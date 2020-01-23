Виталий Портников: Союз дилетантов и приспособленцев может привести только к краху

23 января, 2020, 12:11

Портников Виталий

Возмущённая реакция общественности на заявление лидера фракции "Слуга народа" Давида Арахамии об отказе Украины от гармонизации законодательства с ЕС и последующее опровержение слов депутата как им самим, так и евроинтеграционным вице-премьером Дмитрием Кулебой не должно отвлекать нас от сути того, что произошло

А суть проста - неопытный Арахамия просто выболтал то, что эти люди обсуждают между собой в кулуарах. Обсуждают не как политики, не как "агенты Москвы" - не нужно их демонизировать. Обсуждают как обычные "решалы", как обыватели, как люди, которым мешают правила цивилизованного мира. Разве в социальных сетях мы не видим схожих комментариев на заданную тему? Разве тот же Арахамия чем-то отличается от любого обычного пользователя социальных сетей или телевизионного зрителя, потребляющего низкопробную политическую продукцию олигархических каналов? Разве Арахамия стал главой фракции самой большой партии страны потому, что занимался политикой, имеет взгляды, представляет себе хотя бы приблизительно контуры политических, экономических, социальных процессов в современном мире? Да нет же, конечно! Его появление во главе фракции партии "Слуга народа" - такая же случайность, как и появление из ничего самой этой партии, такая же случайность, как появление из ничего нового президента Украины. Случайность, обусловленная стремлением олигархических кланов законсервировать и усилить своё влияние на государство и готовностью обычных украинцев - таких, как Арахамия - либо поверить в возможность чудесного и одномоментного решения всех тех сложных проблем, которые стоят перед нашей страной, либо воспользоваться чужой наивной верой для собственного "социального лифта".

В Давосе мы просто продолжаем наблюдать плоды того, как работает случайность, когда становится властью, как она сметает все на своём пути. И дело же не только в заявлениях Арахамии. В тот же день президент Зеленский предложил потенциальным инвесторам персональную "няню" - и я не сомневаюсь, что в окружении президента это предложение считают гениальной идеей.

Но это так не работает. Инвестору можно предложить либо справедливое правосудие и равные правила для всех, либо - в частной беседе - правило диктатуры, готовность уничтожать его конкурентов и защищать его от «силовиков». Либо как в Европе, либо как в России. Но уж точно не как в Украине - путём публичного предложения "решалы" с трибуны Всемирного Экономического форума. Такое предложение убедит любого вменяемого инвестора, что от Украины нужно держаться подальше - либо до момента, пока не восторжествует демократия, либо до момента, пока не установится диктатура. Но никто в окружении Зеленского - да и сам Зеленский - никогда в это не поверит. Потому что логика дилетантизма будет торжествовать.

И никакие профессиональные приспособленцы, которые обслуживают эту клоунаду, не могут ситуацию изменить и выправить. Я бы сказал - они только всех дезориентируют. Потому что заставляют дилетантов делать "правильные" заявления, подписывать "правильные" документы, опровергать свои собственные слова. Но как только дилетанты вырываются на свободу или просто остаются без бумажки, они опять говорят то, что думают на самом деле, общественность опять ужасается, а друзья Украины опять впадают в ступор.

И это - никакая не политическая конкуренция, не процесс, не государственное строительство. Это агония оккупированных дилетантами государственных институций, плохо закамуфлированная профессиональной косметикой.

Государственное строительство возобновится после того, как это агония завершится своим естественным исходом. И боюсь, что украинцам вновь придётся начинать все сначала.