25 января, 2020, 09:02

Максим Викулов

Одной из крупнейших промышленных городов Польши, пережив депрессию 90-х, сейчас стремительно развивается, меняясь буквально на глазах, и демонстрируя фантастический прогресс в сфере городской инфраструктуры, урбанистических решений, экономики, образования и туризма

700-тысячный Лодзь - абсолютно нетипичное город польский город. В отличие от Кракова и Варшавы, Гданьска и Вроцлава, которые строились в Средневековье вокруг феодальных замков и рыночных площадей, история Лодзи связана со стремительной промышленной урбанизацией XIX в., а внешне город напоминает старые кварталы Манчестера или Чикаго.

В 1823 году российский наместник Польши (большая часть которой после разделов Речи Посполитой и Наполеоновских войн оказалась под властью империи Романовых) назначил регион центом текстильной промышленности. Налоговые льготы вместе с наличием большого количества древесины и воды (город возник на 19-ти реках!) вызвали настоящий промышленный и градостроительный бум.

В Лодзь потянулись предприниматели и рабочие не только из Польши, но также чехи, евреи и немцы, сформировав многонациональный характер города. Среди десятков крупных промышленных предприятий, возникших в течение позапрошлого века, особенно выделялись текстильные империи Людовика Гейера, Кароля Шайблера и Израэля Познаньского, чьи ткани и одежда не только доминировали на территории Российской империи, но также экспортировались по всей Европе и далеко за ее пределами.

Только представьте: в 1860-х годах три четверти текстиля, который носили в Китае, производилось именно в Лодзи. Наряду с крупными фабриками вырастали рабочие городки "замкнутого цикла" - со школами и ремесленными училищами, пожарными станциями, магазинами. Самый богатый из фабрикантов, Шайблер, даже выпускал свою "валюту" - правда, ее принимали только на территории соответствующего городка. Пётрковський тракт, ставший центром городской жизни, быстро застроился роскошными домами и виллами промышленников.

В течение первой половины XX в. городская промышленность продолжала бурное развитие, и в отличие от большинства польских городов, Лодзь не была уничтожена во время Второй Мировой. В коммунистические времена власть попыталась диверсифицировать производство, сделав акцент на популярной в те времена радиоэлектронике. Кроме того, город стал еще и столицей польской киноиндустрии, а также мощным культурным и образовательным центром: здесь появились Студия художественных фильмов, Академия музыки, Высшая школа театра и кино. Численность населения достигла 900 тысяч.

Кризис 90-х, банкротство и остановка предприятий больной ударили по промышленному городу. Запустелые цеха пришли в упадок, люди потеряли работу, активная молодежь потянулась в расположенную рядом Варшаву. Как и везде, депрессию сопровождал всплеск преступности. В общем - картина, знакомая жителям многих промышленных городов Украины.

Но, в отличие от большинства городов постсоветского пространства, Лодзь нашла в себе силы начать кардинальное обновление - настолько кардинальное, что мы можем говорить о появлении нового урбанистического бренда. Городские власти приняли решение объявить все промышленные здания старше 50 лет историческими памятниками и запретить их снос.

Руководство Лодзи привлекло к разработке стратегии развития региона общественность, ученых, экономистов, промышленников. Стали думать, как привлечь в город инвесторов, и решили создать здесь специальную экономическую зону, освободив на первых порах предприятия от налогов, предоставив бизнесу кредиты на выгодных условиях, а пустые здания бывших текстильных фабрик отдав в недорогую аренду. Ученые разработали план развития города, тесно связаный со стратегией развития всего региона и государства. И вскоре на реализацию этих идей стали поступать средства от ЕС.

Новая жизнь старых фабрик

Отправной точкой ревитализации (термин, который можно перевести как "Возвращение к жизни") промышленного города стала бывшая ткацкая фабрика Израэля Познаньского. С 2003 по 2006 год 13 исторических зданий, входивших в комплекс, полностью отреставрировали, сохранив первоначальный вид и полностью изменив внутри.

В комплексе "Мануфактура", который появился в бывших цехах текстильной империи, расположились более 300 магазинов, ресторанов и пабов, кинотеатры, театр, дискотека, стена для скалолазания.

Комплекс "Мануфактура"

Можно поиграть в боулинг и бильярд, записаться на курсы иностранного языка. На территории комплекса расположен художественный музей MS2 и музей текстильной промышленности, в котором можно ознакомиться с полным циклом преобразования хлопка на готовое изделие.

В большом здании расположен фешенебельный отель Andel's с конференц-центром и открытым бассейном на крыше.

В центре комплекса несколько зданий снесли, создав прогулочно-развлекательную площадь с летними площадками и фонтаном. Сейчас в "Мануфактуре" проходят главные фестивали и выставки, выступления артистов, кинопоказы и лекции.

Дворец Познаньского возле "Мануфактуры". Сейчас тут городской музей

Вслед за "Мануфактура" наступила очередь и других объектов. Один из них - комплекс "Ксьонжы млын" - бывший промышленный гигант предпринимателя Кароля Шайблера, представляющий собой настоящий город в городе. Жилые дома позапрошлого века, в которых люди до последнего времени жили без элементарных удобств, постепенно реконструируют за государственные средства. В результате на возникает квартал новых удобных квартир со старинной атмосферой. Квартиры в таких зданиях пользуются особой популярностью среди творческих людей и художников.

Саму же основное здание фабрики Шайблера, построенную в неоготическом стиле, превратили в современные апартаменты в стиле лофт.

Активно идут реставрационные работы также в цехах бывшей водочной мануфактуры, на месте которой вскоре появится комплекс "Монополис". Рядом с офисами повышенной комфортности и ресторанами там появится театр, летняя сцена, выставочные залы, детский клуб, библиотека, бассейн с фитнес-центром и музей водочного производства. Между корпусами нового комплекса предусмотрено создание зеленой зоны.

Всего же на ревитализации старых фабричных комплексов и создание привлекательной для туристов инфраструктуры город подписало около 300 контрактов на проекты на сумму 7,5 млрд злотых (около 2 млрд евро). Более половины этой суммы будет профинансировано средствами ЕС. Реализованные в настоящее время инвестиции в рамках ревитализации принесут жителям Лодзи в первой половине 2020 года 355 квартир, а благодаря 30 запланированным до конца года инвестициям будет подготовлено 87 помещений для общественных функций. Программа же до 2023 года предусматривает 145 зданий, около 1000 квартир, почти 200 учреждений в сфере услуг, более сотни офисов и 29 улиц, существенное расширение велосипедной инфраструктуры и пешеходных тротуаров, а также полное озеленение города. Так же планируется сделать пешеходно-велосипедными все (!) центральные улицы, сейчас буквально на глазах расширяются тротуары и строятся многочисленные велодорожки. В 2024 году город примет "Грин Экспо" - всемирную выставку решений в городском озеленении.

Если модерновым центром Лодзи стала "Мануфактура", то ее историческим сердцем была и остается улица Пётрковская - одна из самых длинных торговых улиц Европы (4,2 км), застроенная роскошными домами XIX - виллами купцов и фабрикантов, много украшенными домами, банками, костелами и, конечно же, производственными помещениями.

Улица Пётрковськая

На территории одного из таких - чулочной фабрики Франтишка Рамиша - в 1990-х возник стихийный китайский рынок. Сейчас в рамках ревитализации его превратили в креативный пространство OFF Piotrkowska, со студиями и мастерскими художников, дизайнерскими и архитектурными бюро. Саму же Пётрковскую реконструировали и полностью отдали пешеходам, сделав длинной пешеходной улицей Европы. Во время реконструкции каждый желающий мог внести вклад, взамен получив именную кирпич с выгравированным на ней именем. Сейчас таких кирпичиков на Пётрковськой больше 13000. На улице - множество магазинов, кафе, летних площадок, а также - уютных двориков и лавочек. Креативные скульптуры увековечивают промышленных магнатов и известных личностей, чья жизнь и карьера были связаны с городом.

Рядом с Пьотриковською находится настоящий трамвайный вокзал, известный в народе как "конюшня Единорогов". Дело в том, что там пересекаются несколько трамвайных линий, и с "вокзала" можно доехать почти до любого уголка города.

Популяризируя науку

Следующий объект поразил автора этих строк больше всего. На территории бывшей тепловой электростанции открыли огромный Центр науки и техники EC1. Настоящие турбины и генераторные установки, которые интерактивно "запускаются" в режиме реального времени, наглядно и подробно познакомят посетителя с процессом производства электрической энергии.

Отдельный зал представляет собой диспетчерскую ТЭС - с множеством приборов и панелей управления. В другой комнате моделируются процессы получения энергии в реакторе атомной электростанции. Рядом - зал, где можно собственноручно исследовать основные постулаты ньютоновской механики, познакомиться с правилом рычага и правилом блока, поэкспериментировать с принципами ветро- и волнообразования, взаемодействием моделей судов в воде. А после этого исследовать микро- и макромиры, используя различные телескопы и микроскопы, и вообще - заново открыть законы оптики и преломление света. Отдельная экспозиция посвящена космосу.

Диспетчерская ТЭС

Интерактивная модель работы реактора АЭС

Здесь можно проверить и закрепить физику за 6-й класс

А здесь - поиграть в кораблики

В центре развешены постеры о том, что 2019 в Польше объявлен годом математики. И это - не простая формальность: по результатам международного тестирования школьников PISA, Польша заняла 10 место по математике и 11 по естественным наукам, уступив таким признанным лидерам, как Сингапур, Япония и Южная Корея, но опередив большую часть ведущих стран Запада - включая Соединенные Штаты, Великобританию и Германию.

В другом крыле электростанции в 2018 году открыли планетарий - самый новый в Польше и один из новых самых в Европе (по уровню оснащенности его сравнивают с планетарием в швейцарской Люцерне), с превосходным качеством изображения и объемным звуком. В планетарии - большая база астрономических объектов, включая как небесные тела Солнечной системы, так и тысячи звезд за ее пределами. Во время виртуального тура можно наглядно узнать о различных категории галактик, "побывать" на экзотических планетах и даже "нарушить" законы физики.

Один из самых новых планетариев Европы

Наконец, в третьей части комплекса расположены библиотека, Театр звука со студиями звукозаписи, и национальный центр кино культуры.

Модерновые ворота в город

Сразу же за сверхсовременным научным центром находится транспортный центр "Лодзь-Фабричная". На месте железнодорожного вокзала времен российского царизма в 2016 году появилась мультимодальная подземная транспортная станция, больше напоминающую терминал одного из топовых аэропортов. Под стеклянным сводом с металлическим каркасом - реконструированный кирпичный фасад XIX века.

"Вестибюль" лодзинского транспортного комплекса

На ее трех уровнях расположены железнодорожный вокзал, автобусная станция и выходы к городскому транспорту. Все уровни соединены десятками лифтов, эскалаторов и даже травалаторов.

Комплекс настолько масштабный, что его просторы напоминают городские улицы; в то же время, залы ожидания - по-европейски уютные. Сейчас железнодорожная станция - тупиковая и, соответственно, полупустая, но через несколько лет будет завершено строительство подземного 6,4-километровый тоннеля к другой станции, соединив две железнодорожные ветки и превратив Лодзь в важный транспортный узел. А поскольку тоннель будет иметь несколько промежуточных станций, то Лодзь автоматически станет вторым польским городом после Варшавы, который будет иметь собственное метро.

Система коммуникаций в подземном вокзале

Столица польского кино ..

С 1945 года, когда в Лодзи была создана Студия художественных фильмов, город также стал столицей польского кинематаграфу. Еще через три года была основана Высшая школа кино, телевидения и театра имени Леона Шиллера. Среди ее выпускников - Барбара Брыльска, Роман Полански, Кшиштоф Занусси, Анджей Вайда. Имена этих и ряда других деятелей польского кино высечены на Аллее звезд на улице Пётрквской. Сейчас Школа продолжает работать, оставаясь элитарным вузом: так, годовой набор на актерский факультет составляет 20 мест при около 400 желающих; на 8 мест режиссерского факультета претендуют почти 200 абитуриентов. В Лодзи среди прочих снимались такие известные картины, как шпионско-приключенческий сериал "Ставка больше чем жизнь", криминальная комедия "Ва-банк", социальная драма "Земля обетованная", номинированный на Оскар "Холодная война". Дэвид Линч снял в Лодзи психологическую драму "Внутренняя империя" (в которой город изображал Лос-Анджелес).

"Аллея звезд"

Кроме этого, в Лодзи с 1947 года также работает студия мультипликационных фильмов "Се-ма-Фор". Сейчас скульптуры Мишки Ушастика и другие герои топовых польских мультиков появляются на улицах города в рамках нового туристического маршрута "Лодзь сказочная".

А общую историю польского кинематографа можно исследовать можно исследовать в одноименном музее, который расположен в бывшем дворце фабриканта Шайблера.

Немного экспонатов музея

Также в Лодзи родились и творили такие всемирно известные художники, как пианист Артур Рубинштейн, поэт Юлтан Тувим, и писатель и сценарист Анджей Сапковский - автор мегапопулярной ныне саги о "Ведьмаке".

..и стрит-арта

В последние годы стрит-арт стал еще одной визитной карточкой Лодзи. 2009 года был создан польский фонд Urban Forms, который помогает художникам со всего мира найти в городе площадку для воплощения своих замыслов. Десятки стен было отдано художникам, следствием чего стало появление целой "стрит-галереи" в масштабах города. Лодзь стала мегапопулярной среди муралистов, и сейчас городские власти ежегодно выделяет определенное количество площадей под все новые и новые стрит-объекты.

Изображение Артура Рубинштейна работы бразильского художника Eduardo Kobra

Работа известного бельгийца ROA

Ревитализация, радикальное обновление городской инфраструктуры и поиск новых урбанистических смыслов не только сделали жизнь горожан приятной и комфортной, но и дали большой толчок развитию экономики и туризма. В то время, как старые фабрики в центре города превращаются в торговые объекты и научно-культурные аттракции, за городом открываются заводы компаний Dell, Bosch, Siemens, Zelmer. В центре немало офисов IT-разработчиков.

Стремительно увеличивается туристический поток - многие хотят воочию увидеть историю успеха города, так быстро и эффектно преодолевшего депрессию. По словам председателя правления Лодзинской туристической организации Томаша Коралевського, 2016 Лодзь посетило 700 тыс туристов, в 2018-м их было уже более 1 млн, а 2019 рассчитывают принять 1,1 млн гостей.

ЮНЕСКО включила Лодзь вместе с английским Манчестером в категорию "креативных городов мира", а авторитетный международный туристический справочник "Lonely Planet" в категории городов на каждый карман вторым наиболее рекомендуемым городом в мире для посещения в 2019 году назвал Лодзь.

Как добраться: прямого авиасообщения между Лодзью и украинскими городами пока нет. Поэтому логичнее всего добраться до Варшавы (как это сделать написано в нашем материале, посвященному польской столице), а уже оттуда автобусом (отходит от станции метро Млочины) или поездом поехать в Лодзь. Расстояние между городами - около 140 км, ориентировочное время в дороге - 1,5-2 часа, цена вопроса - от 25 злотых (4 евро). Кроме того, многие автобусных маршрутов из Украины в Варшаву пролегают дальше - до Лодзи или даже Познани.

Где остановиться: вариантов расположения в Лодзи множество: от недорогих апартаментов, которые можно снять на Airbnb - до фешенебельных отелей, вроде уже упоминавшегося Andel's. Впрочем автор этих строк порекомендовал бы hotel Tobaco Lodz (ул. Коперника, 64). Расположен в помещении ревитализированной табачной фабрики, отель предлагает сразу же окунуться в настоящую атмосферу города. Цена двухместного номера в стиле лофт с завтраком - от 1400 грн.

Где поесть:

Stary Rynek 2 - расположен в одноименной адресу на площади Старый Рынок ресторан, залы которого оформлены в аристократическом стиле конца XIX - начала XX вв.

Gargoly - уютный ресторанчик в дворике по ул. Пётрковськая, 43.

В обоих заведениях - очень вкусные блюда и приятное обслуживание. Превалирует "лодзинский вариант" польской кухни, впитавший в себя как собственно польские (с акцентом на речные и рыбные блюда), так и еврейские и немецкие мотивы.

Если же захочется выпить пива, лучше посетить паба Piwoteka Narodowa, где пивовар Михал Вжешкевич варит крафтовой напиток с самыми разнообразными фруктовыми ароматами, достигая соответствующего эффекта благодаря использованию различных видов хмеля. Всего в коллекции пивовара - десятки сортов крафтовой пива.

Материал был подготовлен по итогам поездки журналистов украинских изданий в Польшу.

Автор искренне благодарит за организацию поездки Заграничное представительство Польской туристической организации в Киеве в лице директора офиса Влодзимежа Щурека, пресс-менеджера Юлии Косинской, и Кшиштофа Кавы. а за теплый прием - Лодзинскую туристическую организацию в лице председателя правлений томаша Коралевского и Ольги Легчилиной.