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Espreso.tvКультураЗабить на все? - 5 книг о правде жизни

Забить на все? - 5 книг о правде жизни

Авторы этих книг буквально "раздеваются" перед читателем, обнажая "жизненные" истины и демонстрируя откровенную правду об истинном положении вещей. А он такой, что виртуальная реальность всегда лучше повседневной жизни, которую все равно надо прожить

 

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Марк Мэнсон. Изящное искусство забивать на все. - М .: Наш Формат, 2018

Автор этой необычной книги напоминает о том, что мы живем в культуре, зацикленной на слишком оптимистичных ожиданиях. С самого детства нам навязывают нереалистичные идеалы, которых мы стремимся достичь, несмотря на все: только самые высокие оценки, совершенная внешность, сверхсовременные гаджеты, крутая работа, только экзотические путешествия и не менее яркие фотографии в соцсетях. Пребывая постоянно в погоне за успехом и счастьем, мы стараемся избегать любого негатива. Однако негативный опыт, как утверждает Марк Мэнсон, чрезвычайно ценен: он освобождает нас от миража счастья. «Многие боятся принять мысль о своей обычности, но это - опасная дорожка, - предостерегает автор. - Если считать, что жизнь чего-то стоит только тогда, когда ты самая-самая, то много людей вокруг и ты сам кажутся ничтожным мусором. Путь к эмоциональному здоровью таков: «ешьте овощи» - примите тот факт, что ваша жизнь часто будет скучной и, возможно, совсем обычной. Но в этом нет абсолютно ничего страшного ».

 

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Георгий Почепцов. Гламур 2.0: Телесериалы, масскульт и соцмедиа как создатели виртуальной реальности. - М .: Фолио, 2019

Автор этой книги не случайно напоминает, что современный мир переживает активные видоизменения. Поскольку, чтобы выжить в этом мире, чьи новые форматы и характеристики иногда ставят нас в тупик, следует знать его основные трансформации. В этот мир пришли гламур, маскульт, соцмедиа, телесериалы, которые создают свою виртуальную реальность вместо реальности физической. Гламур является частью новой визуальной культуры. Маскульт - это культура другого типа, которая заполняет свободное время человека. Сегодня главным источником массовой культуры стали телесериалы: они выполняют функции религии и идеологии, а их «жрецы» спрятаны за яркими сценами и блестящими героями. Новые поколения готовы воспринимать маскульт и сложным, и массовым. И это еще одно измерение сложности. Просто каждый выбирает то, что ему по силам. И именно с таким миром помогает разобраться эта книга.

 

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Минэко Схиппер. Голые или покрытые. Мировая история одевания и обнажения. - Л .: Издательство Анетта Антоненко; К .: Ника-Центр, 2019

Автор этой провокационной книги - почетный профессор межкультурного литературоведения в Ляйденском университете, которая издала несколько научных книг, эссе и романов. Ее книга окунать любознательного читателя в неисчерпаемую историю человечества о его обеспокоенности собственным телом и определенными его частями в свете публичного пространства - от подвязанного пениса до накладных ягодиц. Она касается капризных границ нашего видимого тела в различные эпохи, традиций, религиозных предпочтений на разнообразных примерах обнаженного и скрытого, сдержанного и соблазнительного, привлекательного и скандального образа в глазах посторонних. Ведь с истории неизвестно, когда, где и в какую эпоху нашим предкам пришло в голову покрывать свое тело. Они приукрашивали себя, чтобы выглядеть красивыми и мощными, чтобы маскировать недостатки, защищаться от холода, жары и ранений или же срамоту свою скрывать?

 

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Гербен ван ден Берг, Пол Питерсма. 25 ключевых моделей управления. - М.: Фабула, 2020

Авторы этой книги не зря считают, что широкий спектр предлагаемых моделей управления может сбить с толку, ведь обычно в бизнесе пользуются только несколькими известными моделями. А как насчет остальных? Известны они? И если так, то почему же мы не знаем о способах их практического применения? Поэтому нам предлагают описание каждой модели, а затем объясняют, почему и когда ее использовать, что она делает и на какие вопросы помогает ответить. Поэтому, как видим, книга ориентирована прежде всего на то, чтобы осветить 25 самых популярных моделей управления, а не дать рецепт «хорошего» управления и организации. При этом речь о том, как упростить и визуализировать реальность, чтобы можно было обсуждать вопросы, пользуясь «общим языком» и решая их правильно и быстро. «Используйте предложенные модели разумно, с учетом конкретного контекста, - тем не менее, предостерегают авторы, - поскольку структурирование реальности очень отличается от управления реальностью».

 

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Татьяна Трофименко. Сам себе психолог. Самые эффективные приемы психологической реабилитации. - М .: Клуб Семейного Досуга, 2019

Эта книга поможет справиться со сложными, стрессовыми жизненными ситуациями без помощи психолога. В результате ее прочтения улучшится психологическое и физическое состояние. Издание повлияет на читателя как единственный текстовый информационный массив. Эффективность такого воздействия доказана предыдущими 23 книгами автора, каждая из которых решает свой круг задач. На страницах, в частности, этой книги можно найти приемы, которые позволяют справиться с трудными ситуациями, отпустить обиды и даже скорректировать судьбу. Поэтому интересными кажется формирования судьбы работой мозга, техника «Экскаватор» от обид и при разрыве отношений, обида на в манипуляторов и энергетических вампиров, реальные причины страхов и фобий и многое другое. Таким образом, читатель получит психологическую поддержку, которую оказал бы умный и очень хорошо понимающий друг в трудных жизненных ситуациях.

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