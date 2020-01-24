Рагули Давоса. Как делегация около сотни людей только ухудшила имидж Украины

24 января, 2020, 14:10

Можно вывезти украинца из Трускавца в Давос, но Трускавец останется с ним

Делегация под сотню человек на Всемирном экономическом форме не сделала погоды для инвестиций в украинскую экономику. Несмотря на то, что стоимость билетов на пафосное событие стартует от 20 тыс. долларов, участие украинских делегатов больше напоминает фотосессии приезжих туристок возле столичных "Бетли".

Начнем хотя бы с нашумевшего заявления от президента Зеленского об "инвестиционной няне" тем, кто инвестирует 100 миллионов долларов и больше в украинскую экономику. Когда украинский олигарх Александр Ярославский поинтересовался по горячим следам в Давосе у украинском премьера Алексея Гончарука, будет ли такой "бэби-ситтер" для украинского бизнеса, глава правительства сказал, что это просто маркетинг. То есть, президент и премьер даже не согласовали между собой красивую легенду для потенциальных инвесторов накануне поездки в Давос.

А если вспомнить проблемы с безопасностью переговоров - массовые ливни "прослушек" и недавнее попытки премьера самому навешать "лапши" для президента, то я не знаю, кто бы решился принести свои миллионы людям, которые вместо поиска антикризисных специалистов решают на тайном совещании, как латание бюджетных дыр выдать за укрепление гривни.

Далее было заявление от того же Гончарука о перспективе передаче "Укрзализныци" в управление немецкой кампании на 10 лет, немцы сказали - "нет-нет, мы только консультируем".

Апофеозом стало поведение Тимофея Милованова, министра экономической политики, который не смог использовать поездку в Давос иначе и лучше, чем встретиться... с народным депутатом ОПЗЖ Натальей Королевской.

Это при том, что министерство находится через дорогу от парламента, где в сессионную неделю Наталью Юрьевну можно легко встретить и поговорить без дорогого билета на мероприятия в Давосе.

Милованов решил поискать с ней компромиссы по поводу кодекса о труде, а вот, если покопаться в истории, по госпожа Королевская и не с нами имела дело. В разное время депутат ОПЗЖ была была председателем группы украино-российской депутатской дружбы, сбежала от Тимошенко, выдвигалась на выборах по квоте Ахметова, убежала к Фирташу-Левочкину, а теперь в рядах топ-депутатов Медведчука. Интересно, это такая неразборчивость или поиск союзников ради заключения мира Донбасса путем компромиссов с регионалами?

Такими селфи Тимофей Милованов который раз поставил вопрос о соответствии запросов на зарплаты украинских министров и тем, какую фигню они творят на публику? Напомню, недавно Милованов называл свои желаемые аппетиты на должности - это 5-10 тысяч долларов. Однако если ты поехал в Давос и не нашел никого интересного из западных делегаций, а сфоткался с Королевской и выдаешь это за фотографию дня, есть большие вопросы к компетентности министра, который славился тем, что работал профессором в США.

Фото "нового лица" с тем, на котором негде метки уже ставить, - символ новой Украины. Недолюбленной, на самом деле никому не нужной и такой, где главное заработать свои деньги - хоть в министерстве, которое взывает о реформах. Хотя на нелегальных копанках Донбасса.

Запас прочности, который накопила Украина за двадцать с лишним лет, завершается. То, что делалось годами, и то, за что боролись, завершается. Наступает новая реальность - технологического процесса и скорости реакций. Украина может не успеть никуда и так и остаться болотом между Азией и Европой, пока наши новые и молодые мужи заботятся о своих зарплатах и сомнительном контенте для соцсетей.

Дальше Милованова пошел разве что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Пока правительство пытается втюхать новый закон для противодействия дезинформации в условиях российской агрессии, товарищ Арахамия любезно пообщался с представительницами российских СМИ. Где в развернутом интервью заверил, что как член комитета по нацбезопасности и обороны никакого резервного плана силового освобождения оккупированных территорий не видел.

Причем одна из милых российских журналисток является никем иным, как Наилей Аскер-заде.

Эффектная брюнетка с телеканала "Россия" - не просто владелица ТЭФФИ, яхт, бизнес-джета и элитной недвижимости. Наиля является гражданской женой и матерью двоих детей председателя правления ВТБ Андрея Костина, одного из ближайших соратников Путина. Любовь этих двоих недавно стала предметом расследования российского оппозиционера Алексея Навального - эти двое посвящают друг другу лавки в Центральном парке Нью-Йорка за десятки тысяч долларов.

Сам Андрей Костин тоже сейчас находится в Давосе - и зря бюджетные средства, как украинские делегаты, не тратит. Хотя бы потому, что два года назад на Костина были наложены американские санкции "за подрыв американской демократии, хакерские атаки или противоправную деятельность, в том числе на Украине".

Поэтому вчера Костин давал интервью своим СМИ, как они с товарищем Путиным списали долги оборонно-промышленного комплекса. А еще близкий друг российского лидера активно убеждал американские СМИ, что изменения в Конституцию - это круто и прогрессивно.

Болтун Арахамия оказался находкой для российской пропаганды с такими пикантными связями.

Но есть одно но - не умеешь давать интервью, то сиди дома. Или хотя бы ищи свой родной ТСН.

Мог ли Арахамия не знать, кто такая Аскер-заде?

Любимая женщина банкира Костина ежегодно работает в Давосе, устраивая провокации украинской делегации.

Так, в 2018 году Наиля надела вышиванку и пришла к бывшему президенту Петра Порошенко спрашивать, зачем он принял закон о войне.

Под законом о войне имелся в виду закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который регулирует правовые основы использования Вооруженных сил Украины на востоке страны, а Россию признано агрессором.

Порошенко отказался от комментариев, а украинская сторона пожаловалась на провокации к организаторам. После этого организаторы Всемирного экономического форума сочли действия российской прессы как провокацию и лишили участников вчерашнего инцидента права находиться в конгресс-центре во время официальных мероприятий украинского президента.

Подытоживая, почему визит многочисленной делегации в Давос - скорее провал, чем победа - скажу, что эти люди там не сумели заручиться поддержкой своих бизнесменов. А если взглянуть инстаграммы "понаехавших" - это была своя нишевая тусовка. Редко кто даже осмелился сфоткаться хотя бы с Гретой Тунберг, которая была звездным гостем. А о каких-то селфи с Трампом нечего и говорить. И действительно зачем - если есть любовница Костина и Наталья Королевская.