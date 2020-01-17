Виталий Портников: Заявление Гончарука – неуважение к государству

17 января, 2020, 11:34

Сергей Руденко

Главная новость сегодняшнего дня – заявление об отставке, которое направил премьер-министр Алексей Гончарук в офис президента Владимира Зеленского

Заявления этого можно было ожидать. Можно было ожидать потому, что организаторы сбора компромата на чиновника и его сотрудников вряд ли ограничились одной записью. Публикация пленок может быть сигнал о наличии таких серьезных компрометирующих данных, за которые Гончарук должен будет нести совместную ответственность с Зеленским. Его заявление об отставке – призыв к президенту разделить эту ответственность. Президент должен либо защитить Гончарука – возможно, от тех, от кого он непосредственно зависит – либо от него избавиться.

Но эта ситуация клановых торгов не должна регулироваться путем обнародования документов, которые не имеют юридической силы. Если премьер хочет от президента защиты – или отставки – он должен просто с ним встретиться и все ему объяснить. И если решение об отставке будет принято – направить соответствующее заявление в парламент. В парламент, а не в президентский офис.

Я понимаю, что многие об этом уже забыли, но Украина – парламентско-президентская республика. Кандидатура премьера выдвигается и утверждается коалицией. Именно перед Верховной Радой премьер-министр слагает свои полномочия. Именно депутаты парламента, а не президент и сотрудники его офиса решают судьбу главы правительства и всего кабинета.

Если вам не нравится такой порядок вещей – меняйте Конституцию, возвращайтесь к модели президентско-парламентской республики, во времена Кучмы и Януковича. Но пока изменений не произошло – уважайте, пожалуйста, Конституцию Украины. Уважайте государство, которому вы служите. Не превращайте его в постсоветское авторитарное уродство, в котором чиновники игнорируют законы ради благосклонности самовлюбленного правителя. Не действуйте на потеху безграмотной дезориентированной толпе. Толпа – не народ.

Народ – это ответственные люди, которые уважают свою страну и ее законы. И власть должна защищать закон и право именно для того, чтобы народ не превратился в толпу.