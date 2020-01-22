Зарабатывать или страдать? Почему Новосад сказала все правильно

22 января, 2020, 11:47

Министру образования Анне Новосад здорово досталось за то, что она озвучила мысли, которые есть у многих, но о них очень неприлично говорить вслух

Когда молодая женщина сказала в скандальном интервью мнение, что 36 000 гривен мало для того, чтобы содержать себя и будущих детей на достойном уровне, она не называла никого люмпенами, которые не достойны размножаться.

И не посмеялась в лицо матерям, которые растят детей на скупые копейки от бывших мужей и зарплату продавщицы папиросного киоска.

Анна Новосад неосторожно обнажила тему, о которой неприемлемо говорить вслух - имеет ли право молодая женщина вообще зарабатывать. И быть независимой от всех.

Когда продвинутое сообщество таскало за волосы министра в комментариях - мало кто обратил на продолжение заявления Новосад.

Она сказала: "В какой-то момент я захочу иметь ребенка, а на такую зарплату я его не смогу содержать. А я не готова пойти на ситуацию, когда кто-то будет удерживать меня, я должна сама иметь конкурентную зарплату". Что же здесь плохого - не просить денег на тампоны у мужчины и не выслушивать лекции по материнству от родителей - типичных представителей советских людей?

Если посмотреть статистику разводов за предыдущие годы, то в 2018 году он был рекордным - распалось более 50 000 браков, и это лишь тех, где в суде не надо было делить детей. Но не все мужчины после развода готовы выполнять родительские обязанности по потомках. Так же и не каждая женщина после расторжения брака понимает, что она не имеет права тянуть жилы и деньги с бывшего бойфренда или экс-супруга на концерты, развлечения и новые куртки. То есть затраты на ее личные комфорт и развлечения, а не потребности ребенка.

Травмы девяностых, когда родители приносили зарплату бутылками водки, а дети вместе гнули спины на картофельных полях, иначе многочисленные библиотекари, инженеры и военные просто умерли бы от голода - вообще деформировали понятия об обязанностях и правилах в семье. И кто должен приносить деньги. И как женщина может зарабатывать и заботиться о своей семье. В результате выросло еще одно поколение, где молодые инстаграмные девочки могут в профиле легко написать реквизиты банковской карты, мол, "сбросьте денег кошечке на еду". А еще предлагают недорого продать "нюдсы" (эротические изображения - ред) в приват.

Мерилом успеха для миллионов женщин постсоветского пространства и Украины тоже - остается замужества, такое, в котором тебя будут засыпать шубами и камнями, а ты будешь создавать уют или для вида займешься каким-то творчеством - салон, галерея, арт. Иногда это работает, но возвращаясь к статистике разводов - пик распада таких отношений 1,5-2 года. Потому что украинский человек уже тоже не готов быть исключительно гибридом тяглового коня и банкомата.

Украинские матери напали на министра и заявили, что могут легко вырастить ребенка на 2000-3000 тысячи. Это возможно, если жить разве в районном центре, параллельно работая с ребенком на огороде. Но об уровне Киева или Одессы и всестороннее развитие в этом плане не идет вообще. Если приплюсовать расходы на компьютерные школы, языки, спортивные занятия, одежду по цене взрослых- набегает немалая сумма. Где ребенок уже не об способе выйти замуж, не роскошь, а больше об осознанном выборе и четком бюджетном планировании.

Анна Новосад ошиблась в одном - в форме подачи неприглядной информации. Надо было просто объяснить, что работа топ-менеджера с бешеной ответственностью и ненормированным графиком стоит дороже чем средняя заработная плата по стране - в 10 500 гривен. Тогда бы отдельные зубоскалы, которые протирали штаны, как депутаты нескольких созывов подряд, не смеялись бы и не заявляли чистый сексизм типа "пусть выходит замуж за Смелянского с" Укрпочты "и заткнитесь".

Можно сердиться на форму подачи правды, но такого никто не ожидал от предшественников Дмитрия Табачника или Станислава Николаенко? Тогда было принято молча решать мужские дела, без дискуссий - сколько должна получать семейная женщина с таким уровнем ответственности. Читай - раньше считали, что украинка должна мыть полы и ждать дома мужа с варениками, а не делать карьеру в серьезных фирмах и министерствах.

На самом деле слова о том, что никто не должен содержать тебя, если ты решила быть матерью - не новизна. Скорее мировой тренд. Если кто-то из критиков интересовался экономической статистикой или хотя бы смотрел ютуб Жанны Бадоевой - где в легкой форме рассказывается, сколько надо заработать, чтобы стать матерью в Париже или Нью-Йорке - это материнство и ребенок это о собственном успехе и ответственности, а не о том, чтобы плодиться как кошка и сломать психику ребенку из-за невозможности идти с ней в одну ногу. Технологическую - раз. И моральную - два, потому что нереализованная несчастная мама - горе для ребенка.