11 украинских фильмов, которых ждем в 2020 году

20 января, 2020, 16:16

Война без пафоса, Шевченко с креативом и создание новых киногероев

Ренессанс украинского кино продолжается - в этом году на экраны выйдет несколько десятков отечественных лент. Три из них уже встретились со зрителем, а одна даже вызвала большой резонанс. "Адская Хоругвь, или Рождество казацкое" - детская сказка, которая отметилась сразу по нескольким пунктам: выхватила за поразительно устаревшие спецэффекты, получила похвалу за интересный сюжет и вызвала правозащитное обсуждения на тему "Есть в фильме сексизм или нет".

Сейчас стартовал прокат сразу двух работ - "Преданная" (экранизация романа Софии Андрухович "Феликс Австрия") и "Мои мысли тихие", смешной и грустный фильм об отношениях мамы и сына. Обе ленты уже успели получить преимущественно положительные отзывы, а то и радостные крики "ура, наконец у нас есть крутая комедия".

Дальше - больше. В нашем анонсе разберемся сначала с военными лентами.

"Наши котики"

реж. Владимир Тихий

Кто дописал на мавзолее букву "Ч" перед надписью "Ленин"? Кто завалил проект "Новороссия"? Кто ликвидировал элитное российское подразделение? Ответ есть. Это - инженер, футбольный тренер, продавец цветов и актер. С ними - журналистка с секретным заданием. Они - главные герои неполиткорректного комедийного экшена "Наши котики".

С одной стороны - комедия о войне может кого-то даже возмутить, но именно этот жанр имеет потенциал стать едва ли не самым удачным. Высмеивать врага у украинцев в крови и определенный терапевтический эффект юмора трудно переоценить. Дело лишь в том - будут "Наши котики" смешными или нет. Но уже есть фишка. Среди продюсеров - не только Ульяна Супрун, что уже интересно. Но и Степан Бандера.

"Атлантида"

реж. Валентин Васянович

2025-й, уже год как Украина победила Россию и забрала свои территории. Но жить на них невозможно - все настолько разрушено и опустошено, что Донбасс становится мертвой зоной. Герои, о которых идет речь, занимаются поиском тел и борьбой с травмами, которые не дают жить.

Валентин Васянович уже получил за "Атлантиду" приз на Венецианском кинофестивале. После чего ему посвятили время российские федеральные каналы, обвиняя жюри в русофобии. А самого режиссера в том, что у него "трясется камера и случается расфокусирования". Как видите, точно надо идти. К слову, Васянович - один из лучших украинских операторов. И точно - один из режиссеров, которые рискуют войти в историю отечественного кинопроцесса.

"Черкассы"

Тимур Ященко

Военная драма без соплей, ура-патриотизма и идеальных героев. В прошлом году с "Черкассами" случился конфуз - Петр Порошенко включил его в свой топ лучших фильмов 2018. Хотя, премьера состоялась лишь полгода назад, а в прокат работа выходит 27 февраля.

2014 год, продолжается аннексия Крыма, военный тральщик "Черкассы" оказывается заблокированным и до последнего сопротивляется российским военным. Главные герои - достаточно разные и по-разному реагируют на вызовы. Один из них, например, до служения на флоте уверенно спивался, поэтому трансформация персонажей есть и за ней интересно следить.

"С завязанными глазами"

Тарас Дронь

Главная героиня Юля теряет на войне бойфренда. Но потом его мама получает сообщение, что он жив и ему нужно немедленно собрать деньги. Юля занимается единоборствами и уже завершает карьеру, но должна сделать последний шаг ради близкого человека.

Эта история не столько о войне непосредственно, как о ее последствиях для психики человека и о недостатках. Режиссер Тарас Дронь учился в престижной польской киношколе в Лодзи, поэтому сторонники авторского кино ждут этот фильм с надеждой.

"Плохие дороги"

реж: Наталья Ворожбит

Здесь, безусловно, тоже интрига. Наталья Ворожбит - одна из лучших украинских драматургов. По ее сценариям сняты "Киборг", "Дикое поле", она соавтор "Театра переселенца", а когда-то давно была автором сценария к очень резонансному и популярному российскому сериалуа "Школа".

"Плохие дороги" - пьеса Ворожбит, по которой Тамара Трунова поставила спектакль, ее сейчас можно увидеть в Театре драмы и комедии. Теперь будет еще и экранизация. Она будет состоять из четырех новелл о военных и жителях Донбасса. Все основано на историях реальных людей.

"Толока"

реж: Михаил Ильенко

Об этой ленте говорят уже много лет - еще в 2014-м она должна была выйти в прокат, но не сложилось. Наибольшие пессимисты уже успели похоронить эту работу, но поторопились. "Толока" появится в кинотеатрах 12 марта. И, судя по трейлеру, будет историей довольно необычной.

В общем - это довольно вольная экранизация шевченковой баллады о Екатерине, в которую влюбились трое казаков. Она решила их использовать для спасения любимого. Действие разносится на несколько веков и фактически показывает историю Украины. Самой известной работой Ильенко, наверное, является "Прошедший сквозь огонь", которая появилась миру в 2011 году и вызвала довольно смешанные реакции.

"Тарас Шевченко: первый самурай"

реж. Роман Перфильев

Последние годы с Великого Кобзаря не устают сдирать бронзу. С ним делают мемы, изображают на футболках и примеряют разные образы. Они вызывают восхищение и агрессию. Поэтому Шевченко-самурай - логическое продолжение тенденции.

Тараса Григорьевича сыграет звезда нашего кино - Роман Луцкий, который параллельно перевоплощается в Гамлета в достаточно неординарной постановке Познанского театра. Режиссер Роман Перфилев свой предыдущий фильм спродюсировал сам и относится к нему весьма критически, что качественно выделяет его среди коллег. Продюсер - Юрий Минзянов, славится чутьем на таланты. Поэтому "Тарас Шевченко: первый самурай" вполне может стать событием.

"Довбуш"

реж: Олесь Санин

Олекса Довбуш появится в украинском кино не впервые. О нем начал снимать Иван Кавалеридзе еще в 1941-м, но помешала Вторая мировая. Есть фильм "Олекса Довбуш" в 1959-м и, наконец, "Легенда Карпат" с Валерием Харчишиным, который вышел два года назад.

Олесь Санин в свое время снял настоящий хит - "Поводырь". Он полюбился множеству зрителей и даже подавался от Украины на Оскар, что вызвало волну возмущения у киносообщества. Еще раньше Санин снял "Мамая", это была значительно более авторская, сложная и медитативная работа. Судя по урывками, "Довбуш" будет чем-то средним между этими двумя фильмами.

"Другой Франко"

реж: Игорь Висневский

Еще один потенциальный киногерой - Петр Франко, один из сыновей Каменяра. Этот персонаж интересен своей многогранностью и вкладом в исторический контекст. Он был среди основателей Пласта и авиации Галицкой армии. Работал инженером-химиком, учителем, авиатором, дипломатом, депутатом и еще много кем.

В фильме снялись сразу две звезды - Вячеслав Довженко и Ахтем Сеитаблаев. "Другой Франко" рассказывает о последних моментах жизни Франко, сложных отношениях с другом и компромиссах с самим собой.

"Номера"

реж: Олег Сенцов, Ахтем Сеитаблаев

Да, Олег Сенцов снимал из-за решетки. Вместе со своим коллегой Ахтемом Сеитаблаевым. История эта основана на антиутопической пьесе Сенцова, которая рассказывает о небольшом обществе, где у людей вместо имен - номера.

Работа эта интригует именно сотрудничеством двух режиссеров, которые имеют достаточно разный почерк. Их аудитория почти не пересекается между собой, поэтому многих удивило появление такого тандема. Дата выхода "Номеров" пока неизвестна, но ожидается, что его премьера может произойти летом на Одесском кинофестивале.

"Я работаю на кладбище"

реж: Алексей Тараненко

Это экранизация одноименной книги блогера Павла Паштета Белянского. Главную роль исполняет Виталий Салий, его вы могли видеть в роли Муравьева в "Крутах 1918". Зрители часто его "критиковали", мол отрицательный персонаж для украинской истории, а образ получился крутой.

В "Я работаю на кладбище" Салий будет играть персонажа, который когда-то был архитектором, но сейчас обосновался среди мертвецов и делает им памятники. Соответственно, каждый имеет встречи с непростыми клиентами. А еще он сохраняет страшную тайну. Авторы обещают черный юмор и он просматривается еще в трейлере.