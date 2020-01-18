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Espreso.tvОбществоЗарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности

Зарплаты топ-чиновников и конец эпохи бедности

Что общего между бабой на рынке и украинским топ-чиновниками, почему с приходом Зеленского к власти эпоха бедности в Украине закончилась только для министров и других чиновников - в еженедельном блоге Николая Княжицкого на Эспрессо

Приходит мужик на базар купить петуха. А петуха баба продает.

– Сколько петух стоит?- спрашивает мужик.

– Десять тысяч долларов, - отвечает бабка.

– А чего ж так дорого?

– Деньги очень надо.

Очень жизненный анекдот. Потому что наши министры, руководители государственных предприятий, члены наблюдательных советов госпредприятий, как только Зеленский пришел к власти, сразу назначили себе огромные зарплаты.

Сколько они получают? Ну, от 250 до 500 тысяч гривен в месяц. Сколько это? Ну, от 10 до 20 тысяч долларов.

В соседней Польше политик или министр получает примерно 3-3,5 тысячи долларов или евро. А руководитель государственного предприятия - 5 тысяч. То есть, в два-три раза меньше. И это при том, что средняя зарплата поляка втрое больше средней зарплаты украинца. А внутренний валовой продукт на душу населения - в шесть раз больше в Польше, чем в Украине.

Почему же так? Потому что мы - страна коррумпированная. Потому что люди, называвшие себя "молодыми новыми лицами" и антикоррупционерами, заняв должности руководителей государственных предприятий, членов наблюдательных советов, министерские должности, еще раз подтвердили, что они обычные непрофессиональные коррупционеры.

Потому что в таких странах, где есть большая разница между зарплатами первых руководителей и обычных государственных служащих, как раз и процветает коррупция. Потому что мы – 5, 10, 20 человек наверху – можем получать по 20 тысяч долларов ежемесячно и называть себя честными некоррумпированными людьми. А там, внизу, пусть и дальше будет коррупция.

Так и реформируем Украину.

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