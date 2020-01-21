Виталий Портников: Олигархический реванш не пройдет

21 января, 2020, 12:58

Портников Виталий

Скандал вокруг нового назначения в Государственном бюро расследований выглядит сюрпризом или досадной ошибкой только на первый взгляд. Таких скандалов и таких сюрпризов будет еще немало

И причина этого очень проста. Мы имеем дело не просто с популистским триумфом, не просто с охлократическим торжеством. Мы имеем дело еще и с олигархическим реваншем. Прежде всего с олигархическим реваншем. Потому что популисты и люмпен – всего лишь питательный бульон для этого реванша.

Для того, чтобы понять цели этого реванша, следует уяснить, что олигархи вовсе не хотели краха Виктора Януковича в 2014 году. Они стремились лишь к ослаблению его режима, к "коллективному авторитаризму". Им нужна была власть, которая будет гарантировать их финансовые интересы, а не концентрировать все в руках "семьи". Поэтому победа Майдана и конфликт с Россией стали для олигархов самой настоящей катастрофой. А нежелание – или неспособность – Петра Порошенко восстановить олигархическое управление страной – предательством.

Цель олигархов – восстановление такого режима и примирение с Россией. Слабый президент, который либо не понимает, что на самом деле происходит – либо не хочет понимать – всего лишь «прокладка» между эпохой после Майдана и будущим украинским Путиным. Его задача – дискредитировать Майдан и примириться с Москвой. А потом уже будет установлен классический режим гаранта олигархических интересов.

Сразу скажу, что ничего не получится. Олигархи не понимают Украину. И Путина они тоже не понимают. У них в голове только деньги – как, впрочем, и у тех, кого они привели к власти. С таким пониманием реальности можно только генерировать хаос. Что мы и наблюдаем.

Украина сохранится именно потому, что компромисса с Россией не будет. А без взаимопонимания с Кремлем нельзя ни обеспечить олигархические интересы, ни надолго обеспечить стабильность популистского режима, ни привести к власти автократа. Всего этого можно добиться только если подчиниться Путину. А этого не допустят неравнодушные украинцы. Украину спасет именно это ожесточенное противостояние, к которому вновь толкают нас олигархи и связанная с ними часть власти.

Они проиграют. Они сгинут. Но потрясений, кризисов и разочарований будет еще очень много.