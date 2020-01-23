Зеленский живет, под собою не чувствуя страны

23 января, 2020, 14:19

Очередной вояж господ Зеленского, Гончарука и остальной депутатской братии в Давос, особенно - их риторика там, в очередной раз доказала очевидную уже всем более-менее адекватным людям истину. Вот она - к власти в Украине пришли люди, которые ее не понимают и не чувствуют. Как с экономической, так и с политической точки зрения

Потому обе ноги этой власти происходят из мира виртуального. Только если ложные представления внутри страны пока еще находят благодатную аудиторию в виде личных сторонников Зеленского, то на полях встречи мировых олигархов благодурости о "нянях" для инвесторов может иметь только один результат - пустой зал во время выступления и отсутствие интереса к тому, кто не понимает собственной страны.

Эта перефразированная цитата из русского поэта Иосифа Мандельштама, которая вынесена в заголовок, как ничто другое лучше иллюстрирует те процессы, которые сейчас происходят с нашей страной. Этот текст - не столько о том, что именно говорил Зеленский и Гончарук перед мировыми денежными мешками. Особенно учитывая, что они, в большинстве своем, просто проигнорировали украинских чиновников. Потому удивление от прошлогодней победы Зе уже испарилось даже с точки зрения изучения технологии достижения этого успеха. А осталось стойкое понимание непрофессионализма и дилетантизма нынешней власти в почти каждом ее бытовом проявлении, которая во всем надеется на метод "включи харизму в неформальной беседе". Сказать, что это не очень действует - ничего не сказать. Ведь когда человек, получивший на выборах почти три четверти голосов за себя лично и немного не дотянул до двух третей мест в парламенте вместо четкой экономической политики предлагает приставить к мифическим инвесторам очередного хипстера в очках - это говорит о глубоком непонимании того, чем является Украина.



Однако давайте по порядку. Итак, с кого у нас складывается нынешняя конструкция власти? Во многом - совершенно случайно, набранная по принципу: кто свободен и согласен работать, а еще лучше - кто имеет зуб на власть предыдущую. И тем не менее. Итак, первыми разберем тех, кто близок лично к Зеленскому и кого можно назвать его личной командой. Если убрать приближенных типа Богдана и Ермака, все люди, которым доверяет нынешний президент, это выходцы из "95 квартала". То есть, шоу-бизнеса. То есть, это те, кто привык жить в мире виртуального производства. Что дает им огромное пиар-преимущество, ведь в способности держать фокус общественного внимания и постоянно придумывать новые фишечки для своего зрителя им действительно нет равных. До сих пор. Надо признать, что в умении создавать новые информповоды для своего преданного зрителя этой команде мало кто может составить конкуренцию.

Но проблема в том, что государственное управление - это отнюдь не серия пиар-поводов, которые перекрывают друг друга. Это скучное, хлопотное, особенно в наших условиях, дело, где все должно основываться на деньгах и цифрах. И не в форме "получили гонорар - вложили в аппаратуру - получили гонорар - потратили на отдых". Нет, в форме длинного планирования, отслеживания интересов всех лиц, а не только своего, и тому подобное. И да, с детьми придется видеться довольно редко. Виртуальные информповоды действуют только до определенного момента - пока вдруг любителю роликов Зеленского не доносят через те же социальные сети, что министр получает столько, сколько не заработает вся его семья за столетие.

И вот здесь мы выходим на вторую категорию людей, из которой прежде всего состоит нынешняя власть. Это - выходцы из грантов-общественного сектора или максимум - сектора консультативных услуг. Люди, которые привыкли жить в дистиллированном мире европейских стандартов во всем, в том числе и зарплат. Правда, за счет европейских и американских налогоплательщиков. Но - в Украине. Это люди, которых медийные шавки Коломойского типа всех этих дубинских/ бужанских называют словом "соросята". Конечно, абсолютное большинство из них не имеет никакого отношения ни к самому 90-летнему американскому мультимиллиардеру, ни к его структурам. Однако, что греха таить, есть порождение многолетних грантовых программ западных стран.

В этом нет ничего плохого, ведь Запад давал деньги на очень благие цели, и слава Богу, что давал, и дай Бог - будет давать и дальше. Здесь вопрос скорее к эффективности их использования, этих средств. Но мы сейчас не об этом. А о том, что публика, взращенная на этой благодатной почве, так же, как и первая нога Зе - "квартал-команда" - привыкла жить в виртуальном мире узкой тусовки для избранных. Где важны пиар-акции для грантодателей, ивенты для избранных, годовые отчеты, поездки в "хед-офисы" и другие. И где реальный результат можно подменить всем выше перечисленным. Где виртуальное опять же господствует над реальным. Поэтому, меня лично не удивляет, что Зеленский сформировал исполнительную власть из близких себе по духу, таких же порождений виртуального мира.

Но 248 дней президентства Зеленского, о которых он сам сказал в Давосе, - интересно, он что, тоже, наверное, считает дни до его окончания - четко показали, что умение делать картинку помогает победить, но не удержать победу. Особенно в такой отсталой в сакральном для нынешней власти вопросе диджитализации стране, как наша. Можно сколько угодно призывать инвесторов в страну, но потом своим предложением "няни" четко показать, что у нас честно делать бизнес почти нереально. Я уже молчу, как должны такое предложение воспринимать украинские предприниматели, которым "плюшка" в виде "няни" не предусмотрена.

Получается, что господство "виртуальников" может прекрасно создавать пиар, но не реальный продукт для этого пиара. Нынешняя властная команда живет, под собою не чувствуя страну, которой правит. Не на уровне шоу, а на уровне глубинных ее запросов и форм, в которых эти запросы удовлетворяются. Интересно, как диджитализация изменит прокурорско-ментовские кланы, судейский "беспредел" или влияние того же Коломойского на все вышесказанное? И то, как реальный западный бизнес реагирует на шаманские камлания по зазыванию денег в страну, то есть, опять же, перед пустым залом во время выступления "шамана" - это приговор. Картинкой сыт не будешь, это даже Янукович знал. Узнает ли об этой простой истине порождение виртуального хайпа под именем "Зе-власть", мы все узнаем очень скоро.