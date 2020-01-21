Валерий Соловей: Путин хочет дожать Зеленского до 9 мая

21 января, 2020, 19:05

Антин Борковский

Профессор, уволенный из МГИМО за "подрыв политической стабильности России", в эфире программы телеканала Еспресо "Студия Запад с Антоном Борковским" о визите Зеленского в Оман, кремлевском компромате на украинских политиков и требованиях Путина

Большинство обсуждает изменения в российском правительстве и замену Медведева Мишустиным, но на самом деле произошло нечто более глобальное. Речь идет о транзите российской власти, о котором вы предупреждали задолго до нынешних событий.

В России произошел конституционный переворот. Скоро мы, в России, будем иметь совершенно новую Конституцию. Эта Конституция будет диктаторского свойства. Очень важно для России и для стран, которые ее окружают, - тех, которые находятся на постсоветском пространстве, в частности, для Украины, - то, что в новой Конституции будет провозглашен приоритет национального права над международным. Фактически это означает, что Россия выходит из системы международных договоров, или следует им в той степени, в какой она считает желательным и важным для себя следовать. Это, во-первых. Во-вторых, обычно обращают внимание - и это естественно - что Путин таким образом хочет увековечить свою власть. Это абсолютно правильно. Но здесь есть очень важная сторона, которая пока не полностью ясна. Дело в том, что речь идет о создании госсовета Союзного государства, заметьте - не госсовета России, а госсовета Союзного государства. И Владимир Владимирович Путин рассчитывает стать во главе Союзного государства. Аналогию можно провести с Советским Союзом, где, например, был генеральный секретарь ЦК КПСС и был секретарь Компартии Украины. Вот я Щербицкого очень хорошо запомнил, как раз в это время я жил в Украине. Дело в том, что союзное государство по результатам идей кремлевских стратегов, по замыслу, должно включать не только Россию и Беларусь. Они хотели бы, чтобы это государство включало в том числе и Украину - как суверенное государство, конечно, об этом нужно будет говорить, но чтобы Украина вошла в союз суверенных государств.

То есть, речь идет о возвращении к модели Украинской советской социалистической республики или Польской народной республики времен Варшавского договора? Или Чехословакии после подавления танками восстания 1968 в года?

Вполне допустимы исторические аналогии. Речь не идет о том, чтобы лишить Украину в полном смысле суверенитета, но о том, чтобы затащить ее в союз. Несколько лет назад, когда история наших отношений - России и Украины - подверглась резким изменениям, мне пришлось общаться с человеком, который очень близок с российским президентом. И этот человек, как и я, конечно, выражал недовольство в связи с тем, что происходит в отношении Украины, мол, зачем это все? И после продолжительной беседы с российским президентом он озвучил резюме - "он никогда не отстанет теперь от Украины. Никогда! Он вцепился в нее и будет использовать любую возможность, чтобы взять ее под контроль". И я думаю, что для вас, и для украинских зрителей не секрет, что Россия ведет интенсивные закулисные консультации с президентом Зеленским. В частности, эти консультации проходили в Омане. С российской точки зрения, они проходят пока не очень удачно. То есть, президент Зеленский не готов дать обещание, которое он давал перед встречей в Париже. Хотя он эти обещания не выполнил, но он их давал. Сейчас он не намерен давать эти обещания, но тем не менее есть надежда, что его удастся дожать. Взамен персонально Зеленскому и Украине будут обещаны значительные преференции. Для того, чтобы убедить президента Зеленского в чистоте и искренности российских намерений, насколько мне известно, ему передали прослушку разговоров украинских политиков в той части, в которой они отзываются о действующем украинском президенте. И те скандалы, которые у вас в связи с этим сейчас начинаются, я думаю, что это лишь слабый отблеск того, что президент Зеленский знает. Я не знаю, сработает ли эта политика...

Но на самом деле такая политика работает. Я очень хорошо помню так называемый кассетный скандал, когда с помощью определенного деятеля, майора госбезопасности Украины, были слиты целые массивы записей, компрометирующих украинское руководство. Не только президента Кучму, но и вообще всю верхушку. И сейчас, насколько я понимаю, возможен подобный вариант такой спецоперации.

Да, возможен. Я не думаю, что этот ящик Пандоры захотят открыть полностью, ведь это приведет к непредсказуемым событиям, но речь идет о том, чтобы стимулировать украинскую элиту и высшее руководство Украины к более тесным отношениям с Российской Федерацией, вплоть до включения Украины в состав этого Союзного государства. Я думаю, что будет использоваться широкий набор средств, по крайней мере предполагается его использовать, в том числе и давление, и если понадобится - то военное давление. Но давайте не будем настолько запугивать наших зрителей. Я подчеркну, что речь идет о планах. Речь идет о намерениях. Эти намерения реализуются, но никто никогда не знает, смогут ли их реализовать и довести до конца. Я в таких случаях говорю, что в России всем планам мешают два обстоятельства - то одно, то другое. Владимир Владимирович - это следует очень хорошо понимать - горит желанием переиграть историю. Он хочет взять реванш за то, что он называет самым большим геополитическим даже не поражением, а катастрофой 20 века - крах Советского Союза. Он считает, что у него сейчас есть реальный шанс взять реванш. Не восстановить Советский Союз. Это было бы повторением. Он хочет восстановить это пространство как сферу влияния, как сферу влияния России. И честно скажу: у него есть неплохие шансы.

В Украине мы с ужасом ждем этого возможного пакетного реванша. На ваш взгляд, что бы входило в этот пакет, который Кремль хотел бы реализовать за наш счет в нашей суверенной стране?

Я думаю, что это будут довольно либеральные условия. Они будут похожи, скорее, на финляндизацию. Помните, как это было в случае с Финляндией? То есть, Украина может быть в принципе свободна почти во всем, за исключением своей внешней политики, речь о западном векторе. Речь не идет, например, об отмене безвиза, но идея вступления в НАТО должна быть забыта. В конце концов, планируется операция такого рода, который может привести к тому, что НАТО прекратит существовать, тогда Украине просто будет некуда вступать и некуда будет обращаться за помощью. Я понимаю, что это звучит фантастически, но, к сожалению, это реально. Плюс к этому, это очень важно, как покупаются украинские политические элиты, особенно крупный бизнес? Ему обещают преференции на российском рынке, говоря: "Мы откроем вам наш рынок. Вы не можете пойти в Европу, это сложно, тем более с учетом вашей манеры вести дела. А приходите к нам. Мы вас понимаем. Но в обмен, пожалуйста, нажмите на президента Зеленского. Скажите ему, что Украина нуждается для своего экономического развития в более тесных экономических связях с Россией и создании единого экономического пространства с Российской Федерацией и Беларусью. Потом к нам подключится и Казахстан. и это будет большой рынок, где найдется место всем". Эта работа продолжается и продолжается очень интенсивно.

А что вы думаете о так называемом оманском кейсе? Потому что, с одной стороны, были заявления Медведчука. С другой - были не менее жесткие заявления Ермака, который опроверг информацию Медведчука.

Я не думаю, я знаю, что в Омане были встречи президента Зеленского с высокопоставленными российскими чиновниками. Эти встречи были. Они были. И обсуждался вот именно этот комплекс вопросов, который сейчас обсуждаем мы с вами. Реакция Зеленского российским представителям не понравилась. Они сказали, что он был вежлив, но неуступчив.

Ну и, соответственно, черная партия должна сделать ответный ход. Мы понимаем, что сейчас основной массив украинских событий следует рассматривать сквозь призму так называемой подготовки к реализации решений Парижского саммита. Времени осталось не так уж много. А Путин тогда выдвинул ультиматум.

Более того - я думаю, по крайней мере есть основания так думать, что Россия осуществит очень серьезные шаги для того, чтобы стимулировать президента Зеленского к полному конечному подписанию всех соглашений.

То есть, речь идет об изменениях в украинской Конституции?!

Да. Я думаю, что не только с помощью пряника - обещание преференций - также будут действовать с помощью кнута. Я не знаю какого, но я бы ничего не исключал в этом смысле. Россия пошла очень далеко, вот то, что Путин сделал вчера, он отрезал себе путь. Понимаете? Он может двигаться только вперед. И наиболее дальновидная стратегическая часть российской элиты очень хорошо это понимает. Она понимает, что это очень рискованное решение. Тот статус-кво, который существовал, - он был неприятен для России, для ее окружения, но это был статус-кво, до конца 2019 года. Сейчас статус-кво будет меняться и меняться кардинально. Не только в самой России - в отношениях России со странами, которые ее окружают. Это касается Беларуси. Это касается Украины. Это касается трех стран Балтии также.

Какие темпоральные коридоры?

Все должно начаться и даже закончиться до 9 мая. 9 мая Владимир Владимирович хочет принять в Москве на Красной площади парад своей победы, с участием европейских лидеров. Своей победы - я подчеркну. Не годовщины победы советского народа в Великой отечественной войне, а парад своей личной победы. Он хочет взять реванш в истории.

А как вы думаете, почему именно в такой спешке все это делается?

Надо успеть закончить все до начала интенсивной президентской компании в Соединенных Штатах. Не просто начать, а успеть закончить. Потому что сейчас Трамп может закрыть глаза на многие вещи, и он их охотно закроет, но осенью ему пришлось бы реагировать. Ну и плюс еще некоторые ограничения, связанные с персональным профилем российского президента. 2020-й год - это ключевой год, когда еще можно что-то изменить. Если до осени эти изменения не произойдут, драматические изменения, и, честно говоря, очень опасные, то они вообще не произойдут. С моей точки зрения, процесс будет начат, как это было у Горбачева, но углубить и завершить его, скорее всего, не удастся. Но нас всех, всех без исключения, в том числе и украинцев, ждут очень нервные времена.

Кто, по вашему мнению, будет ответственен за реализацию так называемого украинского сценария? Мы уже немного путаемся - то Козак, то Сурков, или еще кто-то?

Я вас понимаю. Это - личный интерес Владимира Владимировича. Он лично занимается Украиной. Он уделяет ей вряд ли меньше внимания, чем России. А, может, даже и больше. Это личное его дело. Еще раз повторю - он вцепился в Украину и он не отстанет.