чтобы стать членами НАТО. Мы должны выполнять решения европейских судов и заставлять других их выполнять. И да, мы должны слушаться рекомендаций Венецианской комиссии, прислушиваться к тому, что говорит нам Европарламент, наши европейские партнеры. Для того, чтобы потом стать одними из них. И только тогда - общим европейским голосом, совместными усилиями всех европейцев, других народов - украинцы смогут построить сильное независимое государство. Которое победит в войне с Россией.