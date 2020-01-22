Форум Путина, на котором Зеленский выступает статистом: как Россия переписывает историю Холокоста

22 января, 2020, 12:32

23 января в Иерусалиме состоится престижный международный форум, посвященный 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц от нацистов. Подготовка к форуму была обозначена рядом скандальных событий, связанных с попытками России на свой манер интерпретировать историю Холокоста

Еспресо.TV предлагает вспомнить, как Россия и Владимир Путин сделали тематику Второй мировой войны и Холокоста одним из инструментов в своей пропаганде против стран-соседей.

Зеленскому не дали слова

Президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в форуме в Иерусалиме, однако в программе не запланировано его выступление. В то же время Путин будет выступать и иметь возможность вновь развернуть свои пропагандистские тезисы.

Организаторы объяснили, что поскольку в форуме принимают участие около 50 глав государств, то не было возможности дать слово всем. Будут выступать только руководители США (вице-президент Пенс), Франции (президент Макрон), Великобритании (принц Чарльз), Германии (президент Штайнмайер) и России.

Такая избирательность привела к демаршам некоторых лидеров. Первым о том, что не поедет в Израиль, заявил президент Польши Анджей Дуда. Он таким образом выразил протест против того, что ему, в отличие от Путина и Штайнмайера, не предоставили возможности выступить на форуме.

Также МИД Польши 21 января призвал Путина не использовать тему Холокоста для "политических игр" в рамках своего участия в праздновании 75-летия освобождения концлагеря Аушвиц.

21 января президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что не поедет в Израиль на эти цели . На форум в Израиль не поедет и президент Эстонии, а Латвию представит премьер-министр.

Зеленский в интервью израильскому изданию The Times of Israel пояснил, что он планировал посетить это мероприятие в Иерусалиме. Однако отложил подтверждение, потому что надо было рассмотреть вопросы, связанные с возвращением в Украину тел украинцев, погибших в сбитом самолете МАУ.

Почему обиделся Дуда

Часть своих скандальных антипольских и антиукраинских заявлений Путин сделал во время пресс-конференции 19 декабря.

В частности, он заявил, что СССР не оккупировал Польшу в сентябре 1939 года, а просто ввел туда свои войска, поскольку "страна была дезинтегрирована, а власть уже не контролировала ситуацию". Путин заявил, что Польша якобы ранее сама была агрессором, захватив осенью 1938 года, Заольську область Чехословакии.

Также Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей "посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского, который якобы поддерживал идею Адольфа Гитлера выслать польских евреев в Африку.

Как видим, в этом скандале проявились типичные черты путинской пропаганды: манипуляция историческими событиями, насмешки и подмена понятий. В лучшем случае просто берется исторический факт, который интерпретируется очень свободным путем, без учета других политических обстоятельств.

В случае с оккупацией западноукраинских земель в сентябре 1939 года Путин использует свою привычную фразеологию издевательств. Не оккупировали, а просто ввели войска. Так оккупация иесть просто введением войск.

Что касается упоминания Путина о после Польши Липском, то об этом следует сказать особо. Речь идет о переписывании истории Холокоста со стороны современного российского руководства.

Дело посла Липского

20 сентября 1938 Липский отправил отчет министру иностранных дел Польши Юзефу Беку о беседе с Гитлером, где, в частности, фюрер нарушил "еврейский вопрос".

В тот момент Гитлер еще был далек от идеи уничтожения всех евреев. Свои антиеврейские планы он связывал с претензиями Германии на возвращение утерянных после Первой мировой войны африканских колоний.

В своем отчете Липский писал: "Гитлера заинтересовало мнение о решении еврейской проблемы путем эмиграции в колонии в согласии с Польшей, Венгрией, а, возможно, и Румынией».

Это частично соответствовало планам польского правительства, которое с 1935 года обсуждал с властями Франции план депортации польских евреев на Мадагаскар.

Гитлер тогда надеялся на большее понимание со стороны западных государств с требованиями Германии в колониальном вопросе. Тогда он обещал предоставить для "решения еврейского вопроса" какую-нибудь территорию в Африке.

Конечно, переговоры поляков с Гитлером о депортации евреев не выглядят как морально чистые. Однако цинизм Путина заключается в том, что он обвиняет Польшу в создании условий для Холокоста, хотя большее влияние на это имела совсем другая страна. Речь идет о пакте Молотова-Риббентропа, который открыл двери для начала Второй мировой войны и массовых убийств гражданского населения.

Заговор Гитлера и Сталина

К осени 1939 года гитлеровцы ограничивались в своей антиеврейской политике погромами, ограничением прав, экономическим давлением. Новый этап начался как раз после подписания пакта Молотова-Риббентропа и оккупации Польши.

Принудительное переселение евреев из маленьких городков и сел в крупные города Польши началось с 21 сентября 1939 года. В это время Польша была уже разорвана благодаря совместному наступлению немецких и советских войск.

Первое гетто было создано в городе Петркув-Трыбунальский в октябре 1939 года, затем в Пулавах и Радомску - в декабре 1939 года. Найбиьши гетто были созданы в Варшаве (450000 человек) и Лодзи (204000 человек).

Создание гетто было связано с передачей в собственность немцев как личных вещей так и квартир или предприятий. Жители гетто страдали и умирали от голода, перенаселения и болезней. Таким образом начинался Холокост. И это происходило еще до Бабьего Яра и появления лагерей смерти.

Однако Путин никогда не вспомнит, что его кумир Сталин был причастен к начальным этапам Холокоста. И его попытка ревизии истории заключается именно в этом отбеливании имиджа СССР, отбеливании за счет манипуляции фактами о неуклюжем разговоре польского посла.

Читайте также: 80 лет назад: 10 фактов о пакте Молотова-Риббентропа