Ольга Афанасьева: В украинские стартапы проинвестировали более 350 млн долларов

22 января, 2020, 11:24

Ольга Афанасьева, руководитель Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA), рассказывает об инвестициях в украинские стартапы, большую технологическую выставку в Лас-Вегасе и об экономическом форуме в Давосе

Разговор состоялся в эфире программы "Еспресо: капитал", ведущий - Андрей Яницкий, руководитель Центра журналистики Киевской школы экономики.

Ольга, расскажите, что такое венчурный - это такое слово, которое не часто встречается в быту.

Что такое венчурные инвестиции? Это инвестиции в высоко рискованные компании. То есть это или инновационная бизнес-модель, которая раньше не была еще проверена или инновационный продукт. Что-то такое, чего раньше также не было.

Мне кажется, что любая украинская компания немного венчурная.

Если немножко пошутить, то в этом есть определенный смысл, но все же нет. Чаще всего это компании, которые имеют определенный компонент IT, то есть какие-то разработки или искусственный интеллект, или это дополнена или виртуальная реальность. Собственно, это может быть что угодно или какая-то бизнес-модель, способ зарабатывания денег компанией, не является типичным, как мы видим. Например, когда различные приложения, приложения для телефонов берут деньги не из пользователей, а с рекламодателей, как пример.

А Ассоциация ваша занимается тем, что такие инвестиции приводит в страну или наоборот собирает в Украине инвесторов, которые хотят вкладываться в такие компании? И в чем ваша роль?

Да, это отчасти является одной из наших задач. Собственно, основной целью деятельности Ассоциации является создание благоприятных условий в Украине, для того чтобы инвесторы, как иностранные, так и отечественные, инвестировали в украинские компании, и делать добро для нашей страны. Мы работаем также с законодательством, мы площадка для иностранных инвесторов, для их входа на украинский рынок в нашей стране, для того чтобы они могли находить компании, в которые инвестировать, и также инвесторов, с которыми совместно вкладывать средства.

Это большой объем инвестиций? Это речь идет о сотнях тысяч долларов или миллионы, или сотни миллионов долларов? Хотя бы порядок цифр.

Если мы говорим о стартапах, то, например, в 2018 году около 350 млн долларов было инвестировано в стартапы, в инновационные компании, основанные украинцами.

А по ощущениям в прошлом 2019 году было больше денег или меньше?

Не хочется быть голословной, но по ощущению было больше. В принципе мы видим тенденцию, ежегодно инвестиции в стартапы растут. Например, в 2018 году рост был в полтора раза, до этого в три раза. Я думаю, что это - хороший показатель.

Вы говорите, что это - рискованные инвестиции, то есть большинство этих денег фактически исчезает? Эти компании банкротятся?

Что такое венчурные инвестиции и стартапы? Это когда инвестор проинвестировал 10 компаний, и 9 из них умерли, а один является "успешным успехом", как говорится. И за счет выигрыша, который получает инвестор из одной этой компании, он покрывает потери по другим 9. То есть это такая лотерея, если шутить, но вот такой риск, да.

Кажется, самая известная такая компания, которая прямо взорвалась, это Grammarly, в которую проинвестировали, такие компании называют "единорогами". А что это слово значит? Насколько она оценивается сегодня, сколько стоит?

Когда оценка компании становится больше, чем 1 млрд долларов, такая компания называется "единорог".

То есть украинцы создали компанию, которая сегодня стоит более миллиарда долларов?

Да. И они - не единственные. Есть еще такая компания как Gitlab, у нее 2 соучредителя, один из которых украинец. Компания еще интересна тем, что у нее нет главного офиса - она разбросана по нескольким странам мира.

А что эти компании делают: меня очень удивляет, что может стоить миллиард долларов?

Активы, которые нельзя пощупать. Чем занимается Grammarly, например? Она разрабатывает программное обеспечение, которое помогает вам писать правильно и красиво на английском языке. То есть такая проверка онлайн очень удобная. Я пользуюсь и все мои сотрудники тоже.

А Gitlab?

Gitlabце такая open-sourceплатформа, то есть с открытым доступом, для разработчиков, которые что-то кодять, и они могут зайти на эту платформу и пообщаться с другими.

То есть это преимущественно IT-бизнес, преимущественно интернет-компании.

Так, когда мы говорим о "единорогах", то, собственно, говорим о таком бизнесе с IT-компонентом.

Я не представляю завода, который бы стоил миллиард долларов, это должно быть что-то грандиозное.

Это - новый мир.

Вы только что вернулись с большой конференции из Лас-Вегаса, где были уже не впервые. Что это за конференция? Возможно, какие-то примеры компаний, которые там были представлены, можете привести?

Конференция называется "Шоу потребительской электроники", CES, ей уже более 50 лет и она просто огромна. Проходит в Лас-Вегасе в 3 больших локациях, около 200 000 человек ежегодно, это почти такое небольшой городок, даже региональный центр страны, и все эти люди съезжаются из крупнейших компаний мира. Любая технологическая компания, инвестиционный фонд там своих представителей высшего руководства.

От Украины много было?

От Украины мы уже 4-й год делаем украинский павильон. Предыдущие 3 года мы соорганизовали его с Фондом Unicef, в этом году делали его при поддержке Государственного департамента США. То есть это полностью частная инициатива, для Украины, я имею в виду. В этом году возили 6 компаний - 6 стартапов, которые мы отбирали с нашими инвесторами, с жюри.

Был какой-то конкурс, где эти компании победили, и как награда для них была поездка на эту выставку?

Да.

А что это за компании?

Это - 6 украинских стартапов. Всего от Украины было около 10 компаний, более или менее. Там было написано Украина, Ukrainiantag. То есть цель - как помочь отдельным компаниям развить свой бизнес, так и представить Украину, потому что это - собственное место, где нужно быть. На этой конференции все технологически электронные устройства, которыми мы пользуемся, например, первый видеомагнитофон, когда это было, было представлено именно в Лас-Вегасе на этой конференции. Первый смартфон - все берет свое начало оттуда. Все компании держат свои релизы и "бомбы", для того чтобы представить именно на этом мероприятии. Из украинских компаний мы отобрали очень мощные интересные проекты из различных секторов, но все они так или иначе связаны с IT. С какими-то такими гаджетами или устройствами, то есть хардверные проекты. Например, одно из решений, это более такое программное обеспечение, но которое помогает людям, имеющим биполярные заболевания, помогает сглаживать расстройства, изменения настроений и состояний и немного нивелировать негативное влияние этого заболевания.

Когда вы сказали хардверные, я подумал, что не все поняли. То есть это не просто программа компьютерная в интернете, а это какие-то устройства?

Устройства, которые можно ...

Но он также присоединен к сети и имеет некий нематериальный актив?

Да. Конечно. Какая-то разработка, которой до этого не было.

В сфере медицины. А еще 5 проектов?

Также у нас были проекты. Например, такая указка - когда человек делает презентацию, можно переключать слайды чтобы даже нарисовать на стене что-нибудь, не касаясь стены, и сделать проектор с любой поверхности без экрана или лэптопа. Это такая небольшая палочка, которой можно просто рисовать будто в воздухе, очень интересная. Они вызвала тоже очень много интереса. Вообще все команды были очень подготовлены. Мы к поездке делали такой тренинг в рамках программы Step, куда приглашали украинских и американских менторов, и в течение двух дней с утра до вечера компании сильно прокачивались. Их учили, как правильно выступать, как привлечь к себе внимание, потому что понимаете, какая конкуренция, когда 200 тыс человек постоянно видят 5 тыс компаний. Конечно, внимание замыливается и очень трудно привлечь внимание именно к этой компании.

Пожалуй, контракты не были еще подписаны, но был какой-то обмен визитками на этой конференции и это в дальнейшем может перерасти в серьезное соглашение?

Конечно, требуется определенное время для того, чтобы компании приехали домой, а мы только вчера вернулись, чтобы отработали эти визитки, которые получили. Некоторые компании уже имеют хорошее покрытие в медиа, как сейчас модно, блогеры снимали видеоролики с некоторыми устройствами. Например, много внимания привлекали такие устройства для организации вещей на столе. Это небольшой стильный девайс, устройство, куда просто ставишь телефон, он без проводов заряжается, также там место для стикеров для наушников.

Как органайзер, только современный. И не только с подзарядкой для телефона.

Да. С ним даже можно не брать с собой зарядку для ноутбука и пользоваться той, которая в этом органайзере. Очень оптимизированно устройство.

Медицинская сфера, сфера образования и презентаций, какая-то бытовая вещь, которую можно поставить на стол и с ней работать, а еще три? Я боюсь, что если мы не назовем еще три, то они обидятся.

Было еще устройство для того, чтобы школьники могли учиться физике, то есть как таковой конструктор "лего".

Но тоже IT -составляющая там была?

Да. Там есть IT-составляющая, которая очень упрощает и делает процесс обучения более интересным. Мне очень лично нравится, что наши компании это не просто бизнес ради бизнеса, какие-то аксессуары для того, чтобы он просто был делал наше свободное время еще более интересным и все, но это устройства, которые действительно меняют мир к лучшему, потому что образование и медицина это то, что необходимо всем и делает этот мир лучшим местом.

То есть приносит конкретную пользу и развивает людей. А если у меня есть такая идея, что мне делать? Приходить к вам?

У нас очень много инициатив. Мы часто приглашаем инвесторов, других специалистов как из Украины, так часто и из-за рубежа, из разных стран мира. Мы делаем такие публичные ивенты, куда стартапы могут прийти, послушать или даже если вы только думаете делать какую-то компанию, вести инновационную деятельность или нет, вы можете прийти, познакомиться, послушать интересную информацию, немного научиться.

Следить за анонсом событий на вашем сайте?

Да, или на странице уFacebook. Мы делаем очень много таких доступных ивентов. Если интересует именно эта возможность, именно этот конкурс, то мы объявляем как правило весной или летом конкурс, собираем заявки со всей Украины. У нас в основном люди делают в Киеве стартапы, но у нас было очень много людей из Днепра, например. И это очень классно.

Технологический центр Украины.

Да. Но, как правило, подавляющее большинство из Киева, но важно, чтобы это было из всех городов, регионов. Мы принимаем заявки компаний, которые имеют хотя бы прототип, потому что просто с презентацией в ноутбуке или на листочках ехать не очень много смысла.

Power Point -стартапы их называют.

Да. А конкуренция очень большая, и просто это будет только трата времени и средств.

И напоследок короткий анонс того, что будет. Вы прилетели из Лас-Вегаса, а дальше будет Давос (запись была до начала конференции, - ред.).

В Давосе будет уже третий год "Украинский дом", который мы в UVCA сорганизуем с фондом Виктора Пинчука, с фондом Western NIS Enterprise Fundта Horizon Capital. И все четыре с половиной дня мы будем делать ивенты, а это панельные дискуссии, интервью с выдающимися людьми.

Почему это важно? Я там понимаю, что мы повезли компании, они привлекли инвестиции, а здесь мы повезли украинськх политиков и бизнесменов?

Мы ориентируемся больше на инвесторов, то есть мы без политики. Мы хотим показать Украину такой, какой мир ее реже видит. То есть мы все знаем, какие заголовки в медиа последнее время. Собственно, на протяжении долгого периода истории Украины они не совсем такие, как мы хотим видеть. А мы хотим показать, что в Украине есть много возможностей и инвестиционный потенциал. Это - новая Украина. Кроме того, что есть определенные экономические нестабильности и определенные политические истории, есть еще много предпринимателей и компаний, которые являются конкурентоспособными. И мы хотим показать эту новую Украину миру, хотим показать, что мы являемся действительно мощным партнером и с нами можно иметь дело. А потом приглашаем всех в Украину увидеть это собственными глазами.